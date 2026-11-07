Явор Гечев защити бюджета: По-добър е от последните 4-5

Бюджетът е „значително по-добър“ от последните 4-5 бюджета, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на „Събуди се“. По думите му план-сметката съчетава повече социални разходи, средства за бизнеса и инвестиции в инфраструктура, без да се увеличават данъците.

„Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности“, каза Гечев. Той допълни, че увеличението на социалните разходи не е за сметка на бизнеса, а значителна част от средствата е насочена към бизнеса и иновациите.

Като друг акцент депутатът посочи предвидения рекорден бюджет за проектиране на пътища и съоръжения. Според него бюджетът ограничава тенденцията към увеличаване на държавния дълг. Гечев отхвърли твърденията, че са заложени прекалено високи кредитни тавани, и заяви, че дългът на България е сред най-ниските в Европейския съюз.

Спор за представянето в УНСС

Коментарът му дойде след критика от депутата от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев. Според Вълчев е бил нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие.

Гечев отрече събитието да е било организирано с цел да убеждава студентите. „УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там“, каза той.

Администрация, цени и пенсионни фондове

По темата за държавната администрация Гечев заяви, че незаетите щатни бройки са значително по-малко от 12 000. Според него част от тези бройки се поддържат формално, за да се калкулират заплати и да се намалят директните разходи.

Депутатът свърза голяма част от повишените цени с поскъпването на горивата и конфликтите в близост до страната. Той коментира и пенсионните фондове, като заяви, че в официалното предложение към Европейската комисия не е предвидено пренасочване на част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб.

По думите му е обсъждана възможност пенсионните фондове да инвестират в инфраструктурни проекти, включително в тунела под Шипка. Гечев заяви, че така средствата могат да бъдат насочени към инфраструктура и да носят допълнителна доходност на бъдещите пенсионери.

Източници: nova.bg