Иван Ангелов: Обсъждана е възможна реформа на втория стълб

Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов не изключи да е обсъждана идея за пренасочване на част от пенсионните вноски от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Той обаче подчерта, че подобно предложение не присъства в представените бюджетни документи.
Коментарът му пред bTV дойде след като депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов посочи писмо от 2 ноември до Европейската комисия. Според Божанов документът е индикация, че идеята е била сериозно обсъждана.„Напълно възможно е да е имало всякакъв тип обсъждания на различни гледни точки“, заяви Ангелов.
Заместник-председателят на парламента направи разграничение между работни разговори и окончателни решения на правителството. По думите му представянето на неофициални материали като доказателство за вече взето решение е подвеждащо. Ангелов не каза дали предложението би влязло в бюджета, ако опозицията не го беше оповестила, като посочи, че финансовата рамка се изготвя от експертите в Министерството на финансите.
Подготвят компенсации за бизнеса и домакинствата на газ
Ангелов съобщи, че се подготвя нов пакет от мерки за компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Подкрепа се предвижда и за домакинствата, които се отопляват с природен газ, след като Комисията за енергийно и водно регулиране повиши цената на газа за ноември с 32,52%.
Една от обсъжданите възможности е да бъдат използвани средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Все още не са обявени финансовият ресурс, размерът на компенсациите за отделните предприятия и срокът, в който ще започне изплащането им.„За бизнеса, както и за гражданите, които се отопляват на газ, ще бъдат взети допълнителни мерки“, каза Ангелов.
Той увери още, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да бъдат променени през предстоящия отоплителен сезон.
Предстои обсъждане на спорните текстове за българския език
В разговора Ангелов коментира и приетия на първо четене Закон за българския език. По думите му подобни законопроекти са внасяни многократно в парламента през последните около 15 години.
Настоящият законопроект е получил подкрепа от всички парламентарни групи без гласове „против“ или „въздържал се“. Ангелов уточни, че това не означава автоматично одобрение на всички разпоредби. Между първо и второ четене ще бъдат обсъдени спорните текстове, включително правилата за транслитерация на българските наименования, като се очаква да бъдат изслушани представители на различни организации.
Източници: news.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Важното е какво се приема.
Аман от фантазии.
Коментиран от #3
11:59 07.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
12:00 07.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "ставка":Ама ГЕ•П Ви представиха промяната на процента на вноската , като КРАЖБА и ВИЕ ВИЕТЕ❗
12:03 07.11.2026
4 Радеф
12:10 07.11.2026
5 Иване, Иване
12:13 07.11.2026
6 Взеха Да Не Изключват !
Си Признаят !
Коментиран от #7
12:26 07.11.2026
7 То ! Само Това !
До коментар #6 от "Взеха Да Не Изключват !":Да Е !
12:27 07.11.2026
8 проф. Мисирков
12:27 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.