Новини
България »
София »
Явор Гечев защити бюджета: По-добър е от последните 4-5
  Тема: Икономика

Явор Гечев защити бюджета: По-добър е от последните 4-5

7 Ноември, 2026 11:58 595 23

  • бюджет-
  • явор гечев-
  • пенсии-
  • държавен дълг-
  • пенсионни фондове

Депутатът заяви, че разходите за социални дейности са увеличени с 240 млн. лева, без да се повишават данъците

Явор Гечев защити бюджета: По-добър е от последните 4-5 - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюджетът е „значително по-добър“ от последните 4-5 бюджета, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на „Събуди се“. По думите му план-сметката съчетава повече социални разходи, средства за бизнеса и инвестиции в инфраструктура, без да се увеличават данъците.

„Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности“, каза Гечев. Той допълни, че увеличението на социалните разходи не е за сметка на бизнеса, а значителна част от средствата е насочена към бизнеса и иновациите.

Като друг акцент депутатът посочи предвидения рекорден бюджет за проектиране на пътища и съоръжения. Според него бюджетът ограничава тенденцията към увеличаване на държавния дълг. Гечев отхвърли твърденията, че са заложени прекалено високи кредитни тавани, и заяви, че дългът на България е сред най-ниските в Европейския съюз.

Спор за представянето в УНСС

Коментарът му дойде след критика от депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев. Според Вълчев е бил нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие.

Гечев отрече събитието да е било организирано с цел да убеждава студентите. „УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там“, каза той.

Администрация, цени и пенсионни фондове

По темата за държавната администрация Гечев заяви, че незаетите щатни бройки са значително по-малко от 12 000. Според него част от тези бройки се поддържат формално, за да се калкулират заплати и да се намалят директните разходи.

Депутатът свърза голяма част от повишените цени с поскъпването на горивата и конфликтите в близост до страната. Той коментира и пенсионните фондове, като заяви, че в официалното предложение към Европейската комисия не е предвидено пренасочване на част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб.

По думите му е обсъждана възможност пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти, включително в тунела под Шипка. Гечев заяви, че така средствата могат да бъдат насочени към инфраструктура и да носят допълнителна доходност на бъдещите пенсионери.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    10 4 Отговор
    Наглост невиждана безочие алчност лъжи грабителство безнаказаност вън съд за вас

    12:00 07.11.2026

  • 2 ТОЗИ

    10 5 Отговор
    е НАГЪЛ ЛЪЖЕЦ СЪС САМОЧУСТВИЕ

    12:03 07.11.2026

  • 3 Пич

    11 4 Отговор
    Като чуеш за някой "Гечев", пусни го да пасе трева този комуниС крадлив!!!

    12:04 07.11.2026

  • 4 най обичам

    9 4 Отговор
    червена свиня с двойна гуша да ми обяснява как всичко е нормално.

    12:04 07.11.2026

  • 5 по-добър

    8 3 Отговор
    за кого, за фатмака шофьор, защото сега ботушки ще краде?

    12:06 07.11.2026

  • 6 Курти

    6 0 Отговор
    То хубо бюджета …,ама с цените на стоките какво правим ?

    12:07 07.11.2026

  • 7 този

    9 0 Отговор
    бюджет е толкова добър, че господинА от снимката трябва да се притеснява. Коледа наближава!

    12:08 07.11.2026

  • 8 А ти си по-дебел

    5 1 Отговор
    и вече надмина шиши. Няма значение дали е по-добър или по-лош. Всички бюджети дондьови са едни и същи гълъбови курешки. Дебеле тъпо!

    Коментиран от #13

    12:09 07.11.2026

  • 9 За него е добър

    7 0 Отговор
    Щото не може да си закопчае горните копчета на ризата.

    12:09 07.11.2026

  • 10 Даниел

    6 0 Отговор
    Тези с досиетата в ДС вече били на преклонна възраст,ама те имат наследници и трябва да са много далеч от властта!

    12:11 07.11.2026

  • 11 Пловдив

    2 1 Отговор
    На кой да вярваш-управляващите казват,че бюджетът е идеален, опозицията -некадърно направен бюджет.

    Коментиран от #17

    12:15 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само две числа ще посоча

    7 0 Отговор
    30 млн.евро за младите лекари,40 млн евро за км магистрала.Значи лекарите са оценени по-ниско от ЕДИН км и това било социално?

    12:16 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Само бюджета на НЗОК !

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва Да Си Тъпанар !":

    Е 50 % На Преразход !

    Коментиран от #20

    12:24 07.11.2026

  • 20 Без Да Говорим !

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само бюджета на НЗОК !":

    За останалите Фактори !

    Които Зависят !

    От Това !

    12:25 07.11.2026

  • 21 С Какво Го Защити ?

    3 0 Отговор
    Заплатите Станаха Двойни !

    И Цените И Налозите Паднаха !

    Така Ли ?

    Коментиран от #22

    12:30 07.11.2026

  • 22 Кражбите !

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "С Какво Го Защити ?":

    Намаляха !

    12:31 07.11.2026

  • 23 Тоя нагъл шопар

    1 0 Отговор
    Тоя все повече започва да прилича на угоено свинче.
    Явно доста добре крадат комунистите.

    12:37 07.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове