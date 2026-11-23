Основният ремонт на Аспаруховия мост във Варна все още не е започнал, въпреки че подготовката за него продължава. Очакването е ремонтните дейности да бъдат възложени през 2027 г., но конкретна дата за началото на строителството не е обявена.

Темата отново привлече вниманието след падането на бетонни отломки от съоръжението, които са нанесли щети. Жители на кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ настояват за по-бързи действия, тъй като по моста ежедневно преминават стотици автомобили.

„Притесненията на хората вече са огромни предвид това, че наскоро паднаха парчета бетон и нанесоха щети. Ремонтът на моста от необходим вече стана спешен“, заяви Мария Георгиева от квартал „Аспарухово“.

В началото на годината е възложен конструктивен анализ на състоянието на моста. Директорът на Областното пътно управление във Варна Йордан Стратиев заяви, че заключението е категорично:

„Единодушното и категорично становище е, че мостът не е опасен“, каза Стратиев.

По думите му това не означава, че ремонтът се отлага. Той посочи, че за дейностите са предвидени средства в бюджета.

Подготовката продължава

През юли Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че е приет окончателният технически доклад за състоянието, сеизмичното осигуряване и ремонта на съоръжението. В него са обсъдени бъдещите пътни платна, велоалеите, парапетите, осветлението и тролейбусната мрежа.

След приемането на доклада АПИ трябва да изготви спецификациите и заданието за проектиране. Срокът, посочен от агенцията, е до края на 2026 г. Документацията трябва да бъде съгласувана с Община Варна, а след това се очаква процедура за избор на изпълнител.

Аспаруховият мост е част от път I-9 Варна – Бургас. Комплексът включва 11 мостови конструкции, като през годините по него са извършвани частични ремонти.

Движението няма да бъде спирано изцяло

Предвижда се основният ремонт да се извършва поетапно. Пълно затваряне на моста не се планира, но ще бъде въведена временна организация на движението, която вероятно ще затрудни трафика.

Община Варна трябва да представи становища за организацията на движението, пешеходните пространства, велоалеите и градския транспорт. Към момента потвърденият срок е за продължаване на проектната подготовка, а не за започване на строителството. Затова кога точно ще започне същинската реконструкция ще стане ясно след приключването на процедурите за проектиране и избор на изпълнител.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, bnrnews.bg