Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ

Дрон с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. За находката е подаден сигнал от гражданин, който забелязал безпилотния летателен апарат при разходка по брега.
Кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че се предполага дронът да е изхвърлен от морето. По апарата има надпис „Шахед“, а по предварителни данни той може да носи взривоопасен заряд.
С обозначението „Шахед“ са известни ирански ударни безпилотни апарати, но към момента няма потвърждение на кого принадлежи откритият дрон и откъде е попаднал във водата.
Военните сили са уведомени за случая. Очаква се сапьори да пристигнат по-късно в петък, за да обезвредят апарата. Няма съобщения за пострадали хора при откриването му.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Счетоводител
Коментиран от #20, #46, #48, #49, #75
11:23 06.11.2026
3 Мутата
11:23 06.11.2026
4 Фифти фифти
Покланяме се
Отваряме бузки
Запазена марка на Регресивна България
Коментиран от #68
11:24 06.11.2026
5 червен пабирог
комсомолците след тях вървят
пионери, пионери,
славен път ни чака на чуждий гръб!
Коментиран от #56
11:25 06.11.2026
6 Красимир Миланов
11:26 06.11.2026
7 Леле - леле ! 😂
Коментиран от #52
11:27 06.11.2026
8 Баламата
11:27 06.11.2026
9 Скорцени
11:27 06.11.2026
10 Софито
Няма такъв цирк безгръбначен
11:29 06.11.2026
11 муня идьотова
11:29 06.11.2026
12 Ххххххххххх
11:29 06.11.2026
13 На какъв език
Коментиран от #19
11:30 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 5556
11:30 06.11.2026
16 Това чудо на снимката
Коментиран от #25
11:32 06.11.2026
17 фърчащия чесмир
11:32 06.11.2026
18 Брей
11:33 06.11.2026
19 наведи
До коментар #13 от "На какъв език":си турбинката
11:33 06.11.2026
20 как какво
До коментар #2 от "Счетоводител":Премиерът спешно ще привика Ивайло Мирчев, за да се консултира с него дали днес да обяви война на Русия или в първия работен ден, че в почивните дни не обичаме да воюваме с руснаците. Мирчев ще се допита до военният специалист ген. Атанасов, и ще заяви, че до 16 ч. днес България трябва да обяви война на Русия. Глишев е в пълна бойна готовност.
11:34 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гларус
11:35 06.11.2026
23 Да ви имам глупавата пропаганда 😄
11:35 06.11.2026
24 „Шоколадов”
До коментар #14 от "Робот":Даже и телеграфиста на дон йоца
11:36 06.11.2026
25 За тва чудо на снимката
До коментар #16 от "Това чудо на снимката":Специализирани екипи от Военноморска база – Варна и Военноморска база – Бургас са извършили разузнаване, установили са че обектите са безопасни, и са ги транспортирали за анализ в Народният театър
11:36 06.11.2026
26 Нека да пиша
11:38 06.11.2026
27 Дронът шахед е изтрелянмот крим
Не е сигурно
11:39 06.11.2026
28 Свидетел от последния петрохан
11:39 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДДД
Коментиран от #33
11:40 06.11.2026
31 Факт
11:41 06.11.2026
32 Тва е сърфа
11:41 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хмм
Коментиран от #38, #152
11:43 06.11.2026
35 Ердоган
11:44 06.11.2026
36 Ей сега
11:46 06.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не им отваряй очите
До коментар #34 от "Хмм":Оставяй ги да драскат глупости.
11:47 06.11.2026
39 Малий
11:47 06.11.2026
40 Хмм
11:48 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 може да е летял над морето да търси
11:50 06.11.2026
43 горски
11:50 06.11.2026
44 Кочо
11:50 06.11.2026
45 Само споделям
11:50 06.11.2026
46 Чий е коментара
До коментар #2 от "Счетоводител":с ник счетоводител?
11:51 06.11.2026
47 Тоя двигател
11:52 06.11.2026
48 Не е ясно
До коментар #2 от "Счетоводител":Регресивна, България. И деммвнтния министър Митьо нищо не знае
11:52 06.11.2026
49 Премиер
До коментар #2 от "Счетоводител":Крим е Руски, а Пазарджик... на аркадашите
11:53 06.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 радко
11:55 06.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бях там
11:57 06.11.2026
54 Дроновете !
Може Да ги Закупи Всеки !
11:57 06.11.2026
55 Само питам
Коментиран от #58, #150
11:58 06.11.2026
56 ежко
До коментар #5 от "червен пабирог":Само ако станат умнокрасиви и ги приемат в ПП-ДБ.
11:58 06.11.2026
57 Ко стана уе
Коментиран от #59
11:59 06.11.2026
58 въпрос с повишена трудност
До коментар #55 от "Само питам":световните медии писаха че ганчо гласува за прокремълски президент докато русия бомбардира черноморието за какви ли мислят българетата цивилизованите държави?
Коментиран от #60, #63
12:00 06.11.2026
59 Бунермен
До коментар #57 от "Ко стана уе":Да не ми звънят, няма обхват в бункера.
12:01 06.11.2026
60 Колко са цивилизовани
До коментар #58 от "въпрос с повишена трудност":щом се занимават с лъжи срещу България и Русия? Риторичен въпрос!
Коментиран от #61, #64
12:02 06.11.2026
61 още по труден въпрос
До коментар #60 от "Колко са цивилизовани":колко да са все пак заплатите им не са като на ганчо и ушанчо по ниски от социалните помощи в държавите им...
Коментиран от #69
12:04 06.11.2026
62 !!!?
Коментиран от #67
12:04 06.11.2026
63 Само питам
До коментар #58 от "въпрос с повишена трудност":Дали не се питат защо не разясним на нашите евроатлантици значението на главните букви и препинателните знаци ?
12:04 06.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 не съм маймуна
Коментиран от #89
12:06 06.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 М дааааа
До коментар #62 от "!!!?":Може и от Марс да е паднал, не се знае.
12:08 06.11.2026
68 Ромел
До коментар #4 от "Фифти фифти":Вие, смелите на приказки и заклинания, обичате извращенците от демократическите сили и да пишете глупости по форумите
12:08 06.11.2026
69 Ами коментара
До коментар #61 от "още по труден въпрос":бе за лъжите срещу България и и Русия и колко е някой цивилизован, стигнал дъното да лъже.
Коментиран от #76, #78, #81
12:08 06.11.2026
70 Въпросче
12:08 06.11.2026
71 Извинете
До коментар #66 от "Да ти кажа честно":Вас ли визирате като отпадък?
Коментиран от #73, #86, #112
12:09 06.11.2026
72 Краси
Коментиран от #122, #169
12:10 06.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Тая пък новата снимка е на
12:11 06.11.2026
75 Другото е важно
До коментар #2 от "Счетоводител":Трябва да чуем мнението на нашата Гургулица на мира.
12:11 06.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 На легер
12:12 06.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Курдо Коленков
Коментиран от #87
12:13 06.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Нормално, войнолюбци!
12:15 06.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тва е щото НАТО ни брани
До коментар #80 от "Курдо Коленков":и за тва на плажа ги изхвърля морето
12:17 06.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 „Шахед“ изплува край Шабла
„Шахед“ оставен от мистериозен неизвестен доброжелател на скрап край Шабла
12:19 06.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Мирен любив дрон
12:20 06.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Аааа, той е
12:21 06.11.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ййххй
12:23 06.11.2026
105 Ле ле
12:23 06.11.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 камери на битиви и нова
12:24 06.11.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Зевзек
12:25 06.11.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Чорапа
Коментиран от #117, #118, #119
12:26 06.11.2026
115 Извинете ме
До коментар #109 от "Ами и аз казвам не намесвайте България":Ние сме българи и ме ни интересува отпадъка на човечеството наречен Русия.
Коментиран от #129, #142
12:27 06.11.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 И кой
До коментар #72 от "Краси":го е пратил насам?!
12:30 06.11.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Пилотът и президента
Коментиран от #148
12:34 06.11.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Зевзек
А не е ли с надпис "Путин" и с руското знаме на него.
Коментиран от #143, #151
12:40 06.11.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Учуден
До коментар #135 от "отпадък":А кого да слага - мракобесна Украйна ли - май забравихте за къщата на ужасите или това не е политкоректно.
Коментиран от #145, #160
12:42 06.11.2026
140 Извинете ме
До коментар #134 от "Предполагам":След като се припознаване като русодебил защо наричате български граждани с думата "отпадък .
Явно в случая "отпадък " сте вие.
Коментиран от #147, #161
12:43 06.11.2026
141 Нормално е
До коментар #136 от "Извинете":Все пак човек стигнал дъното да го ползват за лъжи срещу България и Русия, ако разбираше и ако имаше малко мозък и достойнство, нямаше да е отпадък. Нали?
12:43 06.11.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Запознат
До коментар #130 от "Пилотът и президента":"просто не уточниха че става въпрос за Руzzzzки мир"
Ами докато нашите жълтопаветници громят Русия скрити зад компютрите мирът ще е руски - ако искат да е европейски или украински да отиват доброволци във ВСУ - ама до сега нито един не е отишъл или поне една заплатка да е заделил за киевската хунта.
Коментиран от #159, #164
12:47 06.11.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Само пояснявам
До коментар #55 от "Само питам":Със сигурност така смятат за редакцията на този сайт.
12:48 06.11.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Платен провокатор
До коментар #34 от "Хмм":Това е същото, като тези по тату студията. Татуират разни йероглифи на разни езици, ама какво пише и те не знаят. Елена Петрова преди години обясняваше за татуировката и и зписана на санскрит. Само където санскрит не се ползва от 2000 години, ама татуировчика го говори свобдно.
12:48 06.11.2026
153 А наркомана зеленски
12:49 06.11.2026
154 Историк
Коментиран от #157, #167
12:50 06.11.2026
155 Рун дю
12:50 06.11.2026
156 Не питай
12:50 06.11.2026
157 Така е
До коментар #154 от "Историк":Националните предатели ПП и ДБ, занимаващи се с лъжи срещу Русия и пълнещи форумите с отпадъци да лъжат в полза на унищожението на Украйна, България и Европа, са за съд.
Коментиран от #168
12:51 06.11.2026
158 Мирчев
12:51 06.11.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Предполагам
До коментар #140 от "Извинете ме":защото е отпадък и ползван за лъжи срещу България и Русия. Познах ли?
12:54 06.11.2026
162 Ха ХаХа
12:55 06.11.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Не,няма да ходим никъде
До коментар #148 от "Запознат":Имаме "работа" с такива предателчета на България като теб.Тук на място.
12:57 06.11.2026
165 Челюсти 3
12:58 06.11.2026
166 Ха ХаХа
До коментар #163 от "Митро Фанов":Като тебя раздолбил ?
12:58 06.11.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Многознайко
До коментар #72 от "Краси":След като всичко знаеш , хайде кажи: Кой го е пратил насам? И дай доказателства - имена на лицето, занятие, дата на раждане, кога го е пратил- дата, час, секунда; откъде го е пратил- точно местоположение на изпращането с кординати; как го е пратил/ изстрелян ли е, писнат ли е да плува свободно до нашите води,или е поставен удобно от някого на плажа край Шабла/, каква е треакторията на полета, ако изобщо е летял - начална и крайна точка, ако е паднал в морето къде и как е стигнал до нашия бряг, ако е донесен и поставен удобно на нашето крайбрежие- кога е станало и от кого?
Дай отговор на тези и на тези въпроси и още редица свързани с тях, но не само твърдения, а и доказателства. Тогава може да твърдиш със сигурност, че "знаеш кой е пратил дрона"
Дотогава си просто манипулатор и пропагандатор на недоказани тези. А пъск твърдения без доказателства се нарича "набедяване" и е престъпление по нашия НК!
13:00 06.11.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 666
13:04 06.11.2026
173 Бай той Толстой
Коментиран от #174
13:05 06.11.2026
174 Вярно е
До коментар #173 от "Бай той Толстой":😂😂😂😂😂
13:06 06.11.2026
175 Общото между соросоидите
До коментар #81 от "универсален отговор":и ултралибералите е, че мразят и хулят народа си, винаги са готови да го предадат и да продадат интересите на Родината си, която за тях е само място на раждане. Добре е, че такива индивиди са не повече от 10-11% от от населението на страната и все пак здравия разум на българите надделява да се дистанцира от тези"не-българи" и постепенно да ги изолира.
13:13 06.11.2026
176 Майора
13:17 06.11.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.