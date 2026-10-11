Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Благоевград »
Скала падна в Кресненското дефиле, трафикът към София е затруднен
  Тема: Трафик

Скала падна в Кресненското дефиле, трафикът към София е затруднен

11 Октомври, 2026 20:48 634 3

  • кресненско дефиле-
  • паднала скала-
  • път симитли кресна-
  • пътна полиция-
  • трафик към софия

Скалната маса е след „Кривия тунел“ по пътя Симитли – Кресна. На място има екипи на „Пътна полиция“, а движението се извършва в една лента

Скала падна в Кресненското дефиле, трафикът към София е затруднен - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скална маса падна на пътя през Кресненското дефиле и затрудни движението в посока София. Инцидентът е станал след „Кривия тунел“ по пътя Симитли – Кресна.

По информация на bTV на място има екипи на „Пътна полиция“. Движението временно се осъществява двупосочно в една лента, което забавя преминаването през участъка.

Към момента няма данни за пострадали хора. Първоначалната информация за падналата скала е подадена от пътуващи и потребители в социалните мрежи.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на полицейските екипи. Не е съобщено за пълно спиране на движението или за обходен маршрут.

Източници: btvnovinite.bg, struma.com


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    4 0 Отговор
    Нормално. Копаят без да укрепват склоновете. Бомби със закъснител. Внимавайте къде шофирате когато вали.

    20:52 11.10.2026

  • 2 Атлет

    2 0 Отговор
    Е това камиче на фотото куките дето са се събрали ако се напънат могат да го изтъркалят в дерето.

    21:15 11.10.2026

  • 3 Ако това на снимката...

    1 0 Отговор
    ви е "скалата", обявявайте бедствено положение .. в цялата страна.

    21:27 11.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове