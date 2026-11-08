Чувалите с червен пипер, изплували на плажа в Синеморец, са от контейнер на потъналия край Шабла кораб Contship Jet

Близо 100 чувала с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж „Липите“ край Синеморец. Случаят е потвърден пред NOVA от кмета на община Царево, след като информацията се появи в социалните мрежи.
Предполага се, че чувалите са част от товара в контейнер на потъналия в края на октомври край Шабла кораб Contship Jet. По данни на NOVA плавателният съд е бил ударен от три дрона. Връзката между товара, изхвърлен на брега, и кораба засега е посочена като предположение.
Взети са проби от морската вода
В събота от „Басейнова дирекция“ са взети проби от морската вода в района. Резултатите от изследването не са посочени.
Кметът на Царево е обяснил, че чувалите ще бъдат извозени едва след разрешение на военната прокуратура.
„Едва след разрешение на военната прокуратура“ общината ще може да съдейства заедно с Горското стопанство в Царево, е посочено в информацията.
До приключването на процедурите товарът остава на плажа, а окончателното установяване на произхода му предстои.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с двойно предназначение
13:46 08.11.2026
2 Оня с коня
14:11 08.11.2026
3 ПИПЕРА Е БИЛ ТАПА А ЗАД ТАПАТА
Коментиран от #4
14:25 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.