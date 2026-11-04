Танкер с 11 000 тона олио дрейфува край Шабла

Танкерът „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, дрейфува в района на Шабла, след като буксирните въжета са се скъсали. Ситуацията се следи от Министерството на транспорта и съобщенията.
Операцията по буксирането е започнала от пристанище „Констанца“. Танкерът е бил теглен от турския влекач „Рамазан Бей“, но буксирната линия между двата плавателни съда се е скъсала.
Влекачът излъчва AIS сигнал, а екипажът му поддържа връзка със службите за контрол на корабния трафик. На „Рамазан Бей“ е разпоредено да остане в района на танкера, докато компетентните служби координират действията по случая.
Институциите събират допълнителна информация
От транспортното министерство посочват, че е установена връзка със собственика на „Ментор“. „Установена е връзка със собственика“, съобщават от ведомството.
Компетентните институции събират допълнителна информация, а ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации. Към момента потвърденото е, че танкерът се намира край българското Черноморие, след като е останал без стабилна буксирна връзка.
Не са оповестени данни за разлив на превозвания товар, пострадали хора или нанесени щети по танкера. Не е посочен и срок за приключване на операцията по обезопасяването и повторното буксиране на плавателния съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма доказателства
17:42 04.11.2026
2 Промяната
17:42 04.11.2026
3 Дуньо простия
17:46 04.11.2026
4 рибаря
17:46 04.11.2026
5 Последния Софиянец
17:46 04.11.2026
6 филанкишията
17:46 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 химикалист
17:47 04.11.2026
9 Придърпват ни към чужда война
17:50 04.11.2026
10 Олио или
17:50 04.11.2026
11 1488
ще хапвате "черноморски шаран" за 12+ левро, а оправданието ще са рускоговорящите дронове в черно море
17:58 04.11.2026
12 1488
🤮🤮🤮
17:59 04.11.2026