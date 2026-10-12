Tesla и Mercedes Brabus се сблъскаха в центъра на Бургас

Tesla и Mercedes Brabus са се сблъскали около 15:10 часа на кръстовището между улиците „Лермонтов“ и „Митрополит Симеон“ в центъра на Бургас. Произшествието е станало зад хотел „България“, а двата автомобила са блокирали движението през натоварения участък. В колите са пътували две жени.
По информация на „Флагман“ причината за катастрофата е отнето предимство. Според посоченото от полицаите на място водачката на Tesla е продължавала направо в посока хотел „България“, докато Mercedes Brabus е идвал покрай ресторант „Етно“ и е завивал наляво към църквата „Св. Богородица“.
При удара се е задействала въздушната възглавница на Mercedes Brabus. Автомобилът е останал неподвижен на кръстовището, а след сблъсъка са се образували задръствания до пристигането на полицейски патрул. Щетите по предните части и на двете коли са сериозни.
На двете водачки са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Към момента на публикацията резултатите от тях не са били известни. В наличната информация няма данни за тежко пострадали хора.
Източници: flagman.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с едни дудуци
20:34 12.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
Но май те наистина са "пътували"😉
Коментиран от #8
20:36 12.10.2026
3 🥱😴
20:36 12.10.2026
4 При Живков
Коментиран от #16
20:37 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да се
20:38 12.10.2026
7 Представям си
Коментиран от #11
20:40 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СЗО
До коментар #7 от "Представям си":Няма значение какво е останало. Има ли съмнение че е засегната батерията, колата се обявява тотал щета.
20:45 12.10.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Жените пътували ли са или са управлявали":Ами седели са зад волана, ама явно само са пътували😉
Че даже може да са си чатили🤔
20:49 12.10.2026
13 стар виц
20:52 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 категории В
Коментиран от #21
20:57 12.10.2026
16 какво значение има?
До коментар #4 от "При Живков":тогава са били такива времената не колите правят катастрофите а празноглавите им водачи/ки…
21:01 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 6875473
21:10 12.10.2026
20 А дали е
21:16 12.10.2026
21 Това точно не е от клуба на богатите
До коментар #15 от "категории В":а от клуба на кобрите
21:27 12.10.2026