Много работещи хора във Враца не знаят към кой универсален пенсионен фонд се осигуряват и каква сума са натрупали за втора пенсия. Това показва анкета на bTV сред жители на града дни преди изтичането на срока за избор на инвестиционен профил.

От 1 януари 2027 г. започва да действа мултифондовият модел. Осигурените могат да изберат динамичен, балансиран или консервативен подфонд, в който да бъдат управлявани средствата им. Заявлението се подава до пенсионното дружество, което управлява универсалния пенсионен фонд, а не до Националния осигурителен институт.

Какво става при липса на избор

Комисията за финансов надзор посочва, че срокът за избор е от 1 септември до 30 ноември 2026 г. Ако човек не подаде заявление, пенсионното дружество ще го разпредели служебно според възрастта му към 1 януари 2027 г. До 50-годишна възраст се предвижда динамичен подфонд, от 50 години до три години преди пенсионната възраст – балансиран, а през последните три години – консервативен подфонд.

25-годишният Божидар Тончев, който работи като оператор в местна кабелна телевизия, признава, че пенсионирането не е сред ежедневните му приоритети. Той казва, че не възнамерява да подава заявление и очаква да бъде разпределен автоматично.

„Не съм се замислял за пенсия, не ми е от ежедневните казуси“, казва Божидар Тончев.

Той допълва, че няма особено доверие в информацията, която получава за пенсионните си спестявания, но смята, че няма и голям избор. По думите му възможността за промяна на подфонда остава, след като изтече определен период от автоматичното разпределение.

„Самите ние не я разбираме“

Сред анкетираните във Враца има и хора, които не знаят къде постъпват осигурителните им вноски. Цветан Пенчев отговаря отрицателно на въпросите дали знае към кой фонд е насочена втората му пенсия и дали се интересува от това.

Ива Антонова разказва, че банков консултант ѝ е предложил да провери към кой фонд се осигурява. Тя определя втория пенсионен стълб като добра идея, но признава, че хората не разбират достатъчно как работи.

„Самите ние не я разбираме, надявам се управляващите да я разбират добре“, казва Ива Антонова.

50-годишната Лили Рашкова заявява, че има още 13-14 години до пенсиониране, но не е проследявала подробно промените. Валя Кръстева допуска, че по-агресивното инвестиране може да доведе до по-големи натрупвания, но признава, че не бърза с избора.

КФН посочва, че хората, които не знаят в кой универсален пенсионен фонд постъпват вноските им, могат да направят справка чрез Националната агенция за приходите. Средствата във втория стълб се натрупват по индивидуална партида, а изборът на подфонд определя начина, по който те ще бъдат управлявани от началото на 2027 г.

За Божидар Тончев втората пенсия остава далечна тема, но той се надява дългият осигурителен стаж да му осигури по-добри доходи в бъдеще.

„Ако съм богат пенсионер, няма да съм само от пенсията станал богат“, казва той.

Източници: btvnovinite.bg