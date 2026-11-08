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Близо 50 души са в списъка на един адрес в Ямбол
  Тема: Избори

Близо 50 души са в списъка на един адрес в Ямбол

8 Ноември, 2026 13:17 788 11

  • избирателни списъци-
  • ямбол-
  • постоянен адрес-
  • грао-
  • президентски избори

На улица „Чая“ №51 са регистрирани 47 избиратели. В града има и други адреси с над 20, а на места и над 30 души в списъците

Близо 50 души са в списъка на един адрес в Ямбол - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

47 души са вписани на един и същ постоянен адрес в избирателните списъци в Ямбол. Става дума за жилище на улица „Чая“ №51, установено при проверка на списъците в училище „Петър Берон“ по време на балотажа за президент на 1 ноември.

Според репортаж на bTV случаят не е изолиран. В избирателните списъци има и други адреси, на които са регистрирани над 20 души, а на места броят им надхвърля 30. Не е установено колко от вписаните на „Чая“ №51 реално живеят там.

Пет семейства в едно жилище

Един от гласувалите, представен като Митко, заявява, че хората, записани на адреса, действително живеят там. „Ние сме пет семейства. По две стаички, къде да живеем“, казва Елена Петрова.

По думите на Митко самият той е гласувал, но не е сред 47-те души, посочени в списъка за адреса. Други жители също потвърждават, че на мястото живеят много хора. Те твърдят, че къщите разполагат с документи, въпреки че част от постройките не са узаконени.

Какво казват РИК и ГРАО

От Районната избирателна комисия в Ямбол посочват, че избирателните списъци се поддържат от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към общината.

От ГРАО обясняват, че на улица „Чая“ към една законна постройка са изградени множество незаконни пристройки. След 2011 г. за постоянна регистрация на даден адрес се изисква съгласие на собственика. Според обяснението на общинския отдел е възможно хората от адреса да са регистрирани преди въвеждането на това изискване.

В репортажа не е посочено да е установен точният брой на хората, които действително живеят на адреса, нито е обявена последваща процедура по случая. Данните показват несъответствие между броя на вписаните избиратели и капацитета на жилището, но сами по себе си не доказват изборно нарушение.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ирина Флорин

    10 2 Отговор
    Цвят лилав?

    Коментиран от #7

    13:18 08.11.2026

  • 2 Всичко е точно

    8 0 Отговор
    В списъците има над 600 000 мъртви души, които се ползват при нужда. Ганчо, Ганчо...

    13:19 08.11.2026

  • 3 Прогресист

    7 0 Отговор
    Факта, че са наши хора не означава, че не сне победители !!! Ха, ха, ха 🤣

    13:32 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха ха, а на колко

    2 2 Отговор
    ли още адреса има по толкова и повече червени серсемина които избраха двойката червени лицемери които ще помилват тихомълком още "ескобарци" за да убият още български деца ?

    13:40 08.11.2026

  • 7 Те ги внасят за гласоподаватели.

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ирина Флорин":

    Днес "работници" утре си довеждат семействата , а после им дават документи и право да гласуват. През 2016 Ангела за това каза Добре дошли. Само че Германия е голяма а България е малка и така може лесно да изчезне. ....

    Коментиран от #9

    13:41 08.11.2026

  • 8 Пламен

    4 1 Отговор
    В Ямбол спечели нарко-баронесата.
    Ромския лидер от ,,Владиславово"-Варна каза на своя етнос за кого да гласува.

    13:42 08.11.2026

  • 9 Те ги внасят за гласоподаватели.

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Те ги внасят за гласоподаватели.":

    Специално за тоя случай в Ямбол мисля че е доста по различно. Хората са българи но живеят на тясно.

    13:43 08.11.2026

  • 10 В Ямбол хората са много добрички

    2 0 Отговор
    Това е истината. Те не са така хитри като например централна България.

    13:46 08.11.2026

  • 11 Бро от Дружба едно

    2 1 Отговор
    Палестински бежанци, бро. Копаят тунели и чакат Грета Тунберг.

    13:47 08.11.2026

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