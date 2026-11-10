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ЦИК отмени церемонията за удостоверенията на Йотова и Вълчев
  Тема: Избори

ЦИК отмени церемонията за удостоверенията на Йотова и Вълчев

10 Ноември, 2026 14:50 508 9

  • цик-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • президентски избори

Нова дата за връчването на документите на избраните президент и вицепрезидент все още не е определена

ЦИК отмени церемонията за удостоверенията на Йотова и Вълчев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия отмени официалната церемония по връчването на удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и за вицепрезидент Кирил Вълчев. От пресцентъра на комисията съобщиха, че предстои да бъде определена нова дата за провеждането ѝ.

„Предстои да бъде определена нова дата за провеждането на церемонията“, заявиха от ЦИК. Комисията не е посочила причина за отмяната, нито кога ще обяви новите дата и час за връчването на удостоверенията.

Йотова и Вълчев спечелиха с 57,566% от вота

Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха избрани за президент и вицепрезидент след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември. Двамата получиха 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.

По-рано ЦИК беше обявила, че удостоверенията ще бъдат връчени на 11 ноември от 11:00 часа. След отмяната тази дата вече не е актуална и се очаква комисията да насрочи нова церемония.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    С 15 процента от избирателите къде са тръгнали?С толкова рейтинг падат президентите.

    Коментиран от #6

    14:53 10.11.2026

  • 2 честен ционист

    1 9 Отговор
    ЦИК да касира изборите. Диктатурата веше трепе народа.

    Коментиран от #3, #5

    14:54 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние защо не знаем че Йотова е във

    3 1 Отговор
    Франция. Защо нямаше репортаж от там. Много лоша поличба но мога да кажа че е е предизвестена защото първото което е Никой не може да напуска пост на Държавен глава но не може и да го заема просто така. ....

    14:56 10.11.2026

  • 5 Ганчо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Този български много труден, няма да го научиш.

    15:01 10.11.2026

  • 6 Това е анти "рейтинг"

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Президент трябва да се назначава от НС а Вицепрезидент не е необходим.

    15:01 10.11.2026

  • 7 Чума

    1 0 Отговор
    Вие какво очаквате!? 10 ноември е - най тъмната дата в живота на съвремения българен! Факт, непоколебим! Вече не сте хора! Всичко е последствие от този факт!

    15:01 10.11.2026

  • 8 Лично аз по форумите като казвах

    1 0 Отговор
    Ако не друго поне да се ограничи скоростта , всички ми се смеехте. Мерки за предотвратяване на катастрофи фактически нямаше. Основното е отричане от либералните порядки и промяна в начина на мислене на хората. Но това не се случва.

    15:07 10.11.2026

  • 9 Лошо

    0 0 Отговор
    знамение ! Оставка , за да живне държавата и българския народ ! Тия носят много лоша карма , трагедия след трагедия , борч след борч , несигурност и хаос .

    15:08 10.11.2026

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