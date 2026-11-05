Описват щетите след наводненията в Шабла

След наводненията през последните дни община Шабла започна възстановителни дейности и подготовка за описване на щетите. След спирането на валежите обстановката се нормализира, но последиците по улиците и пътната инфраструктура все още се оценяват.

Със заповед на кмета Мариян Жечев бедственото положение е отменено на 4 ноември. Въпреки това достъпът по пътя за Тюленово остава ограничен, тъй като трасето е затворено.

Доброволци почистват улиците

Доброволци са се включили в почистването на улиците в Шабла от наносите, донесени от проливните валежи. Предстои оглед на пораженията по пътната инфраструктура, след който ще бъде изготвена оценка на щетите.

На този етап не са посочени конкретни размери на нанесените материални щети. След приключването на огледите трябва да стане ясно кои участъци от пътната мрежа са засегнати и какви възстановителни дейности са необходими.

Източници: bntnews.bg