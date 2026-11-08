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Чувалите с червен пипер, изплували на плажа в Синеморец, са от контейнер на потъналия край Шабла кораб Contship Jet

Чувалите с червен пипер, изплували на плажа в Синеморец, са от контейнер на потъналия край Шабла кораб Contship Jet

8 Ноември, 2026 13:40 583 4

  • синеморец-
  • царево-
  • червен пипер-
  • contship jet-
  • шабла

Чувалите ще бъдат извозени едва след разрешение на военната прокуратура

Чувалите с червен пипер, изплували на плажа в Синеморец, са от контейнер на потъналия край Шабла кораб Contship Jet - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 100 чувала с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж „Липите“ край Синеморец. Случаят е потвърден пред NOVA от кмета на община Царево, след като информацията се появи в социалните мрежи.

Предполага се, че чувалите са част от товара в контейнер на потъналия в края на октомври край Шабла кораб Contship Jet. По данни на NOVA плавателният съд е бил ударен от три дрона. Връзката между товара, изхвърлен на брега, и кораба засега е посочена като предположение.

Взети са проби от морската вода

В събота от „Басейнова дирекция“ са взети проби от морската вода в района. Резултатите от изследването не са посочени.

Кметът на Царево е обяснил, че чувалите ще бъдат извозени едва след разрешение на военната прокуратура.

„Едва след разрешение на военната прокуратура“ общината ще може да съдейства заедно с Горското стопанство в Царево, е посочено в информацията.

До приключването на процедурите товарът остава на плажа, а окончателното установяване на произхода му предстои.

Източник: nova.bg


Царево / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с двойно предназначение

    4 5 Отговор
    Червения пипер ще се разследва (за ракетно гориво или наркотрафик), докато намерения ирански дрон уж без взривно вещество бе незабавно унищожен с взрив на плажа, за да няма веществени доказателства за руска намеса в правителствената политика.

    13:46 08.11.2026

  • 2 Оня с коня

    2 2 Отговор
    Нормално е Червения пипер да изплува,но Не и Оръжията- нали така бе Русофилиии?:)

    14:11 08.11.2026

  • 3 ПИПЕРА Е БИЛ ТАПА А ЗАД ТАПАТА

    0 1 Отговор
    ГЪНОВЕ СНАРЯДИ И ДРОГА.....

    Коментиран от #4

    14:25 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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