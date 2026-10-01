Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

Патрулен автомобил беше блъснат от товарен камион при катастрофа в Стара Загора тази сутрин. Инцидентът е станал около 8:00 часа на околовръстния път на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
По първоначална информация товарният автомобил е бил управляван от 50-годишен мъж. Заради техническа неизправност той не успял да спре и последователно ударил патрулния автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж.
При катастрофата няма пострадали.
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Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.
На място е екип на сектор „Пътна полиция“. По информация на БТА движението в района не е затруднено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пешо
Коментиран от #3, #5, #9
11:09 01.10.2026
3 Пешо
До коментар #2 от "Пешо":Така де... и шофьорите трябва да са внимателни и отговорни. Просто исках да кажа , че всички имат участие /вина. Не е едностранно.
11:11 01.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъъъъ
До коментар #2 от "Пешо":За тях не важат никакви закони, нито за колите им!
11:17 01.10.2026
6 МПС
11:18 01.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прогресивни съветски шарлатани !
Народе ???
Коментиран от #10
11:21 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не е
До коментар #8 от "Прогресивни съветски шарлатани !":От комунистите, а от влизането ни в "Клуба на Рогатите"
11:38 01.10.2026