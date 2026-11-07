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Иван Ангелов: Обсъждана е възможна реформа на втория стълб

Иван Ангелов: Обсъждана е възможна реформа на втория стълб

7 Ноември, 2026 11:55 504 9

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  • нои-
  • пенсионни фондове-
  • компенсации за бизнеса

Заместник-председателят на парламента подчерта, че идеята за пренасочване на част от вноските към НОИ не присъства в представените бюджетни документи

Иван Ангелов: Обсъждана е възможна реформа на втория стълб - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов не изключи да е обсъждана идея за пренасочване на част от пенсионните вноски от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Той обаче подчерта, че подобно предложение не присъства в представените бюджетни документи.

Коментарът му пред bTV дойде след като депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов посочи писмо от 2 ноември до Европейската комисия. Според Божанов документът е индикация, че идеята е била сериозно обсъждана.

„Напълно възможно е да е имало всякакъв тип обсъждания на различни гледни точки“, заяви Ангелов.

Заместник-председателят на парламента направи разграничение между работни разговори и окончателни решения на правителството. По думите му представянето на неофициални материали като доказателство за вече взето решение е подвеждащо. Ангелов не каза дали предложението би влязло в бюджета, ако опозицията не го беше оповестила, като посочи, че финансовата рамка се изготвя от експертите в Министерството на финансите.

Подготвят компенсации за бизнеса и домакинствата на газ

Ангелов съобщи, че се подготвя нов пакет от мерки за компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Подкрепа се предвижда и за домакинствата, които се отопляват с природен газ, след като Комисията за енергийно и водно регулиране повиши цената на газа за ноември с 32,52%.

Една от обсъжданите възможности е да бъдат използвани средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система. Все още не са обявени финансовият ресурс, размерът на компенсациите за отделните предприятия и срокът, в който ще започне изплащането им.

„За бизнеса, както и за гражданите, които се отопляват на газ, ще бъдат взети допълнителни мерки“, каза Ангелов.

Той увери още, че цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да бъдат променени през предстоящия отоплителен сезон.

Предстои обсъждане на спорните текстове за българския език

В разговора Ангелов коментира и приетия на първо четене Закон за българския език. По думите му подобни законопроекти са внасяни многократно в парламента през последните около 15 години.

Настоящият законопроект е получил подкрепа от всички парламентарни групи без гласове „против“ или „въздържал се“. Ангелов уточни, че това не означава автоматично одобрение на всички разпоредби. Между първо и второ четене ще бъдат обсъдени спорните текстове, включително правилата за транслитерация на българските наименования, като се очаква да бъдат изслушани представители на различни организации.

Източници: news.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    3 3 Отговор
    Всичко може да се обсъжда.
    Важното е какво се приема.
    Аман от фантазии.

    Коментиран от #3

    11:59 07.11.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    5 2 Отговор
    Деца, разбрахте ли, че "то не било компютри, а компоти....." ❗

    12:00 07.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Ама ГЕ•П Ви представиха промяната на процента на вноската , като КРАЖБА и ВИЕ ВИЕТЕ❗

    12:03 07.11.2026

  • 4 Радеф

    2 1 Отговор
    Предлагам държавни старчески домове където задължително да се настаняват хората над 70 години, да не пречат на младите да работят.

    12:10 07.11.2026

  • 5 Иване, Иване

    4 1 Отговор
    кажи си вместо да търкаляш шикалки. "Управлението" ви е греда отново и отново! За ожалване сте, измъчихте се с всичко, некадърници! Оставка неможачи!

    12:13 07.11.2026

  • 6 Взеха Да Не Изключват !

    1 0 Отговор
    Докато !

    Си Признаят !

    Коментиран от #7

    12:26 07.11.2026

  • 7 То ! Само Това !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Взеха Да Не Изключват !":

    Да Е !

    12:27 07.11.2026

  • 8 проф. Мисирков

    2 0 Отговор
    частни фондове финансирани зорноволно от работещите.....внесени сега 500е годишно след 20 г инфлацията ще ги направи една баничка......

    12:27 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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