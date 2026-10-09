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Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота настояват за спешни мерки

Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота настояват за спешни мерки

9 Октомври, 2026 08:09 763 6

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От Столичния район „Банкя“ заявиха, че още през 2023 г., а след това и през 2024 г., са изпращали писма до Столичната община с искане за обезопасяване на участъка. Впоследствие са поставени изкуствени неравности, но според районната администрация те не са достатъчни.

Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота настояват за спешни мерки - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кола се вряза в двора на къща в Банкя. Оказа се, че водачът е жена, качила се да шофира след употреба на алкохол, съобщават от БНТ. Според живеещото в имота семейство обаче случаят не е единичен – през последните години неведнъж на отсечката пред дома им са се случвали подобни инциденти.

Жената е пътувала от София в посока Банкя. Инцидентът е станал вчера в ранните часове на деня, когато тя губи контрол над автомобила и се врязва в оградата на къща. Колата пада директно в двора. От СДВР потвърдиха за инцидента и съобщиха, че 49-годишната жена е карала с 1,54 промила алкохол в кръвта.

Валери Инджов, потърпевш: "Вчера вечерта се прибрахме и си легнахме. Бяхме заспиващи, когато се чу трясък, удар. Станахме да видим какво се случва. Първоначално, в тъмното, не можехме много добре да осъзнаем какво се е случило. Видях, че оградата е паднала. Погледнах надолу към двора и видях, че има нещо – оказа се, че е кола. Впоследствие видях и жената, която излезе от автомобила. За щастие, беше адекватна и здрава, без никакви поражения. Каскадата, която е направила, е била страхотна."

Инджов заяви, че на мястото са ставали много подобни случаи и неведнъж е подавал жалби и молби за ограничаване на скоростта в района.

Валери Инджов, потърпевш: "Многократно съм подавал жалби и молби към нашата община да се предприемат действия за ограничаване на скоростта по някакъв физически начин – с полицаи или с камери. Защото ние, като народ, явно не разбираме, че трябва да спазваме правилата и да караме нормално."
От Столичния район „Банкя“ заявиха, че още през 2023 г., а след това и през 2024 г., са изпращали писма до Столичната община с искане за обезопасяване на участъка. Впоследствие са поставени изкуствени неравности, но според районната администрация те не са достатъчни. Затова отново ще поставят въпроса пред Комисията по транспорта на Столичната община с цел да бъдат намерени по-ефективни решения за този участък.

От Столичната община също излязоха с позиция. Оттам заявиха, че ще извършат проверка на място и ще изискат от „Пътна полиция“ данни за пътнотранспортните произшествия в участъка. Въз основа на резултатите от проверката, при необходимост, ще бъдат предприети мерки в съответствие с действащото законодателство.


София / България
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  • 6 хараре

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    Колата се е врязала,защото е искала да бъде част от оградния пейзаж на къщата.И да бъде вписана, и споменавана в разкази. Полицайски.

    08:45 09.10.2026

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