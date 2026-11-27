Европейският съюз трябва да участва активно и да отстоява лидерски позиции в преговорите за мир в Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с посланици на държавите членки, организирана в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС. Според нея изходът от войната не може да бъде решен без участието на ЕС, а държавите членки трябва да представят общо предложение както за мирния процес, така и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Йотова приветства решението от срещата в Дъблин за създаване на екип на ниво Европейски съюз, който да участва в преговорите заедно със САЩ, Русия и Украйна. На 12 ноември в ирландската столица се събраха лидери от близо 50 европейски държави, като войната в Украйна и ролята на Европа в бъдещите разговори бяха сред основните теми. След срещата украинският президент Володимир Зеленски заяви, че европейските представители трябва да бъдат включени наравно в дипломацията.

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Черно море като условие за мирните преговори

Сигурността в Черно море се е превърнала във фокус на разговорите между Йотова и посланиците. Президентът припомни, че в края на септември е поставила въпроса пред Общото събрание на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби. По думите ѝ те създават рискове за националната, регионалната и европейската сигурност, а повишаването на застраховките за корабоплаването се отразява на икономиките в региона.

На 7 октомври Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност след атаки с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Впоследствие темата е била обсъдена в рамките на ЕС и НАТО, включително по настояване на България и Румъния на заседание на постоянните представители на Северноатлантическия съвет. Проведена е и тристранна среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция.

„Темата за безопасността на Черно море беше извънредна точка на Срещата на върха на ЕС, поставяме я в съюзнически формати и на двустранни срещи“, посочи Илияна Йотова.

Според президента предложението за мораториум върху бойните действия в Черно море може да бъде постигнато чрез дипломатически разговори на регионално ниво и с участието на Европейския съюз. България поставя мораториума като условие в преговорите за мир в Украйна.

Предстои координация с Румъния

Йотова изтъкна значението на разширените правомощия на противоминната група между България, Румъния и Турция за спасяването на моряци от поразени кораби. Предстои среща на българския президент с румънския ѝ колега Никушор Дан в Букурещ и Констанца. Двете страни ще обсъдят следващите стъпки в координацията си, а центърът за наблюдение и обмен на данни в Черно море ще бъде разположен във Варна и Констанца.

На срещата е обсъдена и необходимостта Европа да възстанови лидерските си позиции в световен план и да постигне стратегическа автономия в сигурността. Йотова посочи, че България ще участва в инфраструктурни, енергийни и дигитални проекти, както и в планираната за април 2027 г. среща на върха на ЕС за свързаността с държави от Близкия изток и Азия.

Източници: bntnews.bg