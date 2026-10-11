Кандидати за президент представиха алтернатива на статуквото

Борис Анзов и кандидат-президентската двойка Георги Димов – Димитър Шивиков представиха вижданията си като алтернатива на статуквото в предстоящите президентски избори. Вотът е насрочен за 25 октомври, а в бюлетината са регистрирани 27 кандидатпрезидентски двойки. Димов и Шивиков са под номер 1, а Анзов и кандидатът му за вицепрезидент Бранимир Мичев са под номер 13.

В интервю за NOVA Анзов заяви, че влиза в надпреварата, „защото България е в много голяма опасност“. По думите му, ако ситуацията продължи по същия начин, както през последните 37 години, страната ще бъде унищожена.

Той обяви, че като президент би искал да промени „абсолютно всичко“, като първата стъпка според него трябва да бъде „тотална чистка“. Анзов отправи и остри политически обвинения, като заяви, че част от политиците са зависими от чужди интереси. Той определи хората с различна сексуална ориентация като проблем за националната сигурност – теза, която представи като част от собствените си политически възгледи.

Анзов постави акцент върху външната политика

Кандидатът заяви, че Илияна Йотова трябва незабавно да напусне президентската институция. Според него България трябва да има водеща роля в мирните преговори между Русия и Украйна. Анзов каза, че е поканил президентите на двете държави, тъй като ги познава лично.

Той посочи още, че финансира кампанията си със собствени средства и няма дарители. ЦИК е регистрирала кандидатурата му заедно с тази на Бранимир Мичев от инициативен комитет.

Димов и Шивиков искат връщане на лева

Георги Димов заяви, че с генерал Димитър Шивиков излизат на „калния хлъзгав политически терен“, защото според тях последните 37 години са били загубени. Той каза, че двойката се явява на изборите, след като не е било постигнато обединение в патриотичния политически лагер.

Димов определи България като заложник на чужди интереси и заяви, че страната е зависима от Брюксел, Съединените щати и колективния Запад. Тези позиции са част от заявената от кандидат-президентската двойка програма за национален суверенитет и независима външна политика.

Димитър Шивиков заяви, че не иска да влиза в ролята на „критикар“ спрямо досегашния президент. Като инструменти за промяна той посочи обръщението към народа, достъпа до медиите и Консултативния съвет за национална сигурност.

Сред основните им заявки е България да излезе от еврозоната и да върне българския лев. „Този процес не е необратим“, заяви Димов, като твърди, че страната е била вкарана в еврозоната с измама. Кандидатурата на Димов и Шивиков е регистрирана от инициативен комитет и е под номер 1 в бюлетината.

Източници: nova.bg, bta.bg