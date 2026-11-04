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Танкер с 11 000 тона олио дрейфува край Шабла

Танкер с 11 000 тона олио дрейфува край Шабла

4 Ноември, 2026 17:33 737 12

  • танкер ментор-
  • шабла-
  • буксиране-
  • морски инцидент-
  • слънчогледово олио

„Ментор“ е скъсал буксирните въжета по време на операция, започнала от Констанца. Министерството на транспорта следи случая

Танкер с 11 000 тона олио дрейфува край Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Танкерът „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио, дрейфува в района на Шабла, след като буксирните въжета са се скъсали. Ситуацията се следи от Министерството на транспорта и съобщенията.

Операцията по буксирането е започнала от пристанище „Констанца“. Танкерът е бил теглен от турския влекач „Рамазан Бей“, но буксирната линия между двата плавателни съда се е скъсала.

Влекачът излъчва AIS сигнал, а екипажът му поддържа връзка със службите за контрол на корабния трафик. На „Рамазан Бей“ е разпоредено да остане в района на танкера, докато компетентните служби координират действията по случая.

Институциите събират допълнителна информация

От транспортното министерство посочват, че е установена връзка със собственика на „Ментор“. „Установена е връзка със собственика“, съобщават от ведомството.

Компетентните институции събират допълнителна информация, а ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации. Към момента потвърденото е, че танкерът се намира край българското Черноморие, след като е останал без стабилна буксирна връзка.

Не са оповестени данни за разлив на превозвания товар, пострадали хора или нанесени щети по танкера. Не е посочен и срок за приключване на операцията по обезопасяването и повторното буксиране на плавателния съд.


Шабла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    за руски саботаж!

    17:42 04.11.2026

  • 2 Промяната

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    Е хе! Сега ако цопне и една бомбичка, цацата ще я ловят готово изпържена!

    17:42 04.11.2026

  • 3 Дуньо простия

    3 0 Отговор
    Цацата направо ще я ловят пържена.

    17:46 04.11.2026

  • 4 рибаря

    3 0 Отговор
    Ох,котьо-о-о.Има да пържа цаца до живот.Ще намаля дори цената на порция.

    17:46 04.11.2026

  • 5 Последния Софиянец

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    Отровно олио от Украйна.

    17:46 04.11.2026

  • 6 филанкишията

    5 0 Отговор
    чудесна комбинация вода+сол+риба+шарлан= чорба за никулден,

    17:46 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 химикалист

    6 0 Отговор
    Радуйся, блажена! На външен вид и аз не мога да отлича олио от нитроглицерин.

    17:47 04.11.2026

  • 9 Придърпват ни към чужда война

    2 1 Отговор
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    17:50 04.11.2026

  • 10 Олио или

    3 0 Отговор
    Коледна украса.

    17:50 04.11.2026

  • 11 1488

    2 0 Отговор
    никулден се готви яко дране на шараните у кауфланд.
    ще хапвате "черноморски шаран" за 12+ левро, а оправданието ще са рускоговорящите дронове в черно море

    17:58 04.11.2026

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    драйфал ли ?!?
    🤮🤮🤮

    17:59 04.11.2026

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