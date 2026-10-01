Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

Патрулен автомобил беше блъснат от товарен камион при катастрофа в Стара Загора тази сутрин. Инцидентът е станал около 8:00 часа на околовръстния път на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация товарният автомобил е бил управляван от 50-годишен мъж. Заради техническа неизправност той не успял да спре и последователно ударил патрулния автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж.

При катастрофата няма пострадали.

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Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

На място е екип на сектор „Пътна полиция“. По информация на БТА движението в района не е затруднено.