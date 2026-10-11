Скала падна в Кресненското дефиле, трафикът към София е затруднен

Скална маса падна на пътя през Кресненското дефиле и затрудни движението в посока София. Инцидентът е станал след „Кривия тунел“ по пътя Симитли – Кресна.
По информация на bTV на място има екипи на „Пътна полиция“. Движението временно се осъществява двупосочно в една лента, което забавя преминаването през участъка.
Към момента няма данни за пострадали хора. Първоначалната информация за падналата скала е подадена от пътуващи и потребители в социалните мрежи.
Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на полицейските екипи. Не е съобщено за пълно спиране на движението или за обходен маршрут.
Източници: btvnovinite.bg, struma.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
20:52 11.10.2026
2 Атлет
21:15 11.10.2026
3 Ако това на снимката...
21:27 11.10.2026