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Илиян Василев: Защо визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна?
  Тема: Украйна

Илиян Василев: Защо визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна?

9 Октомври, 2026 11:49 2 718 57

  • кирило буданов-
  • софия-
  • визита-
  • украйна-
  • руска агресия

Украйна очевидно има информация, която смята за достатъчно важна, за да бъде представена на българското правителство и президент

Илиян Василев: Защо визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна? - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

Визитата на Кирилo Буданов в София беше държана в тайна по две причини - съображения за сигурност и желанието на украинската страна да не поставя публично в неудобно положение българските си домакини.

И двете са показателни.

Още новини от Украйна

Първата означава, че Украйна оценява риска от руски разузнавателни и оперативни структури в България достатъчно сериозно, за да не допуска предварителна публичност около посещението на един от най-важните хора в украинската система за сигурност.

Втората е още по-интересна.

Украйна очевидно е искала да проведе разговора с българските институции, без да ги принуждава публично да заемат позиция, за която самите те може би не са готови.

Това е дипломатически жест.

И той показва нещо много важно - на Украйна ѝ пука за отношенията с България.

Още повече - тя се смята за задължена да информира българската държава за това какво знае за атаките срещу корабите в българската изключителна икономическа зона.

Тук ролята на Буданов не е случайна.

Той е човек от най-близкото обкръжение на Зеленски и разполага с изключително чувствителна разузнавателна информация. От януари 2026 г. ръководи Офиса на президента на Украйна, като сред основните му задачи са сигурността и преговорният процес.

Това е човек, който знае много. И именно затова присъствието му в София има значение.

Украйна очевидно има информация, която смята за достатъчно важна, за да бъде представена на българското правителство и президент.

И тук стигаме до големия проблем.

Колко дълго България може да продължава с политиката на „не разбрах, не видях, не чух“?

Два търговски кораба са атакувани в българската ИИЗ. Един е потънал. Има изчезнали членове на екипажа. Украйна твърди, че разполага с информация за извършителя. България трябва да установи фактите.

Това не е въпрос на симпатии към Украйна. Не е и въпрос на предварително политическо решение кой е виновен.

Това е въпрос на национална сигурност.

Има огромна разлика между това да кажеш:

„Русия е виновна“ и да кажеш: „Дайте ми доказателствата и ще ги проверя.“

Втората позиция е задължителната позиция на една държава.

И точно тук президентът Румен Радев е изправен пред неизбежен тест.

Той не е длъжен предварително да приеме украинската версия.

Но е длъжен да изиска, разгледа и оцени доказателствата.

И ако доказателствата сочат към Русия - да го каже.

Защото държавникът не може да избира фактите според политическата цена на тяхното признаване.

А точно това е опасността при политиката на постоянно отлагане на очевидното - всеки нов факт се превръща не в основание за актуализиране на позицията, а в проблем, който трябва да бъде политически заобиколен.

И това вече е много опасно за България.

Защото Русия не се нуждае България да напусне НАТО и ЕС. Достатъчно е България да бъде държава, която се колебае достатъчно дълго, за да не може да реагира навреме.

А България в момента се нуждае от точно обратното - институции, които виждат заплахата, проверяват фактите и вземат решения независимо от политическия комфорт.

За Илияна Йотова проблемът е още по-дълбок. Защото, при трудни ситуации, тя се снишава именно защото целият и кариерен и професионален път е бил в условията на номенклатурни памперси - без да се налага да прави тежки избори и да ги отстоява. Спомнете си поне един път за проява на характер.

Разузнаването може да даде информация. Но решението е на държавника. И той носи отговорност за него.

Точно това липсва на България в момента - не информация, а увереността да използва информацията.

Не доказателства, а готовност да приеме доказателствата, когато те разрушават удобната политическа конструкция.

И това води до истинското проклятие на България.

В най-трудния и пълен с рискове за националната ни сигурност момент през последните десетилетия страната ни има нужда от държавници със собствена преценка, политическа смелост и чувство за отговорност. А ги няма. Ни президент, ни премиер.

Защото в криза най-опасното не е да сгрешиш.

Най-опасното е да откажеш да видиш това, което вече знаеш.

* Заглавието е на ФАКТИ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да изкомандва какво иска наркомана

    76 8 Отговор
    И всичко тайно става явно. Ясно е защо е тайно и срамно.

    11:53 09.10.2026

  • 2 Коридор 8

    22 123 Отговор
    Денят в който Зеленски бъде приет да говори от трибуната на народното събрание на България, ще бъде исторически. Ще бъде денят, в който България отново се завръща на политическата и икономическата карта не само на балканите, но и на Европа и на Света!

    Коментиран от #14, #20, #28

    11:54 09.10.2026

  • 3 Колко много още

    64 9 Отговор
    неща пазят в тайна управляващите, но ще дойде видов ден. Лошото е, че доунищожиха територията заедно с блеещото стадо...

    11:55 09.10.2026

  • 4 АЛООООУ

    89 13 Отговор
    ИЛИЯНЕ МАЙ БУДАНОВ ДОЙДЕ ДА ЗАМАЖЕ ПОЛОЖЕНИЕТО ДА НЕ КАЖЕМ ЧЕ УКРАЙНА Е ПРЕДАРВАЛА ОРЪЖИЕ И ПО НЕЙНА ВИНА Е УДАРЕН КОРАБА

    Коментиран от #44

    11:56 09.10.2026

  • 5 Софиянец

    87 9 Отговор
    Защото е срамна и позорна! Един фашист и терорист да идва в България!

    11:56 09.10.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    68 10 Отговор
    Ясно защо : При визитата на Зеления клоун дори "украинците" у нас не излязоха да го посрещнат . Излезе само български свещеник , който го анатемоса .

    11:56 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    45 1 Отговор
    Държавна тайна има само по медиите, иначе социалните мрежи пишат история и показват грозната картинка..!

    11:57 09.10.2026

  • 9 относно потъналия кораб

    67 10 Отговор
    Започвам да си мисля, че не е имало никой на него при експлозията, просто е трябвало да се създаде усещане за голяма трагедия. И вместо да стоим настрана от у-у-у-украйна, украинците с удоволствие ще ни набутат и нас във войната. Те не са ни приятели. Зеленски с неговите мании съсипа живота на всички граждани на ЕС. И Буданов е от същата секта.

    11:58 09.10.2026

  • 10 Сесесере

    11 66 Отговор
    Тук гъмжи от продажни русофили на всички нива!

    Коментиран от #30

    11:58 09.10.2026

  • 11 Илиянчо

    34 3 Отговор
    мерудията сигурно и от самия украинец, по-добре знае, защо е бил тука.

    11:59 09.10.2026

  • 12 ?????

    55 3 Отговор
    Уф.
    Що Буданов се довлече веднага след ударените кораби.
    Кво иска да скрием?

    12:00 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пишете глупотевини

    45 6 Отговор

    До коментар #2 от "Коридор 8":

    Сигурно не сте знаели името Зеленски преди да стане президент, а аз следя изявите му от 15 години, още от КВН. Преди говореше точно обратното на това, което сега дрънка. Да не говорим, че шпрехаше само на руски и се представяше като Владимир Зеленски, а женаси като Елена Зеленска. После явно му сложиха мип някъде и го превърнаха в робот, образно казано. Зеленски не е желан в България.

    Коментиран от #26

    12:01 09.10.2026

  • 15 Радев вече отблъсна избирателите,

    13 20 Отговор
    Които очакваха повишение на доходите и борбата с олигархията.Сега остава да се разбере и че е в тайни отношения със Зеле ски.И да отблъсне и русофилите,които са му основните поддръжници.

    12:01 09.10.2026

  • 16 Ами защото

    37 5 Отговор
    Инструктираше българското правителство да си трае!

    12:01 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ама Зеленски не е президент вече

    34 6 Отговор
    Какъв Земенски какви пет евро вече няма Украйна,

    12:03 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Килер 9

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коридор 8":

    Това ще бъде около една седмица след кацането на извънземните на жълтите павета.

    12:03 09.10.2026

  • 21 нннн

    28 6 Отговор
    Ми то няма информация, освен думите на Зеленски. Някой вярва ли му? Как да вземеш позиция от името на България?

    12:04 09.10.2026

  • 22 Винаги

    19 5 Отговор
    Когато управляващите трябва да прекарат България, засекретяват всичко!

    12:05 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 сноу

    28 3 Отговор
    Абе то да беше яне да те потупам по гърба и ти пожелая по дълго блеяне, ама ти си долна гнида илияне...все ги дъвчеш и предъвкваш като болна крава и по гърба си ги хвърляш..

    12:07 09.10.2026

  • 25 Що бе, василев?

    27 3 Отговор
    Яд те е, че не си успял да го цункаш и да си направиш селфи за фб ли? Плюмка!

    12:09 09.10.2026

  • 26 ТИР

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пишете глупотевини":

    Знаем и как свиреше на пиано без ръце,,,,

    12:11 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ами

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Коридор 8":

    ха ха ха - само че сме бедни и зеленски няма да дойде, той ходи там където може да измъкне милиарди

    Коментиран от #52

    12:14 09.10.2026

  • 29 БББ

    11 1 Отговор
    Спомням си за един факт, когато български премиер (Иван Костов) се опълчи на САЩ: не допусна косовски бежанци в България по време на войната в бивша Югославия.

    12:15 09.10.2026

  • 30 00014

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сесесере":

    Това е българският народ.

    12:17 09.10.2026

  • 31 Иван

    18 4 Отговор
    Заповядал е на лакеите да не казват какво има на корабите

    12:17 09.10.2026

  • 32 Историк

    6 17 Отговор
    България се управлява от ДС-КГБ мафията, която се състои от национални предатели и това е най-голямата опасност за националната ни сигурност. Така е от 9.09.1944 г. Съдбата на България досега е решавана от предатели : съветския гражданин Георги Димитров, секретар на Коминтерна,дясна ръка на Сталин, 35 години от Тодор Живков, който 2 пъти предлага България на Москва и да стане част от СССР и който гордо обяви, че ДС е клон на КГБ. Част от българския народ иска това, т.е.това са колониални роби на Русия и нямат представа какво е родолюбие и Родина. От 1989 г. досега ДС-КГБ кадри управляват, това,което става сега е естествено продължение на антибългарската политика, ръководена от Москва. ДС е антидържавна сигурност, която третира родолюбивите българи като врагове на народа и досега иска народен съд и Белене, т.е. терор и беззаконие за несъгласните с тях и го пропагандира от трибуната на парламента. Какво друго очаквате, драги българи?

    Коментиран от #55, #56, #57

    12:21 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Синя София

    6 8 Отговор
    Ние нямаме държавници, имаме случайници,тъжна е съдбата на България с такива жалки водачи

    12:22 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Азът

    9 3 Отговор
    Е как защо? Защото се вършат тайни договорки и сделки ей за това! За пред медиите се говори едно, а зад кулисите се върши друго. Но това не е нещо ново в политиката, Боко пък и всички останали го правиха това постоянно. Само не знам защо точно Цветанов реши да се разприказва по този въпрос? Ако си мисли, че така трупа актив за неговите измислени "републиканци за България" въобще не е познал.

    12:24 09.10.2026

  • 37 Винкело

    10 0 Отговор
    Да бе, дрън-дрън. И връх на сектретността - видели се с Цвъко, оня чак се похвалил у суратя. Някой може ли да измисли секретна, па и несекретна причина да се срещат с Цвъко?

    12:26 09.10.2026

  • 38 ТОЧНО СЕГА

    8 3 Отговор
    страната ни има държавници със собствена преценка, политическа смелост и чувство за отговорност !!

    Коментиран от #54

    12:29 09.10.2026

  • 39 ?????

    14 2 Отговор
    Ха ха.
    Илиян Василев е изкаран напред да замазва гафа на Цветанов, който разконспирира неафишираното нито от нашта нито от украинската страна посещение на Буданов веднага след ударените кораби.
    Радев да разкаже за кво са си шушукали.
    Ако не иска Коцето да го извика в парламента.
    Умните и красивите също да питат кво са си говорили - но имам чувството че изведнъж ще затихнат щото ще се размирише.

    12:35 09.10.2026

  • 40 Артилерист

    10 0 Отговор
    Този гузен комплексар върти сучи все Русия изкарва виновна. Дори и за взривяването на Северните потоци пак тя била виновна, щото...ги построила...

    12:42 09.10.2026

  • 41 Анонимен

    9 1 Отговор
    Моят прочит на посещението на Буданов е различен. Българските служби са открили нещо неудобно за Украйна и Буданов идва да замаже нещата.

    Коментиран от #51, #53

    12:45 09.10.2026

  • 42 Цвете

    2 7 Отговор
    В ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ИМА ЛИ ЧЕСТНИ ДЕПУТАТИ ИЛИ САМО ХОРА, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА КРЕМЪЛ? БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ЛИ Е? БЪЛГАРИЯ В НАТО ЛИ Е? ПРЕДАТЕЛИТЕ ,КОИТО ОПЛАКВАТ ПУТИН ДА НАПУСНАТ ПАРЛАМЕНТА. НЯМА НУЖДА ОТ КОНСПИРАЦИИ И ТАЙНИ АГЕНТИ. ДС ДОСТА СЕ Е РАЗДВИЖИЛО.ЗАТОВА ЛИ ЗАКРИВАТ ДОСИЕТАТА ? НАБЛИЖАВА ВИДОВ ДЕН И ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ДОКАЗАНО С ФАКТИ, КОИТО НАЙ МАЛКО СА ОЧАКВАЛИ.

    12:47 09.10.2026

  • 43 604

    5 0 Отговор
    означава, че тоя пак е завлачил нещо под масата, рептили !!!

    12:55 09.10.2026

  • 44 ха, ха, ха...

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛООООУ":

    Говориш точно като бивш президент и по настоящем премиер. Да не би и ти да си от кандидатите за президент?

    12:56 09.10.2026

  • 45 Верен анализ!

    1 3 Отговор
    Радко и Гундяева са монтирани да обслужват Тръмп и Путин.

    За това и другите мишкуват - Боко, Радан, Мирчо, Шиши и т.н

    12:58 09.10.2026

  • 46 хем миротворец - хем терорист

    5 0 Отговор
    Защото е терорист, отговорен за смъртта на много хора и се издирва от Русия за военни престъпления - никой не иска да се обвързва официално с украинските терористи.

    12:58 09.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СПРАВЕДЛИВ

    2 0 Отговор
    Какво трябва да направи министър председателя и президента, за да покаже, че е отговорен за съдбата на България?
    Може би да прати войска, да обстрелва предполагаемия или да го заплашва чрез дипломатите? Има ли ясно становище кой е потопил корабите, изобщо какво се е случило или просто, защото сегашните управници са неудобни за някои или заплаха за резултатите от изборите, затова така се набеждават и се изказват срещу тях. Управниците не трябва да приличат на кучета, които лаят без причини, а трябва да са дипломатични, но в случая, тяхната дипломатичност умишлено се квалифицира като безотговорност, защото това е подходящо за предизборната кампания.

    13:05 09.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    МНОГО ТОЧНО!

    13:08 09.10.2026

  • 52 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ами":

    А ти забрави ли , че само от български оръжия и боеприпаси и от това , че 40 процента от дизелът който се внася в Украйна е български , клоунът Зеленски си докарва милиарди ???

    13:10 09.10.2026

  • 53 НЕ САМО

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    да замаже, а да провери какви са настроенията в страната, за да знае как да лъже, но фактът, че точно той е дошъл и че е дошъл тайно, говори много и няма за какво да се двоумим.

    13:11 09.10.2026

  • 54 ТЕЗИ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ТОЧНО СЕГА":

    са истинските, затова толкова ги плюят, защото са заплаха за конкуренцията, само че, народът вижда всичко.

    13:14 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Защо?

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Сега не сме ли под чуждо, но западно въздействие? Сега нямаме ли продажници? Просто народът трябва да избира, кое въздействие е по-изгодно за него, като се има предвид, кога сме били по-добре и в икономически възход. Всичко друго е празни приказки и лъжа.

    13:21 09.10.2026

  • 57 Отговорих

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    ти обстойна, антикомунисте, но ме изтриха. А те питах съвсем човешки докога демократичното затъване ще се оправдава с комунистите. Ето ти стоиш с обширния си антикомунистичиски коментар, а мен демократически ме изтриват.

    13:24 09.10.2026

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