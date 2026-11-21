От 22 ноември ще бъде затворен участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“. Ограничението се въвежда заради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“.

Движението в това направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяването на безопасните условия за преминаване. Конкретен срок за приключване на ремонтните дейности не е посочен.

Отговорността за поддържането и ремонта на съоръжението е на Агенция „Пътна инфраструктура“. Проблемът с фугите е бил поставян многократно през последните месеци, включително чрез сигнали и настоявания за спешни действия.

Временната организация на движението ще бъде контролирана от екипи на отдел „Пътна полиция“ при СДВР. Полицаите ще следят за спазването на ограниченията и ще подпомагат водачите в района.

„Съобразявайте се с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място“, призовават от СДВР.

На шофьорите, които планират пътуване по Южната дъга, се препоръчва предварително да изберат алтернативен маршрут и да предвидят допълнително време за придвижване.