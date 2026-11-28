Пътят Русе–Разград е частично затворен за движение след катастрофа между два автомобила. Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче, където трафикът се пропуска в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

По първоначални данни румънски автомобил „Мерцедес“, пътуващ към Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши“. Джипът е бил управляван от 40-годишен мъж от Разград.

В „Мерцедес“-а са пътували мъж, жена и дете. Роднинските връзки между тях все още се изясняват. Шофьорът на автомобила и детето са транспортирани в болница за уточняване на състоянието им.

„Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни“, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева. По думите ѝ на мястото се извършва оглед, а за чуждестранните граждани е осигурен преводач.

Катастрофата е в участък от път I-2, който е основната пътна връзка между Русе и Разград. До приключването на огледа водачите трябва да се съобразяват с временната организация и указанията на пътните полицаи.

Източници: bta.bg