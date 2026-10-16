Заплашиха мъж с нож и потрошиха колата му край Стара Загора

Двама мъже на 40 и 28 години са задържани, след като нападнали 27-годишен мъж край старозагорското село Дълбоки и нанесли сериозни щети по автомобила му.
По случая е образувано досъдебно производство.
Сигналът е подаден на телефон 112 на 15 октомври около 18:02 ч. По данни на потърпевшия инцидентът е станал около 17:40 ч., докато събирал орехи в местност край селото.
Двамата мъже се придвижвали с лек автомобил по черен път между нивите. Те слезли от колата и започнали да режат с нож гумите на паркирания наблизо автомобил. Когато 27-годишният мъж отишъл да ги попита какво правят, единият от тях се насочил заплашително към него с нож в ръка.
Мъжът успял да избяга и подал сигнал в полицията. На мястото били и 28-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, и 73-годишната му баба. При инцидента няма пострадали.
При огледа на местопроизшествието полицаите установили, че по автомобила са нанесени значителни материални щети - нарязани са четирите гуми, счупени са стъклата, стоповете и фаровете.
По данни на подателя на сигнала двамата мъже са му познати. След незабавни оперативно-издирвателни действия полицаите установили самоличността им, както и автомобила, с който се придвижвали.
При претърсване на колата са иззети дървена бухалка и метален чук. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безапелационни
Коментиран от #2
12:12 16.10.2026
2 Нищо не са разкрили
До коментар #1 от "Безапелационни":Подалия сигнала ги е познавал. Явно са се мислели за местните шерифи. Преди години събирах орехи в гората над Кокаляне. Дойдоха някви кретени, да ми обясняват, че не можело, че там било само за местните, но бързо си тръгнаха. Просто разбраха, че на престрелка не се ходи с ножове и сопи.
12:20 16.10.2026
3 Панайот
Коментиран от #6, #9
12:35 16.10.2026
4 Дзак
12:43 16.10.2026
5 Да търсят добър адвокат
Коментиран от #7
12:47 16.10.2026
6 Представям си
До коментар #3 от "Панайот":В Нидерландия отглеждат най-пластмасовите домати на хидропонен принцип. Не е до парите, нищо, че кило ядки са 25 левро. Проблемът е, че не знаеш, къде са раснали, как са белени и какво ги е лазило и препикавало по мазетата. Друго си е да го откъснеш и набереш в чиста природа.
Коментиран от #8
13:00 16.10.2026
7 ПРЕДИ С. ДЪЛБОКИ ИМА
До коментар #5 от "Да търсят добър адвокат":ОРЕХОВА ГРАДИНА КОЯТО Е ЧАСТНА.ВСИЧКИ ГО ЗНАЯТ ........СГАНИНА ОТИШЪЛ ДА КРАДЕ С РОДАТА.....И Е НЕВИНЕН ТАКА ЛИ....
13:11 16.10.2026
8 Стара чанта
До коментар #6 от "Представям си":Като е ,, ..друго да го откъснеш и набереш в чиста природа... ", тогава си понасяш и последствията !
13:17 16.10.2026
9 Яяяяя
До коментар #3 от "Панайот":Не си представям, с ги наблюдавам ( германците). С нищо не се различават ,тези които искат събират, мързеливите купуват .
13:27 16.10.2026