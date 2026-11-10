ЦИК отмени церемонията за удостоверенията на Йотова и Вълчев

Централната избирателна комисия отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. От пресцентъра на комисията съобщиха, че предстои да бъде определена нова дата за провеждането ѝ.
„Предстои да бъде определена нова дата за провеждането на церемонията“, заявиха от ЦИК. Комисията не е посочила причина за отмяната, нито кога ще обяви новите дата и час за връчването на удостоверенията.
Йотова и Вълчев спечелиха с 57,566% от вота
Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември. Двамата получиха 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.
По-рано ЦИК беше обявила, че удостоверенията ще бъдат връчени на 11 ноември от 11:00 часа. След отмяната тази дата вече не е актуална и се очаква комисията да насрочи нова церемония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:53 10.11.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #5
14:54 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ние защо не знаем че Йотова е във
14:56 10.11.2026
5 Ганчо
До коментар #2 от "честен ционист":Този български много труден, няма да го научиш.
15:01 10.11.2026
6 Това е анти "рейтинг"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Президент трябва да се назначава от НС а Вицепрезидент не е необходим.
15:01 10.11.2026
7 Чума
15:01 10.11.2026
8 Лично аз по форумите като казвах
15:07 10.11.2026
9 Лошо
15:08 10.11.2026