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Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и Кодекса на труда

Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и Кодекса на труда

11 Октомври, 2026 20:52 695 3

  • национален съвет за тристранно сътрудничество-
  • работна заплата-
  • кодекс на труда-
  • пенсионни фондове

Заседанието ще се проведе на 12 октомври в Министерския съвет. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени

Тристранният съвет обсъжда промени в заплатите и Кодекса на труда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава на 12 октомври от 11:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет. В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщи правителствената информационна служба.

Първата точка е проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Вносител е министърът на труда и социалната политика.

Съветът ще обсъди и проект за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Българската стопанска камара подкрепя предложението и го свързва с въвеждането на по-ясни правила за определяне и договаряне на минималното възнаграждение.

„БСК не подкрепя предложенията за промени в Кодекса на труда, свързани с официален празник и обезщетението при незаконно уволнение“, заяви работодателската организация.

Третата точка в дневния ред е законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 52-654-01-140. Негови вносители са Костадин Костадинов и група народни представители.

Проектът е внесен в Народното събрание на 16 септември 2026 г. Той предвижда обявяването на Деня на националното помирение за официален празник и отпадане на шестмесечния максимален срок за обезщетението при незаконно уволнение и оставане без работа.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество е консултативен етап преди разглеждането на предложенията от Министерския съвет или Народното събрание. В него участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, zonanews.bg


София / България
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