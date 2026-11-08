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Андрей Гюров: Няма да създавам самостоятелен проект

Андрей Гюров: Няма да създавам самостоятелен проект

8 Ноември, 2026 18:40 697 35

  • андрей гюров-
  • политика-
  • дясно пространство-
  • президентски избори-
  • политически проект

Той не изключи да остане в политиката, но заяви, че все още няма окончателно решение за бъдещето си

Андрей Гюров: Няма да създавам самостоятелен проект - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров заяви, че няма планове да създава самостоятелен политически проект. Той направи изявлението в предаването „На фокус“ на NOVA в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори.

Гюров уточни, че не възнамерява да създава собствена политическа формация, тъй като това би могло да доведе до допълнително разединение в дясната общност.

„В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност“, заяви Андрей Гюров.

Той не даде окончателен отговор дали ще продължи да се занимава с политика. Гюров посочи, че не изключва тази възможност, но подчерта, че евентуалното му оставане в политическия живот би било свързано с досегашната му работа за консолидиране на дясното пространство.

„За това дали ще остана в политическия живот все още няма окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство“, каза Гюров.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българка

    25 7 Отговор
    И по-добре не създавай нищичко, че ти самия си никой и нищо... 🐒

    Коментиран от #23

    18:43 08.11.2026

  • 3 Правилно

    7 16 Отговор
    Не повтаряй Радевата излагация. Стой си неутрален.
    Да квичат коцитата.

    18:44 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ставка

    13 9 Отговор
    Да стане един манекен.
    Там не се изискват умни приказки.

    18:46 08.11.2026

  • 6 Нека първо

    11 7 Отговор
    си намери главата че шапката дето за Великден си купува замръзна.

    18:47 08.11.2026

  • 7 Голем смех

    15 6 Отговор
    ГЮРО със кой ще правиш проект и кои ще тръгне след теб ????? ААА ....ЪЪЪЪ.....МММ ??

    Коментиран от #26

    18:49 08.11.2026

  • 8 Смешника си остава смешник

    11 5 Отговор
    Само , че се мисли за велик !

    18:50 08.11.2026

  • 9 И да създаваш

    12 4 Отговор
    не си фактор за да разсъждаваш.
    Излязохме да гласуваме против теб заради сглобката и опасността Петроханци да спечелят изборите. Не гласувахме за .......... а гласувахме против теб и тези около теб и които те подкрепиха

    18:51 08.11.2026

  • 10 Бита карта е тоя

    10 3 Отговор
    ПП - Петроханците да търсят друг !

    Коментиран от #20

    18:51 08.11.2026

  • 11 Красимир Петров

    12 4 Отговор
    Е то няма кой да ти се върже на Петроханската секта

    18:52 08.11.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    8 3 Отговор
    Клоуна е уморен .

    18:53 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Няма

    9 3 Отговор
    да правя проект, защото съм много тъп!Но слушам и изпълнявам!Началниците плащат много добре. Цървул съм ,но се правя на мъж.

    18:54 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Почтено

    4 5 Отговор
    Сам по себе си е свестен, но като те поставят в рамка, а тя е на евро атлантици те и либералите, отчасти войнолюбците, губиш не само достойнството си, губиш и народа си в крайна сметка

    18:56 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не могат

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бита карта е тоя":

    Паравоенната организация на Путин в Петрохан беше изтребена до крак, когато им разкриха спатиите.
    Колко още дъвчеш любимата си дъвка?

    19:02 08.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Така ли каза

    2 0 Отговор
    мафията зад теб и ПП и ДБ кръга капитал. Че доскоро не знаеше. Сега явно ти казаха!

    19:04 08.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Слаба бира са днес коцитата

    1 0 Отговор
    Добре, че Гюров не е професор.
    При тази дума възрожденчета посиняват, появява им се пяна край устата и започват да пишат откъм всичките си никове яростни обиди и ругатни?
    Знаем защо.

    Коментиран от #30

    19:08 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е защо

    3 0 Отговор
    Два квартала и Кърджали са в траур

    19:08 08.11.2026

  • 28 ЖЪЛТОПАВЕТ ТЕРОРИСТ

    5 0 Отговор
    Не можеш бе, Гюро. Не че не искаш, ама си една петроханска 0.

    19:09 08.11.2026

  • 29 Тиква

    3 0 Отговор
    Тоя дезертир и подла з у р л а,мисли че уСрула ще му помогне, трагедия.

    19:09 08.11.2026

  • 30 Това е лична обида

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Слаба бира са днес коцитата":

    За тях е болна тема някой да е професор.
    Държат те да са умниците.

    19:09 08.11.2026

  • 31 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Създай бе! Хубаво да видиш колко са ти избиратели! Калъф!

    19:11 08.11.2026

  • 32 гост

    1 0 Отговор
    Гюров и Кандев да носят куфарите на гостите по хотелите !

    19:13 08.11.2026

  • 33 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    0 0 Отговор
    Що ве Гюро, събери понитата, спретни един Прайд може и да ти върже🤣

    19:14 08.11.2026

  • 34 Мюмю

    0 0 Отговор
    принципно ми е все тази. не те познавам

    19:16 08.11.2026

  • 35 Хорейшио

    0 0 Отговор
    Гюро спокойно може да се върне към уроците по голф, не го миля него. Но онзи трудно говорещия милиционер Кандев се чудя какво ще прави? ПП/ ДБ го излъгаха да си напусне сладката службица, сега ще трябва да трудоустрояевт някъде.. Я охрана в някой МОЛ, я бодигард, нещо такова е за него, за повече няма умствен капацитет

    19:18 08.11.2026

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