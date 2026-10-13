Трагедия! Кораб бе потопен край Крапец след атака от дронове ВИДЕО

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748) е потънал източно от Шабла, разкри Maritime.bg.
Към момента няма данни дали съдът е станал обект на военен удар.
Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла.
В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902)
Припомняме, че тази нощ корабът за общи товари "Челси 3" стана обект на удар от три дрона.
Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. Свикано е извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, кадри от което са публикувани в фейсбук профила на премиера, който съобщи за ударен с три въздушни дрона кораб на 18 мили източно от Бяла и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа, уточни БТА.
Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, каза Румен Радев.
И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла, съобщи Румен Радев. Морският спасителен център във Варна веднага реагира – корабът, по данни на екипажа, е ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства – екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна.
Преди броени минути екипажът на кораба беше успешно транспортиран до пристанище Варна, информира премиерът Радев. На петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания, добави той.
Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, съобщи Румен Радев.
България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция, посочи премиерът.
Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова, заяви Румен Радев.
Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има спасен член на екипажа, информира още премиерът.
Очаквайте подробности ....
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
Българското Черноморие.
Ето Го Резултата от
Мишкуването
На Радев и Йотова
Коментиран от #21, #30, #35, #36, #41, #62, #72, #229, #262, #268
08:13 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 бушприт
08:15 13.10.2026
8 Бай той Толстой
Коментиран от #174
08:16 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
И кой го изпаса този кораб с неизвестен украински дрон...?!
Коментиран от #33, #181
08:17 13.10.2026
11 Малката Тиква
Коментиран от #87, #202, #261
08:18 13.10.2026
12 Байкал MP-654 K
08:18 13.10.2026
13 Кума ЛисА
08:18 13.10.2026
14 щок
08:18 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #27
08:19 13.10.2026
17 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
Коментиран от #43
08:19 13.10.2026
18 А мислеше сладка службица
Коментиран от #120
08:20 13.10.2026
19 отекчен
Коментиран от #257
08:20 13.10.2026
20 си пън
До коментар #9 от "Просто е":явно,за да удариш трябва да има с какво а лицемерния запад знае,че няма и само лае
Коментиран от #29, #107
08:20 13.10.2026
21 насила дарител
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Да върнем тандема Мутрата и Шиши , за да се спре ли ?
08:21 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лакеите на Пентагона
08:21 13.10.2026
24 Оня Белоглавия
Пак ли ще отрече
Че Русия Бомби България?
Коментиран от #118
08:21 13.10.2026
25 хмм
Коментиран от #60, #162
08:21 13.10.2026
26 Българин
Коментиран от #38
08:21 13.10.2026
27 Сега Украйна
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ще пусне КОСАТКИТЕ.
Коментиран от #256
08:22 13.10.2026
28 УжаСТ
08:22 13.10.2026
29 Това
До коментар #20 от "си пън":Не дава право на изплискалия плъх да стреля по който си реши и когато си рели. За какво, все ще се намери с какво.
08:23 13.10.2026
30 Само Питам
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":А резултат от чие мишкуване е БОБмеНЕТО на Афганистан , Иран , Ирак от страна на САЩ например ? Я кажи да чуемЕ , явно ги разбираш нещата !
Коментиран от #245
08:23 13.10.2026
31 Моча в калта
До коментар #22 от "Укропитекия":Един се казваше крайцера Москва
08:23 13.10.2026
32 Последния Софиянец
Коментиран от #246
08:23 13.10.2026
33 Напасан
До коментар #10 от "Пич":Си с Хапове
Хахаха
Коментиран от #76
08:23 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Турист
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Обичам мазута
08:23 13.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахаха
08:23 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 фашистка мъко
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Бягай,руснаците идват...
Коментиран от #59, #67, #253
08:25 13.10.2026
42 Ескобарова кво праим?
кво праим Ескобарова?
Коментиран от #154
08:25 13.10.2026
43 РуZZия е кенеф
До коментар #17 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":17 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
00ОТГОВОР
Кога ще затворят Черно море ?
-;-
кое море още да затворят за да се види че 11-тата икономика не фърфи
Коментиран от #71
08:25 13.10.2026
44 Мишел
Коментиран от #50
08:25 13.10.2026
45 EEдин
Подготвят ни ... отдалече ... да има време да хване "маята" .
Коментиран от #56, #68, #264
08:25 13.10.2026
46 България
Коментиран от #66
08:26 13.10.2026
47 кукузел
08:26 13.10.2026
48 Пачата Главнокомандващ
08:27 13.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Трай бе
До коментар #44 от "Мишел":кене ФФ.
08:27 13.10.2026
51 Кучетата си лаят, кервана си върви
Мене, честно казано ме боли шалтера за тези кораби.
08:27 13.10.2026
52 12345
08:27 13.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хахо
08:28 13.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 На дунава с погачите
До коментар #41 от "фашистка мъко":Кога идват да омесим свежи погачи че всички досегашни МУХЛЯСАААА
08:29 13.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гресирана ватенка
08:29 13.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 А, имало ли е разрешение от наша страна
Коментиран от #252
08:29 13.10.2026
64 който участва да е готов за последствия
Коментиран от #101
08:29 13.10.2026
65 Бай той Толстой
08:29 13.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ха ха
До коментар #45 от "EEдин":Ще строиш железница в Сибир.
Коментиран от #81
08:30 13.10.2026
69 По - добре
До коментар #34 от "Що чакаш,":Отколкото да подкрепям изплискал убиец диктатор. А уж лъгаха няма да нападне . Той е добър убиец, само в Украйна си убива. А ти посрещай завоевателя с хляб и водка, какво чакаш.
08:30 13.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Споко
До коментар #43 от "РуZZия е кенеф":Всички знаем, че 11-та икономика Франция е фалирала отдавна:) А според Световната банка и ООН Русия изпревари Германия и Япония и вече е четвърта в света за ужас на Лама Калушевците:)
Коментиран от #115
08:31 13.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 гост
Коментиран от #95
08:32 13.10.2026
76 Пич
До коментар #33 от "Напасан":Мента глог и валериан!!!
Иначе паветната тъпотия не се търпи!!!
Коментиран от #86
08:32 13.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Име
08:33 13.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ЦСКА Москва
08:34 13.10.2026
83 Танжер
Как става това? Или се насочват от руски кораби в български води или от българска територия.
Тук мирише... смърди на чутовно предателство.
Коментиран от #130
08:34 13.10.2026
84 Под мъдрия поглед на Путин
Коментиран от #98, #100, #111
08:34 13.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Гресирана ватенка
До коментар #76 от "Пич":Премини на грес 😁
08:35 13.10.2026
87 Лошо
До коментар #11 от "Малката Тиква":Застрахователни маневри.
Ще ядем сиренето по 20Е/кг, който отцлее, разбира се.
08:35 13.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Майора
08:36 13.10.2026
92 Лочично
Ся дали ще хлъцне нещо по въпроса?Ще има ли протестна нота до Митрофанова или пак срамежливо снишаване?
Коментиран от #158
08:37 13.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Георги
08:37 13.10.2026
95 Мир ли
До коментар #75 от "гост":Какъв мирз когато един агресор постоянно води войни? Зарови си главата в пясъка и после питай защо така.
08:37 13.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
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100 Нямаш време
До коментар #84 от "Под мъдрия поглед на Путин":Ще имаш среща с правата лопата.
08:38 13.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 444444
Аз не разбирам обаче корабособствениците и екипажите на тези кораби те знаят какъв риск поемат.Значи това което превозват е много ценно.
Коментиран от #116
08:39 13.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ел Мунчо
08:40 13.10.2026
106 глоги
08:40 13.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Платената радост на продажника
До коментар #4 от "езоп":си проличава веднага.
08:40 13.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Хи хи
08:40 13.10.2026
111 Военолюбецо
До коментар #84 от "Под мъдрия поглед на Путин":А нали бяхте за мир? Значи Коалицията на желаещите били военалюбци, а воюващите руснаци миролюбци.
08:41 13.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Хрис
08:42 13.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Автмобилист
До коментар #71 от "Споко":Москвичът пък е автомобил номер четири в света след Жигула, Волга и Аурус.
08:43 13.10.2026
116 предвидими са
До коментар #103 от "444444":Прашат ги нарочното тези кораби за да се търси конфликт с Русия и тука да стане плацдарм на бойни действия с нов фронт но далеч от запада.Умишлено ни въвличат във война провокирайки Русия постоянно.
08:43 13.10.2026
117 Секс
До коментар #112 от "А50":България никога не е давала на Украйна.
08:44 13.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Бгг
Коментиран от #125, #127
08:44 13.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Ей...
08:44 13.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Чий е?
08:46 13.10.2026
124 Алим
До коментар #112 от "А50":Русия удря по най-слабия и предателски член на НАТО да сее паника и разцепление и защото идат проруски избори в БГ.
Руснаците тестват НАТО.
08:46 13.10.2026
125 Пенчо
До коментар #119 от "Бгг":Сол, морска!
08:46 13.10.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Да се знае !
08:47 13.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Красимир
До коментар #83 от "Танжер":Чети пресата: Системата "Расвет" вече работи. Затова и цели до границата на Полша от страна на Украйна спокойно се удрят. Фирмата производител на "Расвет" вече сключва договори за предоставяне на Internet в бързите влакове в Русия.
08:48 13.10.2026
131 Мери чепици, българино
Коментиран от #179
08:48 13.10.2026
132 Бгг
До коментар #127 от "Ха ха":Тая стока се ползва от либерастите.
08:49 13.10.2026
133 Крум
Коментиран от #139, #155
08:50 13.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 реалист
08:53 13.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 И какво от това
08:54 13.10.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 прав си
До коментар #129 от "Алекс":Трагедия е само за българските национални предатели и жълтопаветни продажници.
08:56 13.10.2026
144 Жоро
08:56 13.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Радев да не лъже подло моля !
08:56 13.10.2026
148 пламен
Коментиран от #198
08:57 13.10.2026
149 язе
Коментиран от #152, #169, #173
08:57 13.10.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Ще има още ударени
08:58 13.10.2026
152 Украйна е нападната от агресор страна
До коментар #149 от "язе":Украйна има правото да се защитава с каквото може.
Коментиран от #230
09:00 13.10.2026
153 Българите са се струпали на
09:00 13.10.2026
154 Тити на Кака
До коментар #42 от "Ескобарова кво праим?":Ескобарова в момента не може да ти отговори - на ППетрохан е за консултации с мъдрите лами там.
Опитва се да разбере как така войната е била пълномащабна още от 2022, а тези удари в Черно море се случват чак сега.
09:00 13.10.2026
155 Ако Зеленият Наркоман
До коментар #133 от "Крум":беше паднал на колене пред Господаря Владимир и беше приел всички негови условия, сега вместо Специална военна операция, земите на Новорусия щяха да процъфтяват в границите на Велика Русия.
09:01 13.10.2026
156 матей
09:02 13.10.2026
157 Ще има още
09:03 13.10.2026
158 ежко
До коментар #92 от "Лочично":И като го посочи и дроновете спират да лятят,а?Не разбра ли,че си безпомощен.Нито пушка можеш да държиш,нито си готов да го направиш.Единствено консултативни съвети и оперативки можем да правим ,колкото да кажем,че нещо сме правили.И така....
09:03 13.10.2026
159 Антон
Нато и всичките ни съюзници мълчат. Мълчат защото не им изнася истината.
09:03 13.10.2026
160 ужас
09:05 13.10.2026
161 операция "Тихи води"
09:05 13.10.2026
162 Дън Бай
До коментар #25 от "хмм":Ето това никой не коментира! Някой се опитва да натопи заека Роджър.
09:06 13.10.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Да направим паралел ! Цитати !
В условия на реален въоръжен конфликт международното морско право и правото на неутралитет стават по-сложни. Пораженията и инцидентите с търговски кораби в чужда ИИЗ (подобно на скорошните случаи в Черно море) не се считат за пряка атака срещу суверенната сухопътна територия на крайбрежната страна. Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Иран е разположена в водите на Персийския залив, Оманския залив на юг и Каспийско море на север. Само Южно крайбрежие на Иран има около 2400 км брегова линия към Персийския залив и Оманския залив (Арабианско море) с 200 мили на вътре! Действия: Американският флот обаче настоява, че има пълно право да провежда военни операции, учения и транзитно преминаване (включително през Ормузкия проток) в рамките на чужди ИИЗ, без да иска разрешение. Текуща блокада (2026 г.): В контекста на текущия конфликт, започнал през февруари 2026 г., САЩ наложиха блокада и обявиха правото си да спират, потапят и конфискуват кораби, пренасящи товари за Иран, дори в териториалните води. САЩ твърдят, че действията им са легитимни мерки в рамките на въоръжения конфликт....
Коментиран от #208
09:07 13.10.2026
168 Дид
09:07 13.10.2026
169 Да могат
До коментар #149 от "язе":Какво му е сложно да се разбере че те са нападнати и във война. И могат да ги санкционират навсякъде на вражеска територия, както и във води, които не са ничии.
09:07 13.10.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Пич
На картата се вижда, че тези кораби са много по на сгода на Украйна да бъдат ударени, отколкото на Русия!!! И сега......
защо може да е тази провокация.....?!
Защото нашето правителство запази неутралитет, а сега го подкарват като стадо в кошара, за да блее правоверно с Урсулианците!!!
09:08 13.10.2026
172 АБВ
Марче, де прочети, преди да публикуваш !
09:08 13.10.2026
173 хахаха
До коментар #149 от "язе":Ти още ли не си разбрал, че пренасят сол от египет и за по направо са минали край малта.
09:08 13.10.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Следствие
09:09 13.10.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Крайно време е...
Коментиран от #201
09:09 13.10.2026
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Тити на Кака
До коментар #131 от "Мери чепици, българино":Е, ясно беше, че Буданов е поискал преминаване на доставните кораби през териториалните води на България. Получил е разрешение за плаване в прилежащата зона.
И се започва поредният цирк...
Със сигурност трябва да увеличим състава на морските спасителни екипи.
Коментиран от #235
09:11 13.10.2026
180 Хибридна Атака !
09:12 13.10.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 ами
09:13 13.10.2026
184 АБВ
Долни украински нацисти ! Пак се крият зад гарба на натовска държава, както и зад цивилно население !
09:14 13.10.2026
185 малии
Коментиран от #189
09:14 13.10.2026
186 Много забавена реакция
Явно обаче стратегията е друга но всички плащаме и края още не се вижда.
09:16 13.10.2026
187 Мухобойко
09:16 13.10.2026
188 тц тц
До коментар #181 от "Ердоган":Не бе, цените скочиха двойно защото Путин щял да потопи три кораба година по късно:) По същата причина същото стана и в Хърватска преди 3 години:)
09:17 13.10.2026
189 Гундяяя
До коментар #185 от "малии":Аз ще пришом и нахокам, още помня Й. как пълза под кукумявката ми
09:17 13.10.2026
190 Къде Са Ви ?
Коментиран от #204
09:18 13.10.2026
191 Мунчо пак няма доказателства!
Коментиран от #215
09:19 13.10.2026
192 Реалист
09:19 13.10.2026
193 Реалист
09:20 13.10.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Трянсформърс
09:21 13.10.2026
196 Митрофановада извика попа Гундяев
09:21 13.10.2026
197 Да се знае !
09:21 13.10.2026
198 123
До коментар #148 от "пламен":На българска територия засега е паднал само един дрон и той е доказано украински!
09:21 13.10.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Да се знае !
Но има и допълнителни рискове. Има рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик и ред други рискове. Дилемата е дали България ще го позволява и защо го прави ? ....за каботажните маршрути плътно по бреговете говоря !!!
09:22 13.10.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Дрон Прихващачите.....
До коментар #190 от "Къде Са Ви ?":Нищо не трябва да прихващаме пич! Да си плават по средата на морето и да си се думкат на воля. Да не се доближават до брега. Нас това не ни засяга и никой не е длъжен да ни се обяснява. Нито пък ние на някого
09:25 13.10.2026
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 европрогрес
Коментиран от #211
09:25 13.10.2026
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Бат Мишо
До коментар #167 от "Да направим паралел ! Цитати !":ако искаш паралел на ситуацията има по лесни примери
2 световни воини
ама да не се претварваш с инфо може да го свиеш до
2 национални катастрофи
да ти отпадне от търсачката тихо океанския фронт
09:25 13.10.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 бхаха
До коментар #206 от "европрогрес":Лукойл не работи с руски петрол от години. Измисли си някаква друга играчка.
09:26 13.10.2026
212 Българин
да му набие канчето
Изразът „да му набие канчето“ е популярен български фразеологизъм, който означава да направиш остър ред, да порицаеш или да кажеш нещо много строго на някого, за да разбере грешката си и да си влезе в „мястото“.
09:27 13.10.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 И за какво
До коментар #191 от "Мунчо пак няма доказателства!":са ти "доказателства" кой ? Не знаеш ли че атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото ? А?
09:27 13.10.2026
216 и от мен Слава
До коментар #199 от "Слава на братска Русия":Русия е на страната на доброто и справедливостта.Побеждават безупречно врага барабар с ятаците му.
09:27 13.10.2026
217 А В Тюленово
Къщата на Костя
Цяла ли е ?
09:27 13.10.2026
218 Тъкмо се бях успокоил
09:27 13.10.2026
219 Бай той Толстой
09:27 13.10.2026
220 Румбов
09:28 13.10.2026
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Да се знае и да се повтаря !
Коментиран от #259
09:30 13.10.2026
224 ама не го ли е срам резидента, бе
09:30 13.10.2026
225 АБВ
Украинските провокации трябва да бъдат пресечени ! От 2022 г. се опитват да въвлекат НАТО във война с Русия !
Украйна първа започна с ударите по търговските кораби и сега реве от реципрочността им.
09:31 13.10.2026
226 бай колио
09:31 13.10.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Тоя път Радев и Йотова
Отсега си представям реакцията им- хъката- мъката, ала- бала, усул- усул, тинтири - минтири, тако и вако, дрън- дрън, хър- мър, джиджи- биджи...само да не обидим тов. Путин!
09:31 13.10.2026
229 Госあ
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":хе хе хе и кво ше напраиш ве тарикат? Качвайте се петроханци на двете гумени лодки от САЩ и атака срещу Русия! 😆
09:31 13.10.2026
230 Този коментар е премахнат от модератор.
231 Да се знае и да се повтаря !
09:32 13.10.2026
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Този коментар е премахнат от модератор.
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Този коментар е премахнат от модератор.
236 Хаха
За "по-пряко" товарите с оръжие да минават покрай България, за да "не може" Русия да ги атакува!
Коментиран от #258
09:33 13.10.2026
237 Гюров
Митрофановица на мижитурката или мижитурката на Митрофановица?😁😁😉
Коментиран от #249
09:33 13.10.2026
238 Диневи правят пачки
09:34 13.10.2026
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 Ник. А
До коментар #202 от "Коста":Той Кандев се отказал, твърдял, че му се наложило да изплати две прасета и 100лт вино, та щял да сади картофи със съдружници, около една автомивка.
09:35 13.10.2026
241 Промяната
09:35 13.10.2026
242 Той нея или тя него
09:35 13.10.2026
243 аман
09:36 13.10.2026
244 Дориана
Още не е привикал никого, но вече почва да се оправдава!
Публикувайте изявлението на Радев пред Митрофанова, да се посмеем!
Сигурно в момента поне пет ПИАр- ки + гуру Иво Христов му пишат текста.
09:36 13.10.2026
245 Този коментар е премахнат от модератор.
246 Абе
До коментар #32 от "Последния Софиянец":А Ман сити как е?
09:36 13.10.2026
247 Един друг
09:36 13.10.2026
248 Те Потопиха България !
09:36 13.10.2026
249 Кюмюров
До коментар #237 от "Гюров":На тебе ще го набиват . А и коравите не са в наши териториални води . Само близо .
09:36 13.10.2026
250 Този коментар е премахнат от модератор.
251 Този коментар е премахнат от модератор.
252 Факт
До коментар #63 от "А, имало ли е разрешение от наша страна":Нелегален коридор за снабдяване на украинската армия, надяваха се руснаците да не ги удрят, ама им писна от калташките номера на нато....
09:37 13.10.2026
253 Този коментар е премахнат от модератор.
254 Този коментар е премахнат от модератор.
255 Госあ
09:37 13.10.2026
256 Този коментар е премахнат от модератор.
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Този коментар е премахнат от модератор.
259 Анонимен
До коментар #223 от "Да се знае и да се повтаря !":Това от Масква ли ти го казаха?
09:38 13.10.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Този коментар е премахнат от модератор.
262 Този коментар е премахнат от модератор.
263 Този коментар е премахнат от модератор.
264 55555
До коментар #45 от "EEдин":Те не свършиха ли преди две години!!Срещу кого се мъчите и мрете като мухи,ако са свършили Украинците?!!!
09:40 13.10.2026
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Факт
09:41 13.10.2026
267 5 евро а ? на всеки продукт
09:42 13.10.2026
268 Така де
До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Нека братушките ни бомбандират. Няма да реагираме. Ние сме за мир.
09:43 13.10.2026
269 Капейчо
До коментар #129 от "Алекс":Извинете, Вие викинг или монгол сте? Украинците са славяни, руснаците - не. Прочети малко.
09:43 13.10.2026
270 Безпристрастен
09:43 13.10.2026
271 Гюров
Митрофановица на мижитурката или мижитурката на Митрофановица?😁😁😉
09:44 13.10.2026