Иван Ангелов: Обсъждана е възможна реформа на втория стълб

Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов не изключи да е обсъждана идея за пренасочване на част от пенсионните вноски от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Той обаче подчерта, че подобно предложение не присъства в представените бюджетни документи.

Коментарът му пред bTV дойде след като депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов посочи писмо от 2 ноември до Европейската комисия. Според Божанов документът е индикация, че идеята е била сериозно обсъждана.

„Напълно възможно е да е имало всякакъв тип обсъждания на различни гледни точки“, заяви Ангелов.

Заместник-председателят на парламента направи разграничение между работни разговори и окончателни решения на правителството. По думите му представянето на неофициални материали като доказателство за вече взето решение е подвеждащо. Ангелов не каза дали предложението би влязло в бюджета, ако опозицията не го беше оповестила, като посочи, че финансовата рамка се изготвя от експертите в Министерството на финансите.

Подготвят компенсации за бизнеса и домакинствата на газ

Ангелов съобщи, че се подготвя нов пакет от мерки за компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Подкрепа се предвижда и за домакинствата, които се отопляват с природен газ, след като Комисията за енергийно и водно регулиране повиши цената на газа за ноември с 32,52%.

Една от обсъжданите възможности е да бъдат използвани средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Все още не са обявени финансовият ресурс, размерът на компенсациите за отделните предприятия и срокът, в който ще започне изплащането им.

„За бизнеса, както и за гражданите, които се отопляват на газ, ще бъдат взети допълнителни мерки“, каза Ангелов.

Той увери още, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да бъдат променени през предстоящия отоплителен сезон.

Предстои обсъждане на спорните текстове за българския език

В разговора Ангелов коментира и приетия на първо четене Закон за българския език. По думите му подобни законопроекти са внасяни многократно в парламента през последните около 15 години.

Настоящият законопроект е получил подкрепа от всички парламентарни групи без гласове „против“ или „въздържал се“. Ангелов уточни, че това не означава автоматично одобрение на всички разпоредби. Между първо и второ четене ще бъдат обсъдени спорните текстове, включително правилата за транслитерация на българските наименования, като се очаква да бъдат изслушани представители на различни организации.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg