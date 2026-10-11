Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава на 12 октомври от 11:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщи правителствената информационна служба.
Първата точка е проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Вносител е министърът на труда и социалната политика.
Съветът ще обсъди и проект за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Българската стопанска камара подкрепя предложението и го свързва с въвеждането на по-ясни правила за определяне и договаряне на минималното възнаграждение.
Третата точка в дневния ред е законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 52-654-01-140. Негови вносители са Костадин Костадинов и група народни представители.
Проектът е внесен в Народното събрание на 16 септември 2026 г. Той предвижда обявяването на Деня на националното помирение за официален празник и отпадане на шестмесечния максимален срок за обезщетението при незаконно уволнение и оставане без работа.
Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество е консултативен етап преди разглеждането на предложенията от Министерския съвет или Народното събрание. В него участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите.
Източници: novini.bg, dariknews.bg, zonanews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Помирение с русофили и комунисти?
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3 Нямат спирачки
21:56 11.10.2026