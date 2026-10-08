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Милошев: Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в България

Милошев: Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в България

8 Октомври, 2026 13:40 1 047 30

  • евтим милошев-
  • ремонт-
  • паметник-
  • шипка

По думите му според Закона за обществените поръчки фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желае да запази като търговска тайна

Милошев: Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в цяла България, каза министърът на културата Евтим Милошев по време на пресконференция в галерия „Средец“ на Министерството на културата. На нея министърът и специалисти, ангажирани с ремонта и реставрацията на Паметника на свободата на връх Свети Никола (днес – връх Шипка), представиха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

Милошев посочи, че паметникът е построен преди 100 години и се намира на надморска височина 1330 метра, което създава специфични условия за извършването на дейностите. Той представи специалистите, ангажирани с проекта и работата по паметника, сред които са проф. Петко Петков, проф. Вера Бонева, проф. Пламен Митев, Мая Миланова, Лъчезар Павлов, д-р Чавдар Ангелов, проф. Димитър Назърски и инж. Янко Петков.

Министър Милошев коментира и въпроса за информацията, определена като търговска тайна. По думите му според Закона за обществените поръчки фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желае да запази като търговска тайна. „В конкретния случай има неща, които са посочени като търговска тайна, това е свързано с времевия график, с избора на материал и с техническите ресурси“, каза Милошев.

След разговори с фирмата изпълнител обаче е постигнато съгласие „абсолютно цялата поръчка да бъде отворена“. По думите на министъра това е „по-скоро стандартна процедура, а не желание на фирмата изпълнител специално да поставя някаква експозитност за информация“.

Милошев съобщи също, че на всеки 10 дни директорът на музея ще предоставя на Министерството на културата писмен отчет с актуална информация за извършените дейности. На всеки 30 дни ще бъде предоставян писмен отчет за контрола върху дейностите, каза още министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Нашите хора пазят горе и вече не могат да изнасят камъните.Спят в колите.

    Коментиран от #6, #25

    13:42 08.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    8 4 Отговор
    Значи има милиони за ремонт на камъните в планината ,а няма пари за ремонт на потрошените тротоари на територията

    Коментиран от #10

    13:43 08.10.2026

  • 3 ШЕФА

    16 2 Отговор
    Щом това недоразумение на природата от Пагубни за България се е заело с ремонта на най великият и важен паметник за България,ремонта ще продължи поне три години,а кражбите ще са колосални.

    13:43 08.10.2026

  • 4 лют пипер

    4 0 Отговор
    (днес – връх Щипка), Шипката е бодлив храст с малки,червени плодчета ставащи за чай.

    13:44 08.10.2026

  • 5 Сложно крадене, май

    23 0 Отговор
    Хората го построили преди 100години, днешните строители и реставратори им е сложно да го реставрират. По-добре да не го бяхте пипнали щеше да стои поне следващите 200.

    13:44 08.10.2026

  • 6 Европеец

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам кой къде спи, заглавието много глупавичко.... Паметника е построен за четири години, когато не е имало строителна механизация и камъните са си изкарвали с голове до върха...ще го ремонтираме 3 -4 години..... Въобще какво да очакваш от бг министър....

    13:45 08.10.2026

  • 7 Пецата

    2 0 Отговор
    Е как тогава от съветскиа саюз разбираш ли отишли с кораба радецки до там 🤣

    13:51 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 4 Отговор
    Че кое му е сложното ? Цар Борис трети обединител даде 280 швейцарски франка на 10 човека и едно муле да го направят за 1 година и го направиха а сега Радев от БКП краде милиони да го реставрирали ,,,колко е жалък крадец не е истина просто

    13:57 08.10.2026

  • 10 Има милиони

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    За крадене само, независимо дали ще е от паметник или от тротоар. И двете за нищо няма да стават след ремонта, но пък всички по веригата ще са захлебили добре.

    14:02 08.10.2026

  • 11 Бомбето

    19 0 Отговор
    Защо господин министре, реставрацията не се извършва от националния институт за паметници на културата, а от нчкаква фирмичка за саниране на блокове?

    14:02 08.10.2026

  • 12 Троян

    6 0 Отговор
    Келешите дано не го санират по инерция.

    14:05 08.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    БРАТО, С КОЛКО МИЛИОНА ТЕ ЗАКОВАХА?

    14:07 08.10.2026

  • 14 ЕФТИН МИЛОШЕВ

    7 0 Отговор
    Е много долно и алчно за пари същество.

    14:08 08.10.2026

  • 15 само да питам

    6 0 Отговор
    а кога ще започва РЕМОНТ НА РЕМОНТА?

    Коментиран от #19

    14:10 08.10.2026

  • 16 само да питам

    4 0 Отговор
    нали само едни стълби пропадали, защо само стълбите не оправихте?

    14:11 08.10.2026

  • 17 795876234568

    5 0 Отговор
    "Наистина е сложен тоя ремонт" - заклати глава бай Пеньо Бомбето и си каза наум - Де да имах още едно магаре , ами да не напъвам само с три ....

    Коментиран от #26

    14:12 08.10.2026

  • 18 Анализ

    9 0 Отговор
    Значи три години възстановяваме един паметник, а сме силни да възстановяваме Украйна !?
    Там ще е фасулска работата ...

    14:13 08.10.2026

  • 19 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "само да питам":

    На пролет. Там през зимата е изключително гадно време:)

    14:15 08.10.2026

  • 20 В България вече всичко е сложно

    8 0 Отговор
    Една улица не могат да асфалтират като хората, и две мантинели да поставят!

    14:17 08.10.2026

  • 21 Лавренти

    3 0 Отговор
    Ефтиме, Ефтиме, най-напред намери начин да си реконструираш мозъка си, ако изобщо имаш такъв орган.

    14:17 08.10.2026

  • 22 Вуте

    6 0 Отговор
    А па я си мисла, че сме бая по-развити от 19 век?
    Гризе ма въпросО, ше ли мое го сглобите после?

    14:23 08.10.2026

  • 23 Констатация

    5 0 Отговор
    """""""Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в България"""""" ---------Сериозно??? Чудя съ тогавъ, как с кирки и лопати са го построили предците ни преди почти 100 години без да разполатат със съвременните технически възможности???

    14:30 08.10.2026

  • 24 Чалга министърът да се маха

    3 0 Отговор
    Трохлякът, дето се прави на министър, да се маха. Като сключи договор фирма да му ремонтира апартамента, да слага тайни клаузи. НА страницата на министерството на чалгата трябва да им обявено всичко подробно, на първо място лицензът на въпросната фирма за реставрационни дейности общо казано, напишете и капиталът от 51 евро, разделен между двамата собственици на фирмата, на Шипка трябва да има камери и всеки един българин да може да наблюдава как се извършва реставрацията или унищожението в случая. Да не говорим, че трябва да се обяви за нищожна победата на тази пишман фирма. Имаше инфо, че тя и надзорната фирма са имали преди общи проекти. Много мирише от министерството на чалгата.

    14:31 08.10.2026

  • 25 Дрътия Софеанец ,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Продължаваш да пи6тиш , а ?

    14:36 08.10.2026

  • 26 Троан

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "795876234568":

    Бай ти Пеньо Бомбето е бил съвсем различен от сегашните мошеници. Даже и висшУ не е имал. Срамота за нас.

    14:40 08.10.2026

  • 27 Инженер

    2 1 Отговор
    Най-сложният е Най-големият Исторически парк в света до Варна

    14:50 08.10.2026

  • 28 Софиянец

    2 0 Отговор
    Ивелин Михайлов е съвременният Пеньо Бомбето

    14:51 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе

    1 0 Отговор
    целата работа е да се намери некой останал жив от старите трънски майстори дето са строили метеорологичните станции високо в планините и "сложния обект за реконструкция" с новите гранитни блокове е готов за нула време и почти толкова пари, при това с гаранция!
    Колко пъти взривяваха мавзолея докато го сринат, ама е строен от трънчани, също и повечето главни административни сгради в центъра на столицата......

    15:18 08.10.2026

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