Милошев: Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в България

Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в цяла България, каза министърът на културата Евтим Милошев по време на пресконференция в галерия „Средец“ на Министерството на културата. На нея министърът и специалисти, ангажирани с ремонта и реставрацията на Паметника на свободата на връх Свети Никола (днес – връх Шипка), представиха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.
Милошев посочи, че паметникът е построен преди 100 години и се намира на надморска височина 1330 метра, което създава специфични условия за извършването на дейностите. Той представи специалистите, ангажирани с проекта и работата по паметника, сред които са проф. Петко Петков, проф. Вера Бонева, проф. Пламен Митев, Мая Миланова, Лъчезар Павлов, д-р Чавдар Ангелов, проф. Димитър Назърски и инж. Янко Петков.
Министър Милошев коментира и въпроса за информацията, определена като търговска тайна. По думите му според Закона за обществените поръчки фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желае да запази като търговска тайна. „В конкретния случай има неща, които са посочени като търговска тайна, това е свързано с времевия график, с избора на материал и с техническите ресурси“, каза Милошев.
След разговори с фирмата изпълнител обаче е постигнато съгласие „абсолютно цялата поръчка да бъде отворена“. По думите на министъра това е „по-скоро стандартна процедура, а не желание на фирмата изпълнител специално да поставя някаква експозитност за информация“.
Милошев съобщи също, че на всеки 10 дни директорът на музея ще предоставя на Министерството на културата писмен отчет с актуална информация за извършените дейности. На всеки 30 дни ще бъде предоставян писмен отчет за контрола върху дейностите, каза още министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #25
13:42 08.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #10
13:43 08.10.2026
3 ШЕФА
13:43 08.10.2026
4 лют пипер
13:44 08.10.2026
5 Сложно крадене, май
13:44 08.10.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам кой къде спи, заглавието много глупавичко.... Паметника е построен за четири години, когато не е имало строителна механизация и камъните са си изкарвали с голове до върха...ще го ремонтираме 3 -4 години..... Въобще какво да очакваш от бг министър....
13:45 08.10.2026
7 Пецата
13:51 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
13:57 08.10.2026
10 Има милиони
До коментар #2 от "Тик-Ток":За крадене само, независимо дали ще е от паметник или от тротоар. И двете за нищо няма да стават след ремонта, но пък всички по веригата ще са захлебили добре.
14:02 08.10.2026
11 Бомбето
14:02 08.10.2026
12 Троян
14:05 08.10.2026
13 Боруна Лом
14:07 08.10.2026
14 ЕФТИН МИЛОШЕВ
14:08 08.10.2026
15 само да питам
Коментиран от #19
14:10 08.10.2026
16 само да питам
14:11 08.10.2026
17 795876234568
Коментиран от #26
14:12 08.10.2026
18 Анализ
Там ще е фасулска работата ...
14:13 08.10.2026
19 Троян
До коментар #15 от "само да питам":На пролет. Там през зимата е изключително гадно време:)
14:15 08.10.2026
20 В България вече всичко е сложно
14:17 08.10.2026
21 Лавренти
14:17 08.10.2026
22 Вуте
Гризе ма въпросО, ше ли мое го сглобите после?
14:23 08.10.2026
23 Констатация
14:30 08.10.2026
24 Чалга министърът да се маха
14:31 08.10.2026
25 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Продължаваш да пи6тиш , а ?
14:36 08.10.2026
26 Троан
До коментар #17 от "795876234568":Бай ти Пеньо Бомбето е бил съвсем различен от сегашните мошеници. Даже и висшУ не е имал. Срамота за нас.
14:40 08.10.2026
27 Инженер
14:50 08.10.2026
28 Софиянец
14:51 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абе
Колко пъти взривяваха мавзолея докато го сринат, ама е строен от трънчани, също и повечето главни административни сгради в центъра на столицата......
15:18 08.10.2026