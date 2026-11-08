Близо 50 души са в списъка на един адрес в Ямбол

47 души са вписани на един и същ постоянен адрес в избирателните списъци в Ямбол. Става дума за жилище на улица „Чая“ №51, установено при проверка на списъците в училище „Петър Берон“ по време на балотажа за президент на 1 ноември.

Според репортаж на bTV случаят не е изолиран. В избирателните списъци има и други адреси, на които са регистрирани над 20 души, а на места броят им надхвърля 30. Не е установено колко от вписаните на „Чая“ №51 реално живеят там.

Пет семейства в едно жилище

Един от гласувалите, представен като Митко, заявява, че хората, записани на адреса, действително живеят там. „Ние сме пет семейства. По две стаички, къде да живеем“, казва Елена Петрова.

По думите на Митко самият той е гласувал, но не е сред 47-те души, посочени в списъка за адреса. Други жители също потвърждават, че на мястото живеят много хора. Те твърдят, че къщите разполагат с документи, въпреки че част от постройките не са узаконени.

Какво казват РИК и ГРАО

От Районната избирателна комисия в Ямбол посочват, че избирателните списъци се поддържат от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към общината.

От ГРАО обясняват, че на улица „Чая“ към една законна постройка са изградени множество незаконни пристройки. След 2011 г. за постоянна регистрация на даден адрес се изисква съгласие на собственика. Според обяснението на общинския отдел е възможно хората от адреса да са регистрирани преди въвеждането на това изискване.

В репортажа не е посочено да е установен точният брой на хората, които действително живеят на адреса, нито е обявена последваща процедура по случая. Данните показват несъответствие между броя на вписаните избиратели и капацитета на жилището, но сами по себе си не доказват изборно нарушение.

Източници: btvnovinite.bg