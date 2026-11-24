„Пътна полиция“ започна третия етап на акция „Зима“, насочен към техническата изправност на автомобилите и подготовката им за движение при зимни условия. Контролът е в цялата страна, а засилени проверки се извършват и в Сливенска област, включително по автомагистрала „Тракия“.

Екипите проверяват състоянието на гумите, дълбочината на грайфера и работата на осветителните системи. Следи се и дали фаровете са правилно регулирани, за да не заслепяват останалите участници в движението.

„Проверяваме късите и дългите светлини, пътепоказателите, фаровете за мъгла, стоповете, включително допълнителната задна светлина за мъгла, както и стъклопочистващите устройства“, обясни главен инспектор Илиян Николов.

По думите му от 15 ноември до края на март автомобилите трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Николов подчерта, че при ниски температури летните гуми не осигуряват необходимата устойчивост на пътната настилка, дори когато покриват законовото изискване за грайфера.

Проверяват и фаровете за мъгла

Контролът обхваща всички елементи, които имат значение за видимостта и безопасността през зимните месеци. Неизправностите по автомобила могат да бъдат предпоставка за пътнотранспортни произшествия, а работещите и правилно регулирани светлини са особено важни в тъмната част на денонощието.

При установени нарушения санкциите се определят според степента на неизправността – незначителна, значителна или опасна. Глобата за управление на автомобил с гуми, които не отговарят на изискванията за зимния период, е 50 евро, посочи главен инспектор Николов.

По време на проверките в Сливенско част от шофьорите вече са подготвили автомобилите си за сезона. Една от проверените водачки е сменилa гумите си два дни по-рано, но предстои да посети сервиз за регулиране на фаровете.

Третият етап на акция „Зима“ ще продължи до края на ноември. Целта е да се намалят рисковете от катастрофи през зимните месеци и да се повиши безопасността на пътя.