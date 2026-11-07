Явор Гечев защити бюджета: По-добър е от последните 4-5

Бюджетът е „значително по-добър“ от последните 4-5 бюджета, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на „Събуди се“. По думите му план-сметката съчетава повече социални разходи, средства за бизнеса и инвестиции в инфраструктура, без да се увеличават данъците.
„Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности“, каза Гечев. Той допълни, че увеличението на социалните разходи не е за сметка на бизнеса, а значителна част от средствата е насочена към бизнеса и иновациите.
Като друг акцент депутатът посочи предвидения рекорден бюджет за проектиране на пътища и съоръжения. Според него бюджетът ограничава тенденцията към увеличаване на държавния дълг. Гечев отхвърли твърденията, че са заложени прекалено високи кредитни тавани, и заяви, че дългът на България е сред най-ниските в Европейския съюз.
Спор за представянето в УНСС
Коментарът му дойде след критика от депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев. Според Вълчев е бил нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие.
Гечев отрече събитието да е било организирано с цел да убеждава студентите. „УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там“, каза той.
Администрация, цени и пенсионни фондове
По темата за държавната администрация Гечев заяви, че незаетите щатни бройки са значително по-малко от 12 000. Според него част от тези бройки се поддържат формално, за да се калкулират заплати и да се намалят директните разходи.
Депутатът свърза голяма част от повишените цени с поскъпването на горивата и конфликтите в близост до страната. Той коментира и пенсионните фондове, като заяви, че в официалното предложение към Европейската комисия не е предвидено пренасочване на част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб.
По думите му е обсъждана възможност пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти, включително в тунела под Шипка. Гечев заяви, че така средствата могат да бъдат насочени към инфраструктура и да носят допълнителна доходност на бъдещите пенсионери.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
12:00 07.11.2026
2 ТОЗИ
12:03 07.11.2026
3 Пич
12:04 07.11.2026
4 най обичам
12:04 07.11.2026
5 по-добър
12:06 07.11.2026
6 Курти
12:07 07.11.2026
7 този
12:08 07.11.2026
8 А ти си по-дебел
Коментиран от #13
12:09 07.11.2026
9 За него е добър
12:09 07.11.2026
10 Даниел
12:11 07.11.2026
11 Пловдив
Коментиран от #17
12:15 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само две числа ще посоча
12:16 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Само бюджета на НЗОК !
До коментар #17 от "Трябва Да Си Тъпанар !":Е 50 % На Преразход !
Коментиран от #20
12:24 07.11.2026
20 Без Да Говорим !
До коментар #19 от "Само бюджета на НЗОК !":За останалите Фактори !
Които Зависят !
От Това !
12:25 07.11.2026
21 С Какво Го Защити ?
И Цените И Налозите Паднаха !
Така Ли ?
Коментиран от #22
12:30 07.11.2026
22 Кражбите !
До коментар #21 от "С Какво Го Защити ?":Намаляха !
12:31 07.11.2026
23 Тоя нагъл шопар
Явно доста добре крадат комунистите.
12:37 07.11.2026