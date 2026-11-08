Андрей Гюров: Няма да създавам самостоятелен проект

Андрей Гюров заяви, че няма планове да създава самостоятелен политически проект. Той направи изявлението в предаването „На фокус“ на NOVA в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори.
Гюров уточни, че не възнамерява да създава собствена политическа формация, тъй като това би могло да доведе до допълнително разединение в дясната общност.„В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност“, заяви Андрей Гюров.
Той не даде окончателен отговор дали ще продължи да се занимава с политика. Гюров посочи, че не изключва тази възможност, но подчерта, че евентуалното му оставане в политическия живот би било свързано с досегашната му работа за консолидиране на дясното пространство.„За това дали ще остана в политическия живот все още няма окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство“, каза Гюров.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българка
Коментиран от #23
18:43 08.11.2026
3 Правилно
Да квичат коцитата.
18:44 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ставка
Там не се изискват умни приказки.
18:46 08.11.2026
6 Нека първо
18:47 08.11.2026
7 Голем смех
Коментиран от #26
18:49 08.11.2026
8 Смешника си остава смешник
18:50 08.11.2026
9 И да създаваш
Излязохме да гласуваме против теб заради сглобката и опасността Петроханци да спечелят изборите. Не гласувахме за .......... а гласувахме против теб и тези около теб и които те подкрепиха
18:51 08.11.2026
10 Бита карта е тоя
Коментиран от #20
18:51 08.11.2026
11 Красимир Петров
18:52 08.11.2026
12 SDEЧЕВ
18:53 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Няма
18:54 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Почтено
18:56 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не могат
До коментар #10 от "Бита карта е тоя":Паравоенната организация на Путин в Петрохан беше изтребена до крак, когато им разкриха спатиите.
Колко още дъвчеш любимата си дъвка?
19:02 08.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Така ли каза
19:04 08.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Слаба бира са днес коцитата
При тази дума възрожденчета посиняват, появява им се пяна край устата и започват да пишат откъм всичките си никове яростни обиди и ругатни?
Знаем защо.
Коментиран от #30
19:08 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Е защо
19:08 08.11.2026
28 ЖЪЛТОПАВЕТ ТЕРОРИСТ
19:09 08.11.2026
29 Тиква
19:09 08.11.2026
30 Това е лична обида
До коментар #25 от "Слаба бира са днес коцитата":За тях е болна тема някой да е професор.
Държат те да са умниците.
19:09 08.11.2026
31 Лопата Орешник
19:11 08.11.2026
32 гост
19:13 08.11.2026
33 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
19:14 08.11.2026
34 Мюмю
19:16 08.11.2026
35 Хорейшио
19:18 08.11.2026