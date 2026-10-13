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Трагедия! Кораб бе потопен край Крапец след атака от дронове ВИДЕО

Трагедия! Кораб бе потопен край Крапец след атака от дронове ВИДЕО

13 Октомври, 2026 08:07, обновена 13 Октомври, 2026 09:33 7 644 271

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  • шабла-
  • кораб-
  • потъна

Румен Радев вика Елеонора Митрофанова на разговор

Трагедия! Кораб бе потопен край Крапец след атака от дронове ВИДЕО - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD (9387748) е потънал източно от Шабла, разкри Maritime.bg.

Към момента няма данни дали съдът е станал обект на военен удар.

Спасителна операция се провежда североизточно от нос Шабла.

В нея е активиран плаващият под флага на Дания офшорен кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902)

Припомняме, че тази нощ корабът за общи товари "Челси 3" стана обект на удар от три дрона.

Премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море и ги определи като абсолютно недопустими. Свикано е извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, кадри от което са публикувани в фейсбук профила на премиера, който съобщи за ударен с три въздушни дрона кораб на 18 мили източно от Бяла и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа, уточни БТА.

Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, каза Румен Радев.

И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1:30 часа е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла, съобщи Румен Радев. Морският спасителен център във Варна веднага реагира – корабът, по данни на екипажа, е ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства – екипаж на гранична полиция е спасил целия екипаж на кораба от седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна.

Преди броени минути екипажът на кораба беше успешно транспортиран до пристанище Варна, информира премиерът Радев. На петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания, добави той.

Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, съобщи Румен Радев.

България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу 3 кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция, посочи премиерът.

Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова, заяви Румен Радев.

Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има спасен член на екипажа, информира още премиерът.

Очаквайте подробности ....


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    114 178 Отговор
    Вече Всекидневно Бомбят
    Българското Черноморие.

    Ето Го Резултата от
    Мишкуването

    На Радев и Йотова

    Коментиран от #21, #30, #35, #36, #41, #62, #72, #229, #262, #268

    08:13 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бушприт

    62 15 Отговор
    Обръщам обратно Ш-то на Шабла и се получава Табла.

    08:15 13.10.2026

  • 8 Бай той Толстой

    69 4 Отговор
    Кво стана бе😁😁😁?

    Коментиран от #174

    08:16 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    120 25 Отговор
    Ужас......
    И кой го изпаса този кораб с неизвестен украински дрон...?!

    Коментиран от #33, #181

    08:17 13.10.2026

  • 11 Малката Тиква

    72 162 Отговор
    Внимавайте за кого гласувате за да не станем мека цел за руските фашисти. Ще ни вкарат в нова желязна завеса. Руските агресори не ги интересува кой ги обича и кой не. Всички ще бъдат бомбени на едно.

    Коментиран от #87, #202, #261

    08:18 13.10.2026

  • 12 Байкал MP-654 K

    138 29 Отговор
    Ха ха. Къде е оня ивайло свирчев да ни разсмее малко

    08:18 13.10.2026

  • 13 Кума ЛисА

    117 11 Отговор
    Война се води и това си е ! И то на всевъзможни полета и фронтове.

    08:18 13.10.2026

  • 14 щок

    59 14 Отговор
    Ако на Крапец сложиш Т,ще стане геометричната фигура Трапец.

    08:18 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    94 21 Отговор
    МАША ПУСНА МЕЧОКА :)

    Коментиран от #27

    08:19 13.10.2026

  • 17 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    73 13 Отговор
    Кога ще затворят Черно море ?

    Коментиран от #43

    08:19 13.10.2026

  • 18 А мислеше сладка службица

    79 14 Отговор
    Постоянния представител в НАТО е Николай Милков, 57 набор, какво може да каже тоя изветрял дъъртак???

    Коментиран от #120

    08:20 13.10.2026

  • 19 отекчен

    82 21 Отговор
    барутя не стига до наркоманя няма никога да стигне

    Коментиран от #257

    08:20 13.10.2026

  • 20 си пън

    73 22 Отговор

    До коментар #9 от "Просто е":

    явно,за да удариш трябва да има с какво а лицемерния запад знае,че няма и само лае

    Коментиран от #29, #107

    08:20 13.10.2026

  • 21 насила дарител

    67 20 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Да върнем тандема Мутрата и Шиши , за да се спре ли ?

    08:21 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лакеите на Пентагона

    110 19 Отговор
    За Урсула военните доставки са "поредната атака срещу търговски кораби".

    08:21 13.10.2026

  • 24 Оня Белоглавия

    52 75 Отговор
    Военен Министър

    Пак ли ще отрече

    Че Русия Бомби България?

    Коментиран от #118

    08:21 13.10.2026

  • 25 хмм

    136 20 Отговор
    Името на кораба говори повече от достатъчно. Сега освен Митрофанова Радев да извика и мадам Олеся са обясни защо корабите им се движат в непосредствена близост до териториалните ни води. Какво точно е наложило да се движат почти до границата ни при положение, че много добре знаят, че са руска цел.

    Коментиран от #60, #162

    08:21 13.10.2026

  • 26 Българин

    22 61 Отговор
    Който не служи на Руските интереси, много го бият! Това всеки българин го знае!

    Коментиран от #38

    08:21 13.10.2026

  • 27 Сега Украйна

    8 41 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ще пусне КОСАТКИТЕ.

    Коментиран от #256

    08:22 13.10.2026

  • 28 УжаСТ

    80 13 Отговор
    Оръжейните ни олигарси пак не извадиха късмет . Ще трябва пак да инсценират пожари за да вземат поне застраховка .

    08:22 13.10.2026

  • 29 Това

    14 13 Отговор

    До коментар #20 от "си пън":

    Не дава право на изплискалия плъх да стреля по който си реши и когато си рели. За какво, все ще се намери с какво.

    08:23 13.10.2026

  • 30 Само Питам

    74 17 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    А резултат от чие мишкуване е БОБмеНЕТО на Афганистан , Иран , Ирак от страна на САЩ например ? Я кажи да чуемЕ , явно ги разбираш нещата !

    Коментиран от #245

    08:23 13.10.2026

  • 31 Моча в калта

    16 47 Отговор

    До коментар #22 от "Укропитекия":

    Един се казваше крайцера Москва

    08:23 13.10.2026

  • 32 Последния Софиянец

    54 3 Отговор
    Челси също потъва в момента.

    Коментиран от #246

    08:23 13.10.2026

  • 33 Напасан

    6 18 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Си с Хапове

    Хахаха

    Коментиран от #76

    08:23 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Турист

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Обичам мазута

    08:23 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахаха

    79 10 Отговор
    Кораба AZOV CONCORD последва съдбата на съименниците от Украйна:)

    08:23 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 фашистка мъко

    49 15 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Бягай,руснаците идват...

    Коментиран от #59, #67, #253

    08:25 13.10.2026

  • 42 Ескобарова кво праим?

    36 16 Отговор
    Нещо Член 4?
    кво праим Ескобарова?

    Коментиран от #154

    08:25 13.10.2026

  • 43 РуZZия е кенеф

    10 35 Отговор

    До коментар #17 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":

    17 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
    00ОТГОВОР
    Кога ще затворят Черно море ?
    -;-
    кое море още да затворят за да се види че 11-тата икономика не фърфи

    Коментиран от #71

    08:25 13.10.2026

  • 44 Мишел

    61 10 Отговор
    Руските подводни дронове вече са заснели товарите на кораба. Затова тези, които протестират са много внимателни с протестите.

    Коментиран от #50

    08:25 13.10.2026

  • 45 EEдин

    60 11 Отговор
    Украинците свършват ... молдованците май не искат... румънците са на ред ... после сме ние.
    Подготвят ни ... отдалече ... да има време да хване "маята" .

    Коментиран от #56, #68, #264

    08:25 13.10.2026

  • 46 България

    25 64 Отговор
    Русия е див агресор!

    Коментиран от #66

    08:26 13.10.2026

  • 47 кукузел

    54 3 Отговор
    Потънаха ни данъците, инвестирани в БОМБИ.

    08:26 13.10.2026

  • 48 Пачата Главнокомандващ

    16 32 Отговор
    и дезертьора Боташ, какво ще кажат?

    08:27 13.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Трай бе

    1 18 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    кене ФФ.

    08:27 13.10.2026

  • 51 Кучетата си лаят, кервана си върви

    62 6 Отговор
    Който иска, нека да заминава за фронта дори без активирине на член 5.
    Мене, честно казано ме боли шалтера за тези кораби.

    08:27 13.10.2026

  • 52 12345

    11 41 Отговор
    Някой да каже дали корабите не са ударени от бг-бряг и да кажете политиката на просия спрямо бг не заслужава ли експулсиране на митрофанова и шпионите на просия в камчия....

    08:27 13.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахо

    13 41 Отговор
    Когато се навеждаш и показваш, че се влияеш от натиск е напълно естествено да те опънат яко. Всички копейки да видят какво представлява любимата им орда.

    08:28 13.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 На дунава с погачите

    15 13 Отговор

    До коментар #41 от "фашистка мъко":

    Кога идват да омесим свежи погачи че всички досегашни МУХЛЯСАААА

    08:29 13.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гресирана ватенка

    14 26 Отговор
    При баце Борисов имаше платноходки и тихо море😁

    08:29 13.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А, имало ли е разрешение от наша страна

    56 7 Отговор
    тези кораби да плават в такава близост и с каква точно цел са плавали на 15-20 километра от нашето крайбрежие?

    Коментиран от #252

    08:29 13.10.2026

  • 64 който участва да е готов за последствия

    73 12 Отговор
    България участва на страната на Украйна така,че е нормално да бъде така.Аз съм за неутралитет но управляващите досега ни въвличат постоянно в тази война.

    Коментиран от #101

    08:29 13.10.2026

  • 65 Бай той Толстой

    34 6 Отговор
    Скоро и на пристанище София 😁

    08:29 13.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ха ха

    7 7 Отговор

    До коментар #45 от "EEдин":

    Ще строиш железница в Сибир.

    Коментиран от #81

    08:30 13.10.2026

  • 69 По - добре

    13 34 Отговор

    До коментар #34 от "Що чакаш,":

    Отколкото да подкрепям изплискал убиец диктатор. А уж лъгаха няма да нападне . Той е добър убиец, само в Украйна си убива. А ти посрещай завоевателя с хляб и водка, какво чакаш.

    08:30 13.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Споко

    49 14 Отговор

    До коментар #43 от "РуZZия е кенеф":

    Всички знаем, че 11-та икономика Франция е фалирала отдавна:) А според Световната банка и ООН Русия изпревари Германия и Япония и вече е четвърта в света за ужас на Лама Калушевците:)

    Коментиран от #115

    08:31 13.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 гост

    37 4 Отговор
    Чичо Румене здравей! Ние не бяхме ли за мир?

    Коментиран от #95

    08:32 13.10.2026

  • 76 Пич

    28 8 Отговор

    До коментар #33 от "Напасан":

    Мента глог и валериан!!!
    Иначе паветната тъпотия не се търпи!!!

    Коментиран от #86

    08:32 13.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Име

    31 7 Отговор
    Е как да не го избомбят тоя кораб, с такова име?

    08:33 13.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ЦСКА Москва

    24 7 Отговор
    Един минал,един потопен,колкото минат толкова,морето е дълбоко ! Победа.

    08:34 13.10.2026

  • 83 Танжер

    26 6 Отговор
    Досега руснаците нямаха дронове, които да удрят подвижни цели на стотици километри и изведнъж точно край България се почна.

    Как става това? Или се насочват от руски кораби в български води или от българска територия.

    Тук мирише... смърди на чутовно предателство.

    Коментиран от #130

    08:34 13.10.2026

  • 84 Под мъдрия поглед на Путин

    37 8 Отговор
    и с генерал Армагедон начело, Руската армия освободителка бележи успех след успех. Може би не е далеч и денят, когато отново ще посрещаме нашите освободители на Орлов мост под тържествения звън на камбаните на Свети Александър Невски.

    Коментиран от #98, #100, #111

    08:34 13.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Гресирана ватенка

    3 20 Отговор

    До коментар #76 от "Пич":

    Премини на грес 😁

    08:35 13.10.2026

  • 87 Лошо

    26 1 Отговор

    До коментар #11 от "Малката Тиква":

    Застрахователни маневри.
    Ще ядем сиренето по 20Е/кг, който отцлее, разбира се.

    08:35 13.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Майора

    12 17 Отговор
    Добро утро Радев , чак сега ли откри Америка!

    08:36 13.10.2026

  • 92 Лочично

    8 26 Отговор
    Чичо Румен се кахъреше и не щя да посочи аресора, който потопи предишните два кораба! И по този начин го окуражи да продължи с ударите като видя, че България е слабото звено в НАТО!
    Ся дали ще хлъцне нещо по въпроса?Ще има ли протестна нота до Митрофанова или пак срамежливо снишаване?

    Коментиран от #158

    08:37 13.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Георги

    30 5 Отговор
    А вариант украински "турист" от българския бряг да пуска дрон разглежда ли се?

    08:37 13.10.2026

  • 95 Мир ли

    8 16 Отговор

    До коментар #75 от "гост":

    Какъв мирз когато един агресор постоянно води войни? Зарови си главата в пясъка и после питай защо така.

    08:37 13.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Нямаш време

    3 7 Отговор

    До коментар #84 от "Под мъдрия поглед на Путин":

    Ще имаш среща с правата лопата.

    08:38 13.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 444444

    33 5 Отговор
    Русия негласно прави морска блокада на украинските пристанища.Радев и да изгони руския посланик и да извика цялото НАТО на брега(зашото Турция няма да допусне чужди натовски кораби в Черно море) в България и Румъния се тая.Руснаците ще продължат да атакуват търговски кораби обяснявайки, че те превозват военни товари (което най-вероятно е истина).
    Аз не разбирам обаче корабособствениците и екипажите на тези кораби те знаят какъв риск поемат.Значи това което превозват е много ценно.

    Коментиран от #116

    08:39 13.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ел Мунчо

    18 5 Отговор
    Като чета коментарите и се чудя че то ако ни нападне руси я тия ше излязат голи по улиците да викат ура ура ура ....

    08:40 13.10.2026

  • 106 глоги

    17 1 Отговор
    обект на удар от три удари.......КАКВО Е ТОВА???!!!

    08:40 13.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Платената радост на продажника

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "езоп":

    си проличава веднага.

    08:40 13.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Хи хи

    27 7 Отговор
    тагаренковци, руските дронове идват ! Вие изкопахте ли си бункерче вече ??

    08:40 13.10.2026

  • 111 Военолюбецо

    14 18 Отговор

    До коментар #84 от "Под мъдрия поглед на Путин":

    А нали бяхте за мир? Значи Коалицията на желаещите били военалюбци, а воюващите руснаци миролюбци.

    08:41 13.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Хрис

    31 5 Отговор
    А руските кораби в черно море е позволено да ги бомбят, така ли? Хайде стига двойни стандарти. Каквото повикало, такова се обадило

    08:42 13.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Автмобилист

    5 11 Отговор

    До коментар #71 от "Споко":

    Москвичът пък е автомобил номер четири в света след Жигула, Волга и Аурус.

    08:43 13.10.2026

  • 116 предвидими са

    34 8 Отговор

    До коментар #103 от "444444":

    Прашат ги нарочното тези кораби за да се търси конфликт с Русия и тука да стане плацдарм на бойни действия с нов фронт но далеч от запада.Умишлено ни въвличат във война провокирайки Русия постоянно.

    08:43 13.10.2026

  • 117 Секс

    1 7 Отговор

    До коментар #112 от "А50":

    България никога не е давала на Украйна.

    08:44 13.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Бгг

    23 2 Отговор
    А какъв е товара на корабите???

    Коментиран от #125, #127

    08:44 13.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ей...

    6 3 Отговор
    Не е потопен, ударен е!

    08:44 13.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Чий е?

    4 13 Отговор
    Е чий да е РУЗКИ

    08:46 13.10.2026

  • 124 Алим

    10 17 Отговор

    До коментар #112 от "А50":

    Русия удря по най-слабия и предателски член на НАТО да сее паника и разцепление и защото идат проруски избори в БГ.
    Руснаците тестват НАТО.

    08:46 13.10.2026

  • 125 Пенчо

    10 2 Отговор

    До коментар #119 от "Бгг":

    Сол, морска!

    08:46 13.10.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Да се знае !

    32 4 Отговор
    Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото.

    08:47 13.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Красимир

    20 4 Отговор

    До коментар #83 от "Танжер":

    Чети пресата: Системата "Расвет" вече работи. Затова и цели до границата на Полша от страна на Украйна спокойно се удрят. Фирмата производител на "Расвет" вече сключва договори за предоставяне на Internet в бързите влакове в Русия.

    08:48 13.10.2026

  • 131 Мери чепици, българино

    24 6 Отговор
    Дойде Буданов и започна принуждаването към война.

    Коментиран от #179

    08:48 13.10.2026

  • 132 Бгг

    11 2 Отговор

    До коментар #127 от "Ха ха":

    Тая стока се ползва от либерастите.

    08:49 13.10.2026

  • 133 Крум

    28 7 Отговор
    "Кутията на Пандора" е отворена..благодарение на Зеления наркоман...няма как да удряш руски кораби и да не очакваш отговор....Допускам ,че приследваща "голяма" провокация един от западните украински градове ще стане радиоактивна нива....

    Коментиран от #139, #155

    08:50 13.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 реалист

    14 1 Отговор
    Абе къде е батко, къде е НАТО.

    08:53 13.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 И какво от това

    11 2 Отговор
    Нас това не ни интересува! Нека си потапят корита в морето.

    08:54 13.10.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 прав си

    18 3 Отговор

    До коментар #129 от "Алекс":

    Трагедия е само за българските национални предатели и жълтопаветни продажници.

    08:56 13.10.2026

  • 144 Жоро

    20 4 Отговор
    Украинските кораби носят нискокачествено ГМО зърно за България по договор подписан преди 15 години от Боко. В обратна посока пренасят продукция от оръжейните ни заводи.

    08:56 13.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Радев да не лъже подло моля !

    16 3 Отговор
    Всички атаки с дронове срещу кораби в Черно море и около Иран също Държавният Департамент на САЩ ги е определил като абсолютно допустими и законни ! Даже смятам да го цитирам след малко какво е заявил относно атаки по граждански кораби в иранските териториални води

    08:56 13.10.2026

  • 148 пламен

    3 20 Отговор
    Русия започна агресия на Българска територия

    Коментиран от #198

    08:57 13.10.2026

  • 149 язе

    26 2 Отговор
    Значи укрите могат да гърмят каквото и където си искат и всичко е наред,НО когато ги подпукат по същия начин вече ревът и писъците са до небесата...Това са легитмни цели,пренасят оръжие и боеприпаси за крадливия,нагъл наркоман и прекалено късно даже ги започнаха......

    Коментиран от #152, #169, #173

    08:57 13.10.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Ще има още ударени

    13 2 Отговор
    Няма кораб с общи товари!!Той е натоварен с нещо което не трябва(с какво ли?)

    08:58 13.10.2026

  • 152 Украйна е нападната от агресор страна

    3 12 Отговор

    До коментар #149 от "язе":

    Украйна има правото да се защитава с каквото може.

    Коментиран от #230

    09:00 13.10.2026

  • 153 Българите са се струпали на

    10 2 Отговор
    Дунав Мост и чакат братушките със хляб и сол. Ама с малко сол! Щото много поскъпна в евро тая сол

    09:00 13.10.2026

  • 154 Тити на Кака

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ескобарова кво праим?":

    Ескобарова в момента не може да ти отговори - на ППетрохан е за консултации с мъдрите лами там.
    Опитва се да разбере как така войната е била пълномащабна още от 2022, а тези удари в Черно море се случват чак сега.

    09:00 13.10.2026

  • 155 Ако Зеленият Наркоман

    9 3 Отговор

    До коментар #133 от "Крум":

    беше паднал на колене пред Господаря Владимир и беше приел всички негови условия, сега вместо Специална военна операция, земите на Новорусия щяха да процъфтяват в границите на Велика Русия.

    09:01 13.10.2026

  • 156 матей

    10 2 Отговор
    Търговски кораб, превозващ военен товар по време на война, става военен. Стига театрални изпълнения! България трябва да проверява товара на търговските кораби , навлизащи в нейната морска зона и да пропуска само хуманитарни товари! НАТО няма никакви права в Черно море! Не му ли е ясно още на пилота, че тая война е заради нато!

    09:02 13.10.2026

  • 157 Ще има още

    8 2 Отговор
    Тарикатите се опитват да преминат, като се движат близо до брега, даже в териториални води, но прошка вече няма.

    09:03 13.10.2026

  • 158 ежко

    8 1 Отговор

    До коментар #92 от "Лочично":

    И като го посочи и дроновете спират да лятят,а?Не разбра ли,че си безпомощен.Нито пушка можеш да държиш,нито си готов да го направиш.Единствено консултативни съвети и оперативки можем да правим ,колкото да кажем,че нещо сме правили.И така....

    09:03 13.10.2026

  • 159 Антон

    13 4 Отговор
    Помните ли еуфорията когато слагахме санкции срещу Русия. Еуфорията че гонихме руски дипломати. Еуфорията че пращаме оръжие на укрите. Е сега защо е този вой. И то за кораби които не плават в български териториални води. За мен тук се преследват някакви други цели,да кажем, коридорите да минават през български териториални води, за да може да ни ангажират още по-сериозно във военните действия. Ако беше Русия, защо не потапяше тези кораби преди 2-3-4 години. А започна последния месец. Сега разбраха според вас че така се доставя оръжие. И зашо никои не допуска че може и подводница да ги торпилира тези плавателни съдове. И въобше никой си няма идея какво са возили тези кораби и какво налага да се потаоят, дали защото се търси интрига и други цели или по съвсем практични решения - да се прекъснат доставки. А и вижте че
    Нато и всичките ни съюзници мълчат. Мълчат защото не им изнася истината.

    09:03 13.10.2026

  • 160 ужас

    10 6 Отговор
    Много сол ядат тия украинци. Всеки ден по един кораб сол им трябва.

    09:05 13.10.2026

  • 161 операция "Тихи води"

    5 7 Отговор
    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    09:05 13.10.2026

  • 162 Дън Бай

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "хмм":

    Ето това никой не коментира! Някой се опитва да натопи заека Роджър.

    09:06 13.10.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Да направим паралел ! Цитати !

    4 0 Отговор
    Господари зад океана? ...относно "Ситуацията" в контекста на война ? :
    В условия на реален въоръжен конфликт международното морско право и правото на неутралитет стават по-сложни. Пораженията и инцидентите с търговски кораби в чужда ИИЗ (подобно на скорошните случаи в Черно море) не се считат за пряка атака срещу суверенната сухопътна територия на крайбрежната страна. Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Иран е разположена в водите на Персийския залив, Оманския залив на юг и Каспийско море на север. Само Южно крайбрежие на Иран има около 2400 км брегова линия към Персийския залив и Оманския залив (Арабианско море) с 200 мили на вътре! Действия: Американският флот обаче настоява, че има пълно право да провежда военни операции, учения и транзитно преминаване (включително през Ормузкия проток) в рамките на чужди ИИЗ, без да иска разрешение. Текуща блокада (2026 г.): В контекста на текущия конфликт, започнал през февруари 2026 г., САЩ наложиха блокада и обявиха правото си да спират, потапят и конфискуват кораби, пренасящи товари за Иран, дори в териториалните води. САЩ твърдят, че действията им са легитимни мерки в рамките на въоръжения конфликт....

    Коментиран от #208

    09:07 13.10.2026

  • 168 Дид

    3 6 Отговор
    Отзовете незабавно Митрофанова! Незабавната реакция е най-добрия отговор.

    09:07 13.10.2026

  • 169 Да могат

    2 2 Отговор

    До коментар #149 от "язе":

    Какво му е сложно да се разбере че те са нападнати и във война. И могат да ги санкционират навсякъде на вражеска територия, както и във води, които не са ничии.

    09:07 13.10.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Пич

    12 2 Отговор
    Ето хипотеза!!!
    На картата се вижда, че тези кораби са много по на сгода на Украйна да бъдат ударени, отколкото на Русия!!! И сега......
    защо може да е тази провокация.....?!
    Защото нашето правителство запази неутралитет, а сега го подкарват като стадо в кошара, за да блее правоверно с Урсулианците!!!

    09:08 13.10.2026

  • 172 АБВ

    5 1 Отговор
    "Припомняме, че тази нощ корабът за общи товари "Челси 3" стана обект на удар от три удари."

    Марче, де прочети, преди да публикуваш !

    09:08 13.10.2026

  • 173 хахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #149 от "язе":

    Ти още ли не си разбрал, че пренасят сол от египет и за по направо са минали край малта.

    09:08 13.10.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Следствие

    8 2 Отговор
    Недопустимо е да участваш в тази война снабдявайки само едната страна с оръжие и да очакваш да получиш букет от рози от другата.

    09:09 13.10.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Крайно време е...

    14 4 Отговор
    Да се връчи нота на Украйна да насочи "търговските" кораби пренасящи гърмящи соли от и за Украйна да изменят маршрутите за извън български води...

    Коментиран от #201

    09:09 13.10.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Тити на Кака

    9 0 Отговор

    До коментар #131 от "Мери чепици, българино":

    Е, ясно беше, че Буданов е поискал преминаване на доставните кораби през териториалните води на България. Получил е разрешение за плаване в прилежащата зона.
    И се започва поредният цирк...
    Със сигурност трябва да увеличим състава на морските спасителни екипи.

    Коментиран от #235

    09:11 13.10.2026

  • 180 Хибридна Атака !

    4 4 Отговор
    Срещу Българския Народ !

    09:12 13.10.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 ами

    7 1 Отговор
    та какво са карали корабите към украина - жито или пшеница

    09:13 13.10.2026

  • 184 АБВ

    8 2 Отговор
    Напълно логично събитие, част от СВО. Какво търсят кораби, превозващи без значение какви материали за воюваща държава в близост до териториалните води на България /12 морски мили/ ? Защо се крият в наши води, след като най-прекият маршрут минава далеч по-навътре в морето ?
    Долни украински нацисти ! Пак се крият зад гарба на натовска държава, както и зад цивилно население !

    09:14 13.10.2026

  • 185 малии

    5 0 Отговор
    Митрофанова ще нахока булонката си

    Коментиран от #189

    09:14 13.10.2026

  • 186 Много забавена реакция

    2 2 Отговор
    Това трябваше да се случи преди 4 години. Нито едно корито да не може да навлезе или излезе от Украински териториални води. До сега да е приключило това безумие.
    Явно обаче стратегията е друга но всички плащаме и края още не се вижда.

    09:16 13.10.2026

  • 187 Мухобойко

    1 0 Отговор
    Карам си кротко S-класата. Бензин и дизел в България, колкото искаш има. Чакам с нетърпение новия летен плажен сезон, да гледам от брега бойните действия на живо и да се плицикам в чистите води на морето ни!

    09:16 13.10.2026

  • 188 тц тц

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "Ердоган":

    Не бе, цените скочиха двойно защото Путин щял да потопи три кораба година по късно:) По същата причина същото стана и в Хърватска преди 3 години:)

    09:17 13.10.2026

  • 189 Гундяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "малии":

    Аз ще пришом и нахокам, още помня Й. как пълза под кукумявката ми

    09:17 13.10.2026

  • 190 Къде Са Ви ?

    2 1 Отговор
    Дрон Прихващачите ?

    Коментиран от #204

    09:18 13.10.2026

  • 191 Мунчо пак няма доказателства!

    5 1 Отговор
    Оставка!

    Коментиран от #215

    09:19 13.10.2026

  • 192 Реалист

    0 0 Отговор
    Мо

    09:19 13.10.2026

  • 193 Реалист

    0 0 Отговор
    Мо

    09:20 13.10.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Трянсформърс

    3 0 Отговор
    Започнахме явно да защитаваме руските интерси и те ни подпукаха.Първите кораби бяха ударени на 160 мили, този е на 15 мили. По тази логика следващият ше е направо на пристанището.

    09:21 13.10.2026

  • 196 Митрофановада извика попа Гундяев

    3 0 Отговор
    Той па ще нашока канчето на Мунчо насред София!

    09:21 13.10.2026

  • 197 Да се знае !

    3 0 Отговор
    Цялото Черно и Азовско море са обявени за военна зона като единственото изключение са 12-милните териториални води на България, Румъния, Турция и Грузия. Териториалните води на Русия и Украйна са ясни. Ако не затворим каботажните маршрути които са плътно по бреговете на България това значително ще повиши риска за страната ни и ще се отрази на цените на имотите по черноморието ни включително !

    09:21 13.10.2026

  • 198 123

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "пламен":

    На българска територия засега е паднал само един дрон и той е доказано украински!

    09:21 13.10.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Да се знае !

    2 0 Отговор
    Това вече е новата нормалност.
    Но има и допълнителни рискове. Има рязък скок на застрахователните премии за търговския флот. Корабособствениците и чартьорите вече са длъжни да уведомяват предварително застрахователите и да заплащат солидни военни премии за транзит през международни води. Това оскъпява навлата за масови и наливни товари, сред които зърно, горива и торове. За да избегнат тези разходи, част от плавателните съдове преминават на каботажни маршрути плътно по бреговете на Турция, България и Румъния, което значително удължава времето за преход и увеличава опасността от навигационни произшествия поради наситен трафик и ред други рискове. Дилемата е дали България ще го позволява и защо го прави ? ....за каботажните маршрути плътно по бреговете говоря !!!

    09:22 13.10.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Дрон Прихващачите.....

    1 1 Отговор

    До коментар #190 от "Къде Са Ви ?":

    Нищо не трябва да прихващаме пич! Да си плават по средата на морето и да си се думкат на воля. Да не се доближават до брега. Нас това не ни засяга и никой не е длъжен да ни се обяснява. Нито пък ние на някого

    09:25 13.10.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 европрогрес

    1 3 Отговор
    Ще зареждаме рафинерията ни Лук оил с петрол с тубите през европата.Докъде ни докараха политиците и слугуващите им медии.Разрушиха цяла изградена държава.

    Коментиран от #211

    09:25 13.10.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Бат Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "Да направим паралел ! Цитати !":

    ако искаш паралел на ситуацията има по лесни примери
    2 световни воини
    ама да не се претварваш с инфо може да го свиеш до
    2 национални катастрофи
    да ти отпадне от търсачката тихо океанския фронт

    09:25 13.10.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 бхаха

    0 2 Отговор

    До коментар #206 от "европрогрес":

    Лукойл не работи с руски петрол от години. Измисли си някаква друга играчка.

    09:26 13.10.2026

  • 212 Българин

    2 0 Отговор
    МАТРЬОШКАТА Радев щял да вика митрофанова ха ха
    да му набие канчето
    Изразът „да му набие канчето“ е популярен български фразеологизъм, който означава да направиш остър ред, да порицаеш или да кажеш нещо много строго на някого, за да разбере грешката си и да си влезе в „мястото“.

    09:27 13.10.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 И за какво

    3 0 Отговор

    До коментар #191 от "Мунчо пак няма доказателства!":

    са ти "доказателства" кой ? Не знаеш ли че атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото ? А?

    09:27 13.10.2026

  • 216 и от мен Слава

    3 0 Отговор

    До коментар #199 от "Слава на братска Русия":

    Русия е на страната на доброто и справедливостта.Побеждават безупречно врага барабар с ятаците му.

    09:27 13.10.2026

  • 217 А В Тюленово

    0 1 Отговор
    Кво става ?

    Къщата на Костя
    Цяла ли е ?

    09:27 13.10.2026

  • 218 Тъкмо се бях успокоил

    0 0 Отговор
    Че Външната Мисирка на НРБ им е казала да спрат 🤮🤮🤮

    09:27 13.10.2026

  • 219 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Става забавно.

    09:27 13.10.2026

  • 220 Румбов

    0 2 Отговор
    да вземете да си поговорите и с Щаба в к.к. Камчия , а и с всичките собственици на скъпи вили от Крапец до Турция. Продадохте си 50 км. на вътре от морето на Руснаци и следващите 50 км на Украинци. Защо да не летят дронове сега с изключителна точност . След разговорите да не вземе случайно да поискате някой френски самолетоносач с охраната мву тук или Италиански морски бойни катери. Сакън пък да не споменете нещо на старата пиратска Испания и да им се примолите за охранителни Натовски действия. Ще Ви се разсърди полковника дето я викате и вече и вътре в пристанищата ще ви подкарат . Всъщност фериботите вървят ли още от Варна и Бургас ?

    09:28 13.10.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Да се знае и да се повтаря !

    2 2 Отговор
    Защото това е истината. Атаките срещу търговски кораби бяха стартирани точно от Украйна в началото на лятото.

    Коментиран от #259

    09:30 13.10.2026

  • 224 ама не го ли е срам резидента, бе

    0 0 Отговор
    да притеснява другарката Мут2159рофанова ама как така?!?

    09:30 13.10.2026

  • 225 АБВ

    0 1 Отговор
    Радев незабавно да извика украинската посланичка и да и връчи нота за забрана на кораби, плаващи от и за Украйна да преминават през наши териториални води и изключителната ни икономическа зона !
    Украинските провокации трябва да бъдат пресечени ! От 2022 г. се опитват да въвлекат НАТО във война с Русия !
    Украйна първа започна с ударите по търговските кораби и сега реве от реципрочността им.

    09:31 13.10.2026

  • 226 бай колио

    2 0 Отговор
    щял да иска помощ да разследват на кого са дроновете, пълен смешник, всички знаят на кого са, поне ще има атракции за водолазите

    09:31 13.10.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Тоя път Радев и Йотова

    4 0 Отговор
    щат не щат трябва да реагират и да привикат фелдфебелката!

    Отсега си представям реакцията им- хъката- мъката, ала- бала, усул- усул, тинтири - минтири, тако и вако, дрън- дрън, хър- мър, джиджи- биджи...само да не обидим тов. Путин!

    09:31 13.10.2026

  • 229 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    хе хе хе и кво ше напраиш ве тарикат? Качвайте се петроханци на двете гумени лодки от САЩ и атака срещу Русия! 😆

    09:31 13.10.2026

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Да се знае и да се повтаря !

    1 3 Отговор
    На нас украинско ГМО зърно не ни е нужно !

    09:32 13.10.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Хаха

    1 3 Отговор
    Още ли се чудите кво диреше инкогнито и "секретно" при Радев Кирило!?
    За "по-пряко" товарите с оръжие да минават покрай България, за да "не може" Русия да ги атакува!

    Коментиран от #258

    09:33 13.10.2026

  • 237 Гюров

    2 1 Отговор
    Кой на кого ще набива канчето сега?
    Митрофановица на мижитурката или мижитурката на Митрофановица?😁😁😉

    Коментиран от #249

    09:33 13.10.2026

  • 238 Диневи правят пачки

    0 0 Отговор
    У Влас пристанището е препълнено ! Свръхпечалби правят. Данък!

    09:34 13.10.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #202 от "Коста":

    Той Кандев се отказал, твърдял, че му се наложило да изплати две прасета и 100лт вино, та щял да сади картофи със съдружници, около една автомивка.

    09:35 13.10.2026

  • 241 Промяната

    0 0 Отговор
    Почва се

    09:35 13.10.2026

  • 242 Той нея или тя него

    2 0 Отговор
    Резидента ще получава инструкции от джуджето от Москва как да се измъкне от фактите, че откакто той е начело, работодателя му взривява заводи, комуникационни подстанции и кораби на наша територия...

    09:35 13.10.2026

  • 243 аман

    1 0 Отговор
    Мишките Йотова и Радев да се махат веднага, докато техните кремълски приятели не са ни запалили държавата

    09:36 13.10.2026

  • 244 Дориана

    2 1 Отговор
    " Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова, "

    Още не е привикал никого, но вече почва да се оправдава!

    Публикувайте изявлението на Радев пред Митрофанова, да се посмеем!
    Сигурно в момента поне пет ПИАр- ки + гуру Иво Христов му пишат текста.

    09:36 13.10.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    А Ман сити как е?

    09:36 13.10.2026

  • 247 Един друг

    1 0 Отговор
    Миролюбивата Русия! Утре ще ударят и в пристанището на Варна тия хуманни люде. Ама Радев вика, ние сме за мир.

    09:36 13.10.2026

  • 248 Те Потопиха България !

    1 0 Отговор
    Та Ся За Един Кораб Ли ?

    09:36 13.10.2026

  • 249 Кюмюров

    1 1 Отговор

    До коментар #237 от "Гюров":

    На тебе ще го набиват . А и коравите не са в наши териториални води . Само близо .

    09:36 13.10.2026

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "А, имало ли е разрешение от наша страна":

    Нелегален коридор за снабдяване на украинската армия, надяваха се руснаците да не ги удрят, ама им писна от калташките номера на нато....

    09:37 13.10.2026

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Госあ

    1 1 Отговор
    петрохансните корсари да се качват на двете гумени лодки от САЩ и да атакуват Русия, подобно на техния водач при Росенец! 😆

    09:37 13.10.2026

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #223 от "Да се знае и да се повтаря !":

    Това от Масква ли ти го казаха?

    09:38 13.10.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "EEдин":

    Те не свършиха ли преди две години!!Срещу кого се мъчите и мрете като мухи,ако са свършили Украинците?!!!

    09:40 13.10.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Факт

    0 0 Отговор
    Украйна първа започна да потапя търговски кораби в Черно море,сега си го получава в пълна степен.Да не забравяме дроновете и в Констанца,Турция и Левкада.Черно море е окончателно затворено за украински товари.

    09:41 13.10.2026

  • 267 5 евро а ? на всеки продукт

    0 0 Отговор
    В малка пратка до 150 евро ! Престъпници атлантически

    09:42 13.10.2026

  • 268 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Нека братушките ни бомбандират. Няма да реагираме. Ние сме за мир.

    09:43 13.10.2026

  • 269 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Алекс":

    Извинете, Вие викинг или монгол сте? Украинците са славяни, руснаците - не. Прочети малко.

    09:43 13.10.2026

  • 270 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Война е! А на война,логистиката е най- важният фактор.И сто милионна армия да имаш,нямаш ли силна,изградена логистика си обречен.Ще си ги думкат руснаците,като патици на гюме.Въпреки,че не изключвам възможността,да е под клоунски флаг.Да засили конфликта , с което да получи " отсрочка" за провеждане на избори.Паралелно да квичи за още милиарди кеш и железария.

    09:43 13.10.2026

  • 271 Гюров

    0 0 Отговор
    Кой на кого ще набива канчето сега?
    Митрофановица на мижитурката или мижитурката на Митрофановица?😁😁😉

    09:44 13.10.2026

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