Илиян Василев: Защо визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна?

Визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна по две причини - съображения за сигурност и желанието на украинската страна да не поставя публично в неудобно положение българските си домакини.
И двете са показателни.
Първата означава, че Украйна оценява риска от руски разузнавателни и оперативни структури в България достатъчно сериозно, за да не допуска предварителна публичност около посещението на един от най-важните хора в украинската система за сигурност.
Втората е още по-интересна.
Украйна очевидно е искала да проведе разговора с българските институции, без да ги принуждава публично да заемат позиция, за която самите те може би не са готови.
Това е дипломатически жест.
И той показва нещо много важно - на Украйна ѝ пука за отношенията с България.
Още повече - тя се смята за задължена да информира българската държава за това какво знае за атаките срещу корабите в българската изключителна икономическа зона.
Тук ролята на Буданов не е случайна.
Той е човек от най-близкото обкръжение на Зеленски и разполага с изключително чувствителна разузнавателна информация. От януари 2026 г. ръководи Офиса на президента на Украйна, като сред основните му задачи са сигурността и преговорният процес.
Това е човек, който знае много. И именно затова присъствието му в София има значение.
Украйна очевидно има информация, която смята за достатъчно важна, за да бъде представена на българското правителство и президент.
И тук стигаме до големия проблем.
Колко дълго България може да продължава с политиката на „не разбрах, не видях, не чух“?
Два търговски кораба са атакувани в българската ИИЗ. Един е потънал. Има изчезнали членове на екипажа. Украйна твърди, че разполага с информация за извършителя. България трябва да установи фактите.
Това не е въпрос на симпатии към Украйна. Не е и въпрос на предварително политическо решение кой е виновен.
Това е въпрос на национална сигурност.
Има огромна разлика между това да кажеш:
„Русия е виновна“ и да кажеш: „Дайте ми доказателствата и ще ги проверя.“
Втората позиция е задължителната позиция на една държава.
И точно тук президентът Румен Радев е изправен пред неизбежен тест.
Той не е длъжен предварително да приеме украинската версия.
Но е длъжен да изиска, разгледа и оцени доказателствата.
И ако доказателствата сочат към Русия - да го каже.
Защото държавникът не може да избира фактите според политическата цена на тяхното признаване.
А точно това е опасността при политиката на постоянно отлагане на очевидното - всеки нов факт се превръща не в основание за актуализиране на позицията, а в проблем, който трябва да бъде политически заобиколен.
И това вече е много опасно за България.
Защото Русия не се нуждае България да напусне НАТО и ЕС. Достатъчно е България да бъде държава, която се колебае достатъчно дълго, за да не може да реагира навреме.
А България в момента се нуждае от точно обратното - институции, които виждат заплахата, проверяват фактите и вземат решения независимо от политическия комфорт.
За Илияна Йотова проблемът е още по-дълбок. Защото, при трудни ситуации, тя се снишава именно защото целият и кариерен и професионален път е бил в условията на номенклатурни памперси - без да се налага да прави тежки избори и да ги отстоява. Спомнете си поне един път за проява на характер.
Разузнаването може да даде информация. Но решението е на държавника. И той носи отговорност за него.
Точно това липсва на България в момента - не информация, а увереността да използва информацията.
Не доказателства, а готовност да приеме доказателствата, когато те разрушават удобната политическа конструкция.
И това води до истинското проклятие на България.
В най-трудния и пълен с рискове за националната ни сигурност момент през последните десетилетия страната ни има нужда от държавници със собствена преценка, политическа смелост и чувство за отговорност. А ги няма. Ни президент, ни премиер.
Защото в криза най-опасното не е да сгрешиш.
Най-опасното е да откажеш да видиш това, което вече знаеш.
* Заглавието е на ФАКТИ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да изкомандва какво иска наркомана
11:53 09.10.2026
2 Коридор 8
Коментиран от #14, #20, #28
11:54 09.10.2026
3 Колко много още
11:55 09.10.2026
4 АЛООООУ
Коментиран от #44
11:56 09.10.2026
5 Софиянец
11:56 09.10.2026
6 Българин 🇧🇬
11:56 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Овчар
11:57 09.10.2026
9 относно потъналия кораб
11:58 09.10.2026
10 Сесесере
Коментиран от #30
11:58 09.10.2026
11 Илиянчо
11:59 09.10.2026
12 ?????
Що Буданов се довлече веднага след ударените кораби.
Кво иска да скрием?
12:00 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пишете глупотевини
До коментар #2 от "Коридор 8":Сигурно не сте знаели името Зеленски преди да стане президент, а аз следя изявите му от 15 години, още от КВН. Преди говореше точно обратното на това, което сега дрънка. Да не говорим, че шпрехаше само на руски и се представяше като Владимир Зеленски, а женаси като Елена Зеленска. После явно му сложиха мип някъде и го превърнаха в робот, образно казано. Зеленски не е желан в България.
Коментиран от #26
12:01 09.10.2026
15 Радев вече отблъсна избирателите,
12:01 09.10.2026
16 Ами защото
12:01 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ама Зеленски не е президент вече
12:03 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Килер 9
До коментар #2 от "Коридор 8":Това ще бъде около една седмица след кацането на извънземните на жълтите павета.
12:03 09.10.2026
21 нннн
12:04 09.10.2026
22 Винаги
12:05 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 сноу
12:07 09.10.2026
25 Що бе, василев?
12:09 09.10.2026
26 ТИР
До коментар #14 от "Пишете глупотевини":Знаем и как свиреше на пиано без ръце,,,,
12:11 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ами
До коментар #2 от "Коридор 8":ха ха ха - само че сме бедни и зеленски няма да дойде, той ходи там където може да измъкне милиарди
Коментиран от #52
12:14 09.10.2026
29 БББ
12:15 09.10.2026
30 00014
До коментар #10 от "Сесесере":Това е българският народ.
12:17 09.10.2026
31 Иван
12:17 09.10.2026
32 Историк
Коментиран от #55, #56, #57
12:21 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Синя София
12:22 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Азът
12:24 09.10.2026
37 Винкело
12:26 09.10.2026
38 ТОЧНО СЕГА
Коментиран от #54
12:29 09.10.2026
39 ?????
Илиян Василев е изкаран напред да замазва гафа на Цветанов, който разконспирира неафишираното нито от нашта нито от украинската страна посещение на Буданов веднага след ударените кораби.
Радев да разкаже за кво са си шушукали.
Ако не иска Коцето да го извика в парламента.
Умните и красивите също да питат кво са си говорили - но имам чувството че изведнъж ще затихнат щото ще се размирише.
12:35 09.10.2026
40 Артилерист
12:42 09.10.2026
41 Анонимен
Коментиран от #51, #53
12:45 09.10.2026
42 Цвете
12:47 09.10.2026
43 604
12:55 09.10.2026
44 ха, ха, ха...
До коментар #4 от "АЛООООУ":Говориш точно като бивш президент и по настоящем премиер. Да не би и ти да си от кандидатите за президент?
12:56 09.10.2026
45 Верен анализ!
За това и другите мишкуват - Боко, Радан, Мирчо, Шиши и т.н
12:58 09.10.2026
46 хем миротворец - хем терорист
12:58 09.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СПРАВЕДЛИВ
Може би да прати войска, да обстрелва предполагаемия или да го заплашва чрез дипломатите? Има ли ясно становище кой е потопил корабите, изобщо какво се е случило или просто, защото сегашните управници са неудобни за някои или заплаха за резултатите от изборите, затова така се набеждават и се изказват срещу тях. Управниците не трябва да приличат на кучета, които лаят без причини, а трябва да са дипломатични, но в случая, тяхната дипломатичност умишлено се квалифицира като безотговорност, защото това е подходящо за предизборната кампания.
13:05 09.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #41 от "Анонимен":МНОГО ТОЧНО!
13:08 09.10.2026
52 Питам
До коментар #28 от "ами":А ти забрави ли , че само от български оръжия и боеприпаси и от това , че 40 процента от дизелът който се внася в Украйна е български , клоунът Зеленски си докарва милиарди ???
13:10 09.10.2026
53 НЕ САМО
До коментар #41 от "Анонимен":да замаже, а да провери какви са настроенията в страната, за да знае как да лъже, но фактът, че точно той е дошъл и че е дошъл тайно, говори много и няма за какво да се двоумим.
13:11 09.10.2026
54 ТЕЗИ
До коментар #38 от "ТОЧНО СЕГА":са истинските, затова толкова ги плюят, защото са заплаха за конкуренцията, само че, народът вижда всичко.
13:14 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Защо?
До коментар #32 от "Историк":Сега не сме ли под чуждо, но западно въздействие? Сега нямаме ли продажници? Просто народът трябва да избира, кое въздействие е по-изгодно за него, като се има предвид, кога сме били по-добре и в икономически възход. Всичко друго е празни приказки и лъжа.
13:21 09.10.2026
57 Отговорих
До коментар #32 от "Историк":ти обстойна, антикомунисте, но ме изтриха. А те питах съвсем човешки докога демократичното затъване ще се оправдава с комунистите. Ето ти стоиш с обширния си антикомунистичиски коментар, а мен демократически ме изтриват.
13:24 09.10.2026