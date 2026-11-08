Андрей Гюров: Няма да създавам самостоятелен проект

Андрей Гюров заяви, че няма планове да създава самостоятелен политически проект. Той направи изявлението в предаването „На фокус“ на NOVA в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори.

Гюров уточни, че не възнамерява да създава собствена политическа формация, тъй като това би могло да доведе до допълнително разединение в дясната общност.

„В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност“, заяви Андрей Гюров.

Той не даде окончателен отговор дали ще продължи да се занимава с политика. Гюров посочи, че не изключва тази възможност, но подчерта, че евентуалното му оставане в политическия живот би било свързано с досегашната му работа за консолидиране на дясното пространство.

„За това дали ще остана в политическия живот все още няма окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство“, каза Гюров.

Източник: nova.bg