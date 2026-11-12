Зарков с критика към промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ: Не наказвайте най-уязвимите

"Внесените в последните дни от депутати от мнозинството промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ са тежък удар по придобити трудови и социални права на най-уязвимите.". Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП Крум Зарков. По думите му да си личен асистент, да полагаш грижа за друг човек, който не може да се справи сам, е освен благороден и тежък труд. Според него е логично този труд да бъде защитен и признат като такъв от законодателя.

Колкото до хората, които работят на половин работен ден, според лидера на левицата малко са тези, които го правят по желание. "Да ги накажеш допълнително, като орежеш осигурителните им права и практически направиш пълноценното им пенсиониране невъзможно, в много случаи ще се окаже особена жестокост към човек, който изначално е жертва на злощастната си или на негов близък съдба, на недобросъвестен работодател, на безброй независещи от него обстоятелства.

Тези промени няма значително да подобрят състоянието на бюджетния дефицит, но ще задълбочат и без това свръхострия дефицит на социална справедливост в нашето общество. Не бива да се продължава с политиката от типа „болен здрав носи“. Надявам се и призовавам депутатите да не превръщат тези предложения в закон.", пише още Зарков.