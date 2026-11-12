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Зарков с критика към промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ: Не наказвайте най-уязвимите

Зарков с критика към промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ: Не наказвайте най-уязвимите

12 Ноември, 2026 10:59 1 007 27

  • крум зарков-
  • бсп-
  • кодекс на труда-
  • закон за лична помощ

Не бива да се продължава с политиката от типа „болен здрав носи“, каза лидерът на БСП

Зарков с критика към промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ: Не наказвайте най-уязвимите - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Внесените в последните дни от депутати от мнозинството промени в Кодекса на труда и Закона за личната помощ са тежък удар по придобити трудови и социални права на най-уязвимите.". Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП Крум Зарков. По думите му да си личен асистент, да полагаш грижа за друг човек, който не може да се справи сам, е освен благороден и тежък труд. Според него е логично този труд да бъде защитен и признат като такъв от законодателя.

Колкото до хората, които работят на половин работен ден, според лидера на левицата малко са тези, които го правят по желание. "Да ги накажеш допълнително, като орежеш осигурителните им права и практически направиш пълноценното им пенсиониране невъзможно, в много случаи ще се окаже особена жестокост към човек, който изначално е жертва на злощастната си или на негов близък съдба, на недобросъвестен работодател, на безброй независещи от него обстоятелства.

Тези промени няма значително да подобрят състоянието на бюджетния дефицит, но ще задълбочат и без това свръхострия дефицит на социална справедливост в нашето общество. Не бива да се продължава с политиката от типа „болен здрав носи“. Надявам се и призовавам депутатите да не превръщат тези предложения в закон.", пише още Зарков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зарков,

    12 13 Отговор
    гледай си майката!

    Коментиран от #24

    11:01 12.11.2026

  • 2 Голям

    16 11 Отговор
    Струва ми се че и от БСП съжаляват вече че са подкрепили тези вредни идиоти от "Прогресивна България"... няма нищо прогресивно, а тъкмо обратното абсолютна регресия.

    11:04 12.11.2026

  • 3 Да се преразгледат

    21 3 Отговор
    всички телкове със 100% инвалидност, с личен асистент и да отпаднат мошениците, заради които горят и честните хора.

    11:07 12.11.2026

  • 4 Тоя взе да се усеща

    8 6 Отговор
    Хем заложи на куц кон, хем го минаха тоя. Май взе да се усеща вече.

    11:11 12.11.2026

  • 5 И сега работещите

    9 2 Отговор
    на половин работен ден, за цял месец не получават 50% от календарните дни на месеца като осигурителен стаж, драги ми Зарков!

    И сега който работи на половин работен ден изработва като осигурителен стаж едва 50% от РАБОТНИТЕ ДНИ в месеца, т.е. 10-11 дни месечно!!!!

    Зарков, ти не знаеш ли това!?

    Коментиран от #21

    11:13 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    10 5 Отговор
    Зарков, всички живеещи на помощи - катуни, комуни, кумани, комунисти всите от един и същи дол дренки!

    Коментиран от #12

    11:21 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стига смучене пари

    3 5 Отговор
    Законът за личната помощ е противозаконен и подигравка със всеки работещ родител или дете на възрастен родител.

    Коментиран от #25

    11:26 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ккк

    9 2 Отговор
    Зарков , не се прави че не знаеш че една голяма част не са толкова уязвими колкото се водят , ако останат само реално уязвимите и болните помощата може да им се удвои и нчма да се усети от бюджета

    11:39 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дедовия

    4 3 Отговор
    Не се обяснявай Круме, и ти си в кюпа заедно с Радев !

    11:42 12.11.2026

  • 16 ЕЙЙЙЙЙ ГЪЛЪБЕ

    4 3 Отговор
    РОШАВ СПРИ СЕ. РАДЕВ ТОЗИ Е ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ. ПОЧНА ДА МИ ПИСВА ОТ НЕКАДЪРНОСТТА МУ. А СЪМ ТИ ФЕН РУМЕНЕ И МУТРИ ВЪН И ЗА ОЛИГАРХИЯТА ТИ ГО КАЗА. А ПОЕТА Е КАЗАЛ НЕ ДУМИ А ДЕЛА ТРЯБВАТ.

    11:47 12.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Реалист

    3 2 Отговор
    Откъде изровихте този умряллизач:)

    12:00 12.11.2026

  • 21 Така е.

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "И сега работещите":

    Промяната касае само ползването на 10 дни платен годишен отпуск вместо досегашните 20

    Коментиран от #27

    12:03 12.11.2026

  • 22 Наголст Кацамунска

    0 2 Отговор
    Защо продължавате да показвате мазната и противна физиономия на малкия Кацамун, внук на Големия Кацамун - ДС- началник, съсипало не малко човешки животи! И не само това, малкият Кацамун Зарков, имаше чудовищната наглост и цинизъм да се изгаври с жертвите на престъпната и кървава БКП, която е откърмила и дядо му, и баща му, и майка му, и целия му род! Нищо, ама май се парви на засрамен от безобразията на "прогресивната" пасмина на Фатмака от село Славяново, чиято фатмашка слугиня Кацамунчо подкрепи за президент, като се нареди до онеиз 14 ДС - агенти, които бяха в "Инициативния й комитет"! Срам и резил си бе, Зарковия, голям срам и голям резил! Що ли не се скриеш?!

    Коментиран от #26

    12:03 12.11.2026

  • 23 Димокрация,

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "МъдРАТОРА ФАКТУРЕН":

    а не демокрация.

    12:06 12.11.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зарков,":

    Зарков е господин Никой и не знам, като какъв се изказва . Партия, която не е в парламента, няма никаква легитимност. Не знам, кво виждат в тебе, щото имаш вид и се държиш , като смешник. Писна ми от деца на номенклатурата, които са имали привилегиите да се изучат в Западна страна , като този в Сорбоната,когато нас в Москва не ни пускаха да учим.

    12:09 12.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 сергей

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Наголст Кацамунска":

    Дали е Кацамунска, гербемунска, ппмунска, дбмунска няма никакво значение. Вие сте с изтекъл срок на годност. 35 години стигат, стигат. Времето е наше, ние сме на всеки метър от Капитан Андреево до Калотина.

    12:13 12.11.2026

  • 27 Промените касаят и трудовия стаж,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Така е.":

    който е нормално да бъде 1/2 от трудовия стаж на работещите на 8-часов работен ден.

    Но НЕ КАСАЯТ ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, който и сега е 1/2 от работните дни в месеца, а не както някои, като Зарков, се заблуждават, че е 1/2 от календарните дни в месеца.

    12:16 12.11.2026

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