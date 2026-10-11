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Кандидати за президент представиха алтернатива на статуквото
  Тема: Избори

Кандидати за президент представиха алтернатива на статуквото

11 Октомври, 2026 19:21 570 11

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  • кандидати за президент-
  • борис анзов-
  • георги димов-
  • димитър шивиков

Борис Анзов и двойката Георги Димов – Димитър Шивиков обявиха вижданията си за промяна в България и външната политика

Кандидати за президент представиха алтернатива на статуквото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Борис Анзов и кандидат-президентската двойка Георги Димов – Димитър Шивиков представиха вижданията си като алтернатива на статуквото в предстоящите президентски избори. Вотът е насрочен за 25 октомври, а в бюлетината са регистрирани 27 кандидатпрезидентски двойки. Димов и Шивиков са под номер 1, а Анзов и кандидатът му за вицепрезидент Бранимир Мичев са под номер 13.

В интервю за NOVA Анзов заяви, че влиза в надпреварата, „защото България е в много голяма опасност“. По думите му, ако ситуацията продължи по същия начин, както през последните 37 години, страната ще бъде унищожена.

Той обяви, че като президент би искал да промени „абсолютно всичко“, като първата стъпка според него трябва да бъде „тотална чистка“. Анзов отправи и остри политически обвинения, като заяви, че част от политиците са зависими от чужди интереси. Той определи хората с различна сексуална ориентация като проблем за националната сигурност – теза, която представи като част от собствените си политически възгледи.

Анзов постави акцент върху външната политика

Кандидатът заяви, че Илияна Йотова трябва незабавно да напусне президентската институция. Според него България трябва да има водеща роля в мирните преговори между Русия и Украйна. Анзов каза, че е поканил президентите на двете държави, тъй като ги познава лично.

Той посочи още, че финансира кампанията си със собствени средства и няма дарители. ЦИК е регистрирала кандидатурата му заедно с тази на Бранимир Мичев от инициативен комитет.

Димов и Шивиков искат връщане на лева

Георги Димов заяви, че с генерал Димитър Шивиков излизат на „калния хлъзгав политически терен“, защото според тях последните 37 години са били загубени. Той каза, че двойката се явява на изборите, след като не е било постигнато обединение в патриотичния политически лагер.

Димов определи България като заложник на чужди интереси и заяви, че страната е зависима от Брюксел, Съединените щати и колективния Запад. Тези позиции са част от заявената от кандидат-президентската двойка програма за национален суверенитет и независима външна политика.

Димитър Шивиков заяви, че не иска да влиза в ролята на „критикар“ спрямо досегашния президент. Като инструменти за промяна той посочи обръщението към народа, достъпа до медиите и Консултативния съвет за национална сигурност.

Сред основните им заявки е България да излезе от еврозоната и да върне българския лев. „Този процес не е необратим“, заяви Димов, като твърди, че страната е била вкарана в еврозоната с измама. Кандидатурата на Димов и Шивиков е регистрирана от инициативен комитет и е под номер 1 в бюлетината.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена медия

    4 5 Отговор
    Статуквото си замина с ОПГ-то Герб, сега няма такова

    Коментиран от #5, #11

    19:25 11.10.2026

  • 2 Братовчеда

    10 2 Отговор
    Статията ,,Знаете ли защо светофарите са с червено, жълто и зелено?“ се оказа много по-интересна от платените предизборни халтури на Костадинов и Волгин. ,,Светофарите“ бяха прочетени 4638 пъти, Костадинов с 2104 прочита и Волгин с 850. Не знам какво точно са дрънкали Костя Копейкин и Пешо Рашибозука, не ги чета, защото съм малко гнуслив, но още от сега можем уверено да кажем, че тия двамата ще гледат ,,Дондуков 2“ от улицата.

    19:27 11.10.2026

  • 3 Шивика може да е алтернатива

    5 1 Отговор
    Шивика може да е алтернатива само на жена си, но тя няма да му разреши.

    19:30 11.10.2026

  • 4 Овчар

    3 1 Отговор
    Гласувам само срещу пари..! Който гласува безплатно е комунист нарушаващ капиталистическите закони..!

    19:33 11.10.2026

  • 5 Прав си!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Платена медия":

    E нали нещо трябва да изскимтят новите кандитати. А този Шивиков така фъфли и пъшка, че е готов за заместник на Тиквата.

    19:36 11.10.2026

  • 6 Гост

    2 1 Отговор
    Вчера бяхме на гости на селски събор и на масата една от бабите на 80+ се изцепи: КАКВО ДА ГИ ГЛЕДАМ ТЕЗИ ПОЛИТИЦИ, ТЕ ПО-ГЛУПАВИ ОТ МЕН!

    19:47 11.10.2026

  • 7 всички в България

    0 0 Отговор
    от оно време борят статуквото а то все във властта свършва???

    Коментиран от #8

    19:52 11.10.2026

  • 8 борят се за кокъла

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "всички в България":

    че кокъла мазен..

    19:54 11.10.2026

  • 9 урко

    2 0 Отговор
    Не вярвам тези двамата, както и повечето от останалите мераклии за президент, да си вярват, че ще постигнат нещо . ЯВно тук целта са онези 20 000 евро, които държавата дава на всеки кандидат президент .. Кой ти ги дава? 1 месец насам - натам, десетина ТВ участия и дрънканици из сайтовете и айде. Осребряват чека

    19:54 11.10.2026

  • 10 много спасители

    1 0 Отговор
    в малка опоскана и оглозгана от червените кхмери България много болшевишки кръвопийци?

    19:58 11.10.2026

  • 11 Тъй ли...?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Платена медия":

    И къде замина ОПГ - ГЕРБ? По - скоро премина.... в ОПГ - "Прогресивна България".
    В политиката нищо не се губи, само преминава от една форма(партия) в друга...

    20:33 11.10.2026

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