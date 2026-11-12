Зарков с критика към промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ: Не наказвайте най-уязвимите

"Внесените в последните дни от депутати от мнозинството промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ са тежък удар по придобити трудови и социални права на най-уязвимите.". Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП Крум Зарков. По думите му да си личен асистент, да полагаш грижа за друг човек, който не може да се справи сам, е освен благороден и тежък труд. Според него е логично този труд да бъде защитен и признат като такъв от законодателя.
Колкото до хората, които работят на половин работен ден, според лидера на левицата малко са тези, които го правят по желание. "Да ги накажеш допълнително, като орежеш осигурителните им права и практически направиш пълноценното им пенсиониране невъзможно, в много случаи ще се окаже особена жестокост към човек, който изначално е жертва на злощастната си или на негов близък съдба, на недобросъвестен работодател, на безброй независещи от него обстоятелства.
Тези промени няма значително да подобрят състоянието на бюджетния дефицит, но ще задълбочат и без това свръхострия дефицит на социална справедливост в нашето общество. Не бива да се продължава с политиката от типа „болен здрав носи“. Надявам се и призовавам депутатите да не превръщат тези предложения в закон.", пише още Зарков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зарков,
Коментиран от #24
11:01 12.11.2026
2 Голям
11:04 12.11.2026
3 Да се преразгледат
11:07 12.11.2026
4 Тоя взе да се усеща
11:11 12.11.2026
5 И сега работещите
И сега който работи на половин работен ден изработва като осигурителен стаж едва 50% от РАБОТНИТЕ ДНИ в месеца, т.е. 10-11 дни месечно!!!!
Зарков, ти не знаеш ли това!?
Коментиран от #21
11:13 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
Коментиран от #12
11:21 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стига смучене пари
Коментиран от #25
11:26 12.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ккк
11:39 12.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дедовия
11:42 12.11.2026
16 ЕЙЙЙЙЙ ГЪЛЪБЕ
11:47 12.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Реалист
12:00 12.11.2026
21 Така е.
До коментар #5 от "И сега работещите":Промяната касае само ползването на 10 дни платен годишен отпуск вместо досегашните 20
Коментиран от #27
12:03 12.11.2026
22 Наголст Кацамунска
Коментиран от #26
12:03 12.11.2026
23 Димокрация,
До коментар #19 от "МъдРАТОРА ФАКТУРЕН":а не демокрация.
12:06 12.11.2026
24 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Зарков,":Зарков е господин Никой и не знам, като какъв се изказва . Партия, която не е в парламента, няма никаква легитимност. Не знам, кво виждат в тебе, щото имаш вид и се държиш , като смешник. Писна ми от деца на номенклатурата, които са имали привилегиите да се изучат в Западна страна , като този в Сорбоната,когато нас в Москва не ни пускаха да учим.
12:09 12.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 сергей
До коментар #22 от "Наголст Кацамунска":Дали е Кацамунска, гербемунска, ппмунска, дбмунска няма никакво значение. Вие сте с изтекъл срок на годност. 35 години стигат, стигат. Времето е наше, ние сме на всеки метър от Капитан Андреево до Калотина.
12:13 12.11.2026
27 Промените касаят и трудовия стаж,
До коментар #21 от "Така е.":който е нормално да бъде 1/2 от трудовия стаж на работещите на 8-часов работен ден.
Но НЕ КАСАЯТ ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, който и сега е 1/2 от работните дни в месеца, а не както някои, като Зарков, се заблуждават, че е 1/2 от календарните дни в месеца.
12:16 12.11.2026