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Пеканов: Няма ново намаление на парите за кохезия и земеделие
  Тема: Икономика

Пеканов: Няма ново намаление на парите за кохезия и земеделие

11 Октомври, 2026 21:53, обновена 11 Октомври, 2026 21:55 668 11

  • атанас пеканов-
  • бюджет на ес-
  • кохезионна политика-
  • обща селскостопанска политика-
  • европейски съюз

Новото предложение на Ирландия свива общия бюджет на ЕС до 1,6 трилиона евро, но запазва средствата за кохезионната и аграрната политика

Пеканов: Няма ново намаление на парите за кохезия и земеделие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парите за кохезионната политика и общата селскостопанска политика не се намаляват в новото предложение на Ирландия за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Изключение е един малък подфонд. Това съобщи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

„Това доказва, че когато сме активни и имаме солидна група страни с общи виждания с тези на България, правилните решения се вземат в ЕС“, написа Пеканов. Той определи документа, представен от Ирландското председателство, като „стъпка в правилната посока“.

Кохезията остава сред защитените политики

В групата „Приятели на кохезията“ участват 17 държави. Те настояват традиционната роля на политиката да не бъде допълнително ограничавана. Чрез нея се финансират инфраструктурни, здравни и образователни проекти, мерки за опазване на околната среда и подкрепа за малки и средни предприятия.

Според Пеканов България ще продължи да участва активно в групата. Той посочва, че защитата на кохезионните средства е важна на фона на нарастващите задачи, които ЕС трябва да финансира, включително конкурентоспособност, технологии, наука и отбрана.

Общата рамка на бюджета за седемте години е намалена с още около 100 млрд. евро и достига 1,6 трилиона евро. Това означава приблизително 230 млрд. евро годишно за целия ЕС, или малко над 1% от брутния вътрешен продукт на съюза.

Критики за сроковете и кризисния резерв

Вицепремиерът критикува няколко елемента от предложението. Една от промените предвижда срокът за окончателното използване на средствата да бъде съкратен от три години на една година. По думите му по-дългият срок е важен за инфраструктурни и други сложни проекти, които често се забавят заради екологични оценки и съдебни обжалвания.

Предвижда се също 25% от средствата за държавите да бъдат задържани за кризисни ситуации. Според Пеканов това би означавало значителна част от финансирането да не може да се използва още от началото на новия програмен период.

Той определя като „голяма грешка“ продължаващото намаляване на средствата за научните програми „Еразъм“ и „Хоризонт Европа“, които са сред най-познатите европейски инициативи.

Преговорите продължават

Пеканов отбелязва, че първоначалното предложение на Европейската комисия е било за бюджет от близо 2 трилиона евро, но размерът му вече е намаляван за втори път. Според него държавите все още не са постигнали съгласие как да бъдат финансирани новите приоритети на ЕС.

Разговорите за следващата многогодишна финансова рамка ще продължат през идните седмици и месеци. За окончателното споразумение ще е необходим консенсус между държавите членки, така че да бъдат осигурени средства както за регионите и земеделието, така и за конкурентоспособността и сигурността на Европа.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    България получава три пъти по малко субсидии на декар от Гърция.

    21:58 11.10.2026

  • 2 Перо

    6 1 Отговор
    Този лауреат на икономическите науки, кога ще спре да плещи и да свърши нещо полезно, защото се храни с парите на данъкоплатеца.

    21:59 11.10.2026

  • 3 Европеец

    4 0 Отговор
    Коментарът ти е верен..... Откъде да го погледнеш човек тоя си е чист петроханец.... Още си му спомням лъжите за въвеждане на еврото..... Много рядко гледам българска телевизия, но сега върнах интервюто на Гюро по Нова и мога да кажа, че е много, ама много зле петроханеца Гюро........ Жалко че няма да видим дебат на ,, умник,, Гюро с Костадинов ,Радостин , Ивелин или с доцента .... За пореден път се убеждавам, че социолозите са подкупни щом на тоя бюро му дали второто място....

    22:11 11.10.2026

  • 4 Петканчо

    5 1 Отговор
    Си плещи , само това си може. С натегачество можеш да станеш министер в БГ.

    22:14 11.10.2026

  • 5 бою циганина

    3 0 Отговор
    пусни нещо де, че гладувам

    22:16 11.10.2026

  • 6 Защо

    4 2 Отговор
    Факти,защо трябва да показвате още тези боклуци от ПБ ( Педофилска България) на мунчо кРадев Боташов?!
    Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
    По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
    Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!

    22:21 11.10.2026

  • 7 пак намирисва

    2 0 Отговор
    на някаква схема и кражба

    22:22 11.10.2026

  • 8 Крадлив мафиот

    6 1 Отговор
    Скоро си отивате

    22:22 11.10.2026

  • 9 тоз с таз мазна усмивчица

    5 2 Отговор
    добре се е нагълтал

    22:24 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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