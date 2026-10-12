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Tesla и Mercedes Brabus се сблъскаха в центъра на Бургас
  Тема: Войната на пътя

Tesla и Mercedes Brabus се сблъскаха в центъра на Бургас

12 Октомври, 2026 20:31 787 21

  • катастрофа в бургас-
  • tesla-
  • mercedes brabus-
  • пътна полиция-
  • кръстовище

Катастрофата е станала на кръстовището на улиците „Лермонтов“ и „Митрополит Симеон“. На двете водачки са взети проби за алкохол и наркотици

Tesla и Mercedes Brabus се сблъскаха в центъра на Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Tesla и Mercedes Brabus са се сблъскали около 15:10 часа на кръстовището между улиците „Лермонтов“ и „Митрополит Симеон“ в центъра на Бургас. Произшествието е станало зад хотел „България“, а двата автомобила са блокирали движението през натоварения участък. В колите са пътували две жени.

По информация на „Флагман“ причината за катастрофата е отнето предимство. Според посоченото от полицаите на място водачката на Tesla е продължавала направо в посока хотел „България“, докато Mercedes Brabus е идвал покрай ресторант „Етно“ и е завивал наляво към църквата „Св. Богородица“.

При удара се е задействала въздушната възглавница на Mercedes Brabus. Автомобилът е останал неподвижен на кръстовището, а след сблъсъка са се образували задръствания до пристигането на полицейски патрул. Щетите по предните части и на двете коли са сериозни.

На двете водачки са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Към момента на публикацията резултатите от тях не са били известни. В наличната информация няма данни за тежко пострадали хора.

Източници: flagman.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с едни дудуци

    12 0 Отговор
    може и самолет да прокараш а бачкане една таратайка да спреш пред панелката

    20:34 12.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    10 0 Отговор
    Щях да питам дали вярно "В колите са пътували две жени." 🤔
    Но май те наистина са "пътували"😉

    Коментиран от #8

    20:36 12.10.2026

  • 3 🫩🥱😴

    9 0 Отговор
    Тез коли не са за бангаранговци.

    20:36 12.10.2026

  • 4 При Живков

    3 0 Отговор
    се сблъскваха Москвич и Трабант!

    Коментиран от #16

    20:37 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да се

    10 0 Отговор
    Проверят дали са били в тик ток или инстаграм.

    20:38 12.10.2026

  • 7 Представям си

    6 1 Отговор
    От стеропорената Тесла какво е останало!!!

    Коментиран от #11

    20:40 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СЗО

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Представям си":

    Няма значение какво е останало. Има ли съмнение че е засегната батерията, колата се обявява тотал щета.

    20:45 12.10.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жените пътували ли са или са управлявали":

    Ами седели са зад волана, ама явно само са пътували😉
    Че даже може да са си чатили🤔

    20:49 12.10.2026

  • 13 стар виц

    9 0 Отговор
    За съжаление има и една жертва - водач на двадесет годишен пернишки голф, който като видял катастрофата си умрял от кеф.

    20:52 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 категории В

    8 1 Отговор
    Като ви говорят ,че сме влезли в """ клуба на богатите""" не ви се вярва......Ето сега доказателства по въпроса млади дами шофират престижни коли.....кво искате повече???

    Коментиран от #21

    20:57 12.10.2026

  • 16 какво значение има?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "При Живков":

    тогава са били такива времената не колите правят катастрофите а празноглавите им водачи/ки…

    21:01 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 6875473

    2 0 Отговор
    жалко , че няма по-сриозни щети по водачките на устни крусове

    21:10 12.10.2026

  • 20 А дали е

    4 0 Отговор
    Имало разпилян силикон и хилюрон

    21:16 12.10.2026

  • 21 Това точно не е от клуба на богатите

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "категории В":

    а от клуба на кобрите

    21:27 12.10.2026

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