Скала падна в Кресненското дефиле, трафикът към София е затруднен

Скална маса падна на пътя през Кресненското дефиле и затрудни движението в посока София. Инцидентът е станал след „Кривия тунел“ по пътя Симитли – Кресна.

По информация на bTV на място има екипи на „Пътна полиция“. Движението временно се осъществява двупосочно в една лента, което забавя преминаването през участъка.

Към момента няма данни за пострадали хора. Първоначалната информация за падналата скала е подадена от пътуващи и потребители в социалните мрежи.

Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на полицейските екипи. Не е съобщено за пълно спиране на движението или за обходен маршрут.

Източници: btvnovinite.bg, struma.com