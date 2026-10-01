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Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора
  Тема: Войната на пътя

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора

1 Октомври, 2026 11:04 778 10

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  • стара загора-
  • войната на пътя

Инцидентът е станал около 8:00 часа на околовръстния път

Камион помете патрулка и още една кола в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Патрулен автомобил беше блъснат от товарен камион при катастрофа в Стара Загора тази сутрин. Инцидентът е станал около 8:00 часа на околовръстния път на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация товарният автомобил е бил управляван от 50-годишен мъж. Заради техническа неизправност той не успял да спре и последователно ударил патрулния автомобил и лек автомобил, управляван от 40-годишен мъж.

При катастрофата няма пострадали.

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Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

На място е екип на сектор „Пътна полиция“. По информация на БТА движението в района не е затруднено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пешо

    6 0 Отговор
    Защото милиционерите спират като араби в пустиня .... и няма никаква сигнализация .... ганьовска работа. После все някой е виновен.

    Коментиран от #3, #5, #9

    11:09 01.10.2026

  • 3 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Така де... и шофьорите трябва да са внимателни и отговорни. Просто исках да кажа , че всички имат участие /вина. Не е едностранно.

    11:11 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    За тях не важат никакви закони, нито за колите им!

    11:17 01.10.2026

  • 6 МПС

    3 0 Отговор
    Браво за патрулката, да се научат да се пазят

    11:18 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 1 Отговор
    От както ексхумираха комунистическите oтnaдъци във властта, престъпленията се увеличиха в пъти. Връщат ни в мyтpeнските години на 90-те, когато ДС-БКП функционери създадоха трибуквените организации, под указанията на КГБ-ГРУ, за да рекетират и тероризират народа.
    Народе ???

    Коментиран от #10

    11:21 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    От комунистите, а от влизането ни в "Клуба на Рогатите"

    11:38 01.10.2026

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