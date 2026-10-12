Tesla и Mercedes Brabus се сблъскаха в центъра на Бургас

Tesla и Mercedes Brabus са се сблъскали около 15:10 часа на кръстовището между улиците „Лермонтов“ и „Митрополит Симеон“ в центъра на Бургас. Произшествието е станало зад хотел „България“, а двата автомобила са блокирали движението през натоварения участък. В колите са пътували две жени.

По информация на „Флагман“ причината за катастрофата е отнето предимство. Според посоченото от полицаите на място водачката на Tesla е продължавала направо в посока хотел „България“, докато Mercedes Brabus е идвал покрай ресторант „Етно“ и е завивал наляво към църквата „Св. Богородица“.

При удара се е задействала въздушната възглавница на Mercedes Brabus. Автомобилът е останал неподвижен на кръстовището, а след сблъсъка са се образували задръствания до пристигането на полицейски патрул. Щетите по предните части и на двете коли са сериозни.

На двете водачки са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Към момента на публикацията резултатите от тях не са били известни. В наличната информация няма данни за тежко пострадали хора.

Източници: flagman.bg