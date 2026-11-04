Танкер с 11 000 тона олио дрейфува край Шабла

Танкерът „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, дрейфува в района на Шабла, след като буксирните въжета са се скъсали. Ситуацията се следи от Министерството на транспорта и съобщенията.

Операцията по буксирането е започнала от пристанище „Констанца“. Танкерът е бил теглен от турския влекач „Рамазан Бей“, но буксирната линия между двата плавателни съда се е скъсала.

Влекачът излъчва AIS сигнал, а екипажът му поддържа връзка със службите за контрол на корабния трафик. На „Рамазан Бей“ е разпоредено да остане в района на танкера, докато компетентните служби координират действията по случая.

Институциите събират допълнителна информация

От транспортното министерство посочват, че е установена връзка със собственика на „Ментор“. „Установена е връзка със собственика“, съобщават от ведомството.

Компетентните институции събират допълнителна информация, а ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации. Към момента потвърденото е, че танкерът се намира край българското Черноморие, след като е останал без стабилна буксирна връзка.

Не са оповестени данни за разлив на превозвания товар, пострадали хора или нанесени щети по танкера. Не е посочен и срок за приключване на операцията по обезопасяването и повторното буксиране на плавателния съд.