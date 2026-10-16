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Заплашиха мъж с нож и потрошиха колата му край Стара Загора

Заплашиха мъж с нож и потрошиха колата му край Стара Загора

16 Октомври, 2026 12:06 999 9

  • заплахи-
  • нож-
  • кола-
  • стара загора

На мястото били и 28-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, и 73-годишната му баба. При инцидента няма пострадали

Заплашиха мъж с нож и потрошиха колата му край Стара Загора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже на 40 и 28 години са задържани, след като нападнали 27-годишен мъж край старозагорското село Дълбоки и нанесли сериозни щети по автомобила му.

По случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 15 октомври около 18:02 ч. По данни на потърпевшия инцидентът е станал около 17:40 ч., докато събирал орехи в местност край селото.

Двамата мъже се придвижвали с лек автомобил по черен път между нивите. Те слезли от колата и започнали да режат с нож гумите на паркирания наблизо автомобил. Когато 27-годишният мъж отишъл да ги попита какво правят, единият от тях се насочил заплашително към него с нож в ръка.

Мъжът успял да избяга и подал сигнал в полицията. На мястото били и 28-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, и 73-годишната му баба. При инцидента няма пострадали.

При огледа на местопроизшествието полицаите установили, че по автомобила са нанесени значителни материални щети - нарязани са четирите гуми, счупени са стъклата, стоповете и фаровете.

По данни на подателя на сигнала двамата мъже са му познати. След незабавни оперативно-издирвателни действия полицаите установили самоличността им, както и автомобила, с който се придвижвали.

При претърсване на колата са иззети дървена бухалка и метален чук. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безапелационни

    1 9 Отговор
    Толкова бързо ги разкрили.Министъра да даде презконференция и да насрочат изслушване в па.ламента.

    Коментиран от #2

    12:12 16.10.2026

  • 2 Нищо не са разкрили

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Безапелационни":

    Подалия сигнала ги е познавал. Явно са се мислели за местните шерифи. Преди години събирах орехи в гората над Кокаляне. Дойдоха някви кретени, да ми обясняват, че не можело, че там било само за местните, но бързо си тръгнаха. Просто разбраха, че на престрелка не се ходи с ножове и сопи.

    12:20 16.10.2026

  • 3 Панайот

    6 7 Отговор
    Представяте ли си,холандец,белгиец или германец да обикаля и да събира орехи?Хората работят бе,получават заплати и това което желаят отиват до магазина и си го купуват.

    Коментиран от #6, #9

    12:35 16.10.2026

  • 4 Дзак

    0 2 Отговор
    Център на Просветата!

    12:43 16.10.2026

  • 5 Да търсят добър адвокат

    5 2 Отговор
    Някой е решил,че орехите са си негови.Добре че не са били бабичката.

    Коментиран от #7

    12:47 16.10.2026

  • 6 Представям си

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Панайот":

    В Нидерландия отглеждат най-пластмасовите домати на хидропонен принцип. Не е до парите, нищо, че кило ядки са 25 левро. Проблемът е, че не знаеш, къде са раснали, как са белени и какво ги е лазило и препикавало по мазетата. Друго си е да го откъснеш и набереш в чиста природа.

    Коментиран от #8

    13:00 16.10.2026

  • 7 ПРЕДИ С. ДЪЛБОКИ ИМА

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да търсят добър адвокат":

    ОРЕХОВА ГРАДИНА КОЯТО Е ЧАСТНА.ВСИЧКИ ГО ЗНАЯТ ........СГАНИНА ОТИШЪЛ ДА КРАДЕ С РОДАТА.....И Е НЕВИНЕН ТАКА ЛИ....

    13:11 16.10.2026

  • 8 Стара чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Представям си":

    Като е ,, ..друго да го откъснеш и набереш в чиста природа... ", тогава си понасяш и последствията !

    13:17 16.10.2026

  • 9 Яяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Панайот":

    Не си представям, с ги наблюдавам ( германците). С нищо не се различават ,тези които искат събират, мързеливите купуват .

    13:27 16.10.2026

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