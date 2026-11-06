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Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ
  Тема: Украйна

Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ

6 Ноември, 2026 11:18, обновена 6 Ноември, 2026 12:04 3 484 177

  • дрон-
  • шабла-
  • шахед-
  • сапьори-
  • черно море

Безпилотният апарат е открит на плажа пред зенитния полигон. Предполага се, че може да носи взривоопасен заряд

Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ - 1
Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дрон с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. За находката е подаден сигнал от гражданин, който забелязал безпилотния летателен апарат при разходка по брега.

Кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че се предполага дронът да е изхвърлен от морето. По апарата има надпис „Шахед“, а по предварителни данни той може да носи взривоопасен заряд.

Още новини от Украйна

„Върху него има и надпис „Шахед“.
Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ
Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев

С обозначението „Шахед“ са известни ирански ударни безпилотни апарати, но към момента няма потвърждение на кого принадлежи откритият дрон и откъде е попаднал във водата.

Военните сили са уведомени за случая. Очаква се сапьори да пристигнат по-късно в петък, за да обезвредят апарата. Няма съобщения за пострадали хора при откриването му.

Източници: nova.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Счетоводител

    49 56 Отговор
    Чии е дрона с надпис Шахед? Отговора, както се казваше в една песен на Уикеда - Отговора, знаете всички :) Ама интересно примиера какво мисли.

    Коментиран от #20, #46, #48, #49, #75

    11:23 06.11.2026

  • 3 Мутата

    95 15 Отговор
    Няма ли и адреса на Путин?

    11:23 06.11.2026

  • 4 Фифти фифти

    50 48 Отговор
    Страх ни е
    Покланяме се
    Отваряме бузки

    Запазена марка на Регресивна България

    Коментиран от #68

    11:24 06.11.2026

  • 5 червен пабирог

    35 47 Отговор
    комунистите Родината разграждат,
    комсомолците след тях вървят
    пионери, пионери,
    славен път ни чака на чуждий гръб!

    Коментиран от #56

    11:25 06.11.2026

  • 6 Красимир Миланов

    58 7 Отговор
    Пише от Путин с любов

    11:26 06.11.2026

  • 7 Леле - леле ! 😂

    82 23 Отговор
    Руските аналози на база Шахед са "Геран ". А този карикатурен надпис "Шахед" ... . Някой се е изгаврил с умнокрасивите ни евроатлантици . 😀

    Коментиран от #52

    11:27 06.11.2026

  • 8 Баламата

    59 13 Отговор
    Сделано в СССР няма ли надпис

    11:27 06.11.2026

  • 9 Скорцени

    38 34 Отговор
    Чичо румен и леля илияна ще пратят службите ите ще установят ,че по д надписа шахед всъшност е адреса на Зеленски на крещчятих И той лично го е сглобил с цел диверсия ...и готово ..дрона е украински и твай

    11:27 06.11.2026

  • 10 Софито

    38 6 Отговор
    Разхождал се е, приятелски дрон ;)
    Няма такъв цирк безгръбначен

    11:29 06.11.2026

  • 11 муня идьотова

    23 30 Отговор
    напред срещу украинския агресор другари!!!

    11:29 06.11.2026

  • 12 Ххххххххххх

    37 5 Отговор
    А името на оператора, знае ли се?

    11:29 06.11.2026

  • 13 На какъв език

    41 6 Отговор
    Е написано „Шахед“ ? А? Я дайте да му видим турбинката веднага

    Коментиран от #19

    11:30 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 5556

    51 8 Отговор
    Хептен за малоумни ни вземат! Надписа на дрона е да ни посочи "правилната" посока!

    11:30 06.11.2026

  • 16 Това чудо на снимката

    41 14 Отговор
    Посмъртно не може и 5 м да прелети ! Някой селяндур жълтопаветен го е сковал от винкели и дъски. На Мирчев ще да е дело туй чудо на техниката

    Коментиран от #25

    11:32 06.11.2026

  • 17 фърчащия чесмир

    14 7 Отговор
    в русия съм!в русия съм!

    11:32 06.11.2026

  • 18 Брей

    33 8 Отговор
    Да да с украинска правописна грешка😅 Автограф от Путин няма ли на него? 😉

    11:33 06.11.2026

  • 19 наведи

    6 11 Отговор

    До коментар #13 от "На какъв език":

    си турбинката

    11:33 06.11.2026

  • 20 как какво

    50 13 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Премиерът спешно ще привика Ивайло Мирчев, за да се консултира с него дали днес да обяви война на Русия или в първия работен ден, че в почивните дни не обичаме да воюваме с руснаците. Мирчев ще се допита до военният специалист ген. Атанасов, и ще заяви, че до 16 ч. днес България трябва да обяви война на Русия. Глишев е в пълна бойна готовност.

    11:34 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гларус

    26 3 Отговор
    Ако имаше и автограф на Маша , бих наддавал ! Няма ли ?

    11:35 06.11.2026

  • 23 Да ви имам глупавата пропаганда 😄

    53 10 Отговор
    На оръжията не пише марки. Това не е дрон за търговската мрежа. Толкова сте отчаяни от Русия, че лъжите ви вече и за 5 годишни не стават.

    11:35 06.11.2026

  • 24 „Шоколадов”

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Робот":

    Даже и телеграфиста на дон йоца

    11:36 06.11.2026

  • 25 За тва чудо на снимката

    34 4 Отговор

    До коментар #16 от "Това чудо на снимката":

    Специализирани екипи от Военноморска база – Варна и Военноморска база – Бургас са извършили разузнаване, установили са че обектите са безопасни, и са ги транспортирали за анализ в Народният театър

    11:36 06.11.2026

  • 26 Нека да пиша

    11 28 Отговор
    Пияната тьотка Мутрофанова,да бъде изгонена ,к.к Камчия национализирана.

    11:38 06.11.2026

  • 27 Дронът шахед е изтрелянмот крим

    6 17 Отговор
    Но не е сигурно на сто процента да е Руски

    Не е сигурно

    11:39 06.11.2026

  • 28 Свидетел от последния петрохан

    36 6 Отговор
    Дрон с надпис "Ивайло Мирчев ПП-ДБ" изплува в язовир Искър.

    11:39 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДДД

    14 28 Отговор
    Очаквам рублофилите и рублоядите, да обявят че украинците са написали на този дрон Шахед.

    Коментиран от #33

    11:40 06.11.2026

  • 31 Факт

    11 19 Отговор
    Руснаците ги пускат от анклава си Камчия,там са само руски разведки

    11:41 06.11.2026

  • 32 Тва е сърфа

    11 1 Отговор
    На Киртака дето го отнесе морето при наводнението

    11:41 06.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хмм

    31 2 Отговор
    и как на български ли го пише, щом е ирански е на персийски фарси, отдясно наляво, как пък го прочете кметът на Шабла?

    Коментиран от #38, #152

    11:43 06.11.2026

  • 35 Ердоган

    13 2 Отговор
    Ака изписан на шльокавица знаци е спазен закона зя българския език и това означава, че е произведен да пресече границата

    11:44 06.11.2026

  • 36 Ей сега

    27 2 Отговор
    Сигурен съм, че там някъде вътре в корпуса ще се намери случайно забравения паспорт, военна книжка, сертификат за управление или някакъв документ за самоличност на солдата, който го направлява! На бас, че няма да е украински?

    11:46 06.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не им отваряй очите

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Оставяй ги да драскат глупости.

    11:47 06.11.2026

  • 39 Малий

    9 10 Отговор
    Чий е ,на новите братушки на русофилите

    11:47 06.11.2026

  • 40 Хмм

    13 1 Отговор
    кметът е от ГЕРБ

    11:48 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 може да е летял над морето да търси

    4 1 Отговор
    кораби и да са го свалили . на камери във флорида се видя как рязко пада джета и право в земята . ако има камери ще се види къде плава дрона . сезона отмина . но камери си има . и на дрона има . предава образ на дрониста . логично щом има един да намерят и още няколко . тея от мрежата бяха други . модерни . защо не е потънал . не ми изглежда да може да плува .

    11:50 06.11.2026

  • 43 горски

    21 4 Отговор
    А автографи на Герасимов и Путин има ли на корпуса.....Напоследък и най шантавите ми сънища,са по подредени логически ,от подобни публикации....

    11:50 06.11.2026

  • 44 Кочо

    7 1 Отговор
    Пребойдисайте го, бе, невежи!

    11:50 06.11.2026

  • 45 Само споделям

    27 0 Отговор
    И да има баркод от Иран и знаме на дрона на Иран - нищо не доказва. Дори и да има видео как е произведен в иранска фабрика и да се потвърди ДНК на ирански работници върху него и дори самите иранци да потъврдят, че е техен - нищо не доказва. Може да е немски напр.

    11:50 06.11.2026

  • 46 Чий е коментара

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    с ник счетоводител?

    11:51 06.11.2026

  • 47 Тоя двигател

    7 0 Отговор
    Е с въглища бре. Трябва да е имало и огняр на него

    11:52 06.11.2026

  • 48 Не е ясно

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Регресивна, България. И деммвнтния министър Митьо нищо не знае

    11:52 06.11.2026

  • 49 Премиер

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Крим е Руски, а Пазарджик... на аркадашите

    11:53 06.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 радко

    11 14 Отговор
    слава на руското робство другари!

    11:55 06.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бях там

    8 3 Отговор
    Пишеше до Берлин за 3 дни

    11:57 06.11.2026

  • 54 Дроновете !

    4 0 Отговор
    Са Стока !

    Може Да ги Закупи Всеки !

    11:57 06.11.2026

  • 55 Само питам

    20 6 Отговор
    Дали тези в Киев , или тези в Брюксел смятат , че всички българи са на нивото на нискочелия и на Тагарев ? ❓

    Коментиран от #58, #150

    11:58 06.11.2026

  • 56 ежко

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "червен пабирог":

    Само ако станат умнокрасиви и ги приемат в ПП-ДБ.

    11:58 06.11.2026

  • 57 Ко стана уе

    12 4 Отговор
    Нали щяхте да звъните на ония в бункера да спира войната.

    Коментиран от #59

    11:59 06.11.2026

  • 58 въпрос с повишена трудност

    7 18 Отговор

    До коментар #55 от "Само питам":

    световните медии писаха че ганчо гласува за прокремълски президент докато русия бомбардира черноморието за какви ли мислят българетата цивилизованите държави?

    Коментиран от #60, #63

    12:00 06.11.2026

  • 59 Бунермен

    9 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ко стана уе":

    Да не ми звънят, няма обхват в бункера.

    12:01 06.11.2026

  • 60 Колко са цивилизовани

    14 5 Отговор

    До коментар #58 от "въпрос с повишена трудност":

    щом се занимават с лъжи срещу България и Русия? Риторичен въпрос!

    Коментиран от #61, #64

    12:02 06.11.2026

  • 61 още по труден въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Колко са цивилизовани":

    колко да са все пак заплатите им не са като на ганчо и ушанчо по ниски от социалните помощи в държавите им...

    Коментиран от #69

    12:04 06.11.2026

  • 62 !!!?

    13 4 Отговор
    Митрофанова: Може да е от трета страна...!!!?

    Коментиран от #67

    12:04 06.11.2026

  • 63 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "въпрос с повишена трудност":

    Дали не се питат защо не разясним на нашите евроатлантици значението на главните букви и препинателните знаци ?

    12:04 06.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 не съм маймуна

    10 6 Отговор
    Е, чии са дроновете в Черно море, Румене?!

    Коментиран от #89

    12:06 06.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 М дааааа

    6 4 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    Може и от Марс да е паднал, не се знае.

    12:08 06.11.2026

  • 68 Ромел

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Фифти фифти":

    Вие, смелите на приказки и заклинания, обичате извращенците от демократическите сили и да пишете глупости по форумите

    12:08 06.11.2026

  • 69 Ами коментара

    5 4 Отговор

    До коментар #61 от "още по труден въпрос":

    бе за лъжите срещу България и и Русия и колко е някой цивилизован, стигнал дъното да лъже.

    Коментиран от #76, #78, #81

    12:08 06.11.2026

  • 70 Въпросче

    18 3 Отговор
    За Украинския дрон ( с взрив) , който падна до газоразпределителна станция в Северна България , Радев изгони ли Украинската посланичка ? Поне привика ли я на разпит ?.

    12:08 06.11.2026

  • 71 Извинете

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Да ти кажа честно":

    Вас ли визирате като отпадък?

    Коментиран от #73, #86, #112

    12:09 06.11.2026

  • 72 Краси

    3 2 Отговор
    Сега ще започнат едни "експертизи" които никога няма да свършат въпреки, че отново знаем кой го е пратил насам.

    Коментиран от #122, #169

    12:10 06.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тая пък новата снимка е на

    5 3 Отговор
    руски дрон „Черника-2“ . Що ще пише пък Шахед ? А? На Мирчев е дело тая хибридка очевидно

    12:11 06.11.2026

  • 75 Другото е важно

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Счетоводител":

    Трябва да чуем мнението на нашата Гургулица на мира.

    12:11 06.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 На легер

    8 2 Отговор
    Това е работа на Денков,Божанков, Гюров и петроханците!

    12:12 06.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Курдо Коленков

    4 1 Отговор
    Ми то добре че само е изплувал, а не е праснал някой кораб.

    Коментиран от #87

    12:13 06.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Нормално, войнолюбци!

    10 0 Отговор
    Свиквайте!

    12:15 06.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тва е щото НАТО ни брани

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Курдо Коленков":

    и за тва на плажа ги изхвърля морето

    12:17 06.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 „Шахед“ изплува край Шабла

    7 1 Отговор
    или
    „Шахед“ оставен от мистериозен неизвестен доброжелател на скрап край Шабла

    12:19 06.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Мирен любив дрон

    5 0 Отговор
    Не се знае, не се знае.

    12:20 06.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Аааа, той е

    4 3 Отговор
    той е украински, произведен по лиценз, нали Радев?

    12:21 06.11.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ййххй

    5 0 Отговор
    Добре,че не е с надпис путин

    12:23 06.11.2026

  • 105 Ле ле

    2 0 Отговор
    Туй като нещо от star wars бе

    12:23 06.11.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 камери на битиви и нова

    6 2 Отговор
    чакаме Мирчата от пъпъдъбъ да дойде на място и да даде обширна пресконференция...

    12:24 06.11.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Зевзек

    5 1 Отговор
    Скоро ще има и дронове с надпис Кирчо.Някои хора правят пари от войната.

    12:25 06.11.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Чорапа

    3 5 Отговор
    Може да е Руски може да е и Украински 50-50

    Коментиран от #117, #118, #119

    12:26 06.11.2026

  • 115 Извинете ме

    3 6 Отговор

    До коментар #109 от "Ами и аз казвам не намесвайте България":

    Ние сме българи и ме ни интересува отпадъка на човечеството наречен Русия.

    Коментиран от #129, #142

    12:27 06.11.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 И кой

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Краси":

    го е пратил насам?!

    12:30 06.11.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Пилотът и президента

    3 6 Отговор
    Ви обещаха мир, просто не уточниха че става въпрос за Руzzzzки мир.

    Коментиран от #148

    12:34 06.11.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Зевзек

    6 1 Отговор
    "Дрон с надпис „Шахед“

    А не е ли с надпис "Путин" и с руското знаме на него.

    Коментиран от #143, #151

    12:40 06.11.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Учуден

    5 4 Отговор

    До коментар #135 от "отпадък":

    А кого да слага - мракобесна Украйна ли - май забравихте за къщата на ужасите или това не е политкоректно.

    Коментиран от #145, #160

    12:42 06.11.2026

  • 140 Извинете ме

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Предполагам":

    След като се припознаване като русодебил защо наричате български граждани с думата "отпадък .
    Явно в случая "отпадък " сте вие.

    Коментиран от #147, #161

    12:43 06.11.2026

  • 141 Нормално е

    2 2 Отговор

    До коментар #136 от "Извинете":

    Все пак човек стигнал дъното да го ползват за лъжи срещу България и Русия, ако разбираше и ако имаше малко мозък и достойнство, нямаше да е отпадък. Нали?

    12:43 06.11.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #130 от "Пилотът и президента":

    "просто не уточниха че става въпрос за Руzzzzки мир"

    Ами докато нашите жълтопаветници громят Русия скрити зад компютрите мирът ще е руски - ако искат да е европейски или украински да отиват доброволци във ВСУ - ама до сега нито един не е отишъл или поне една заплатка да е заделил за киевската хунта.

    Коментиран от #159, #164

    12:47 06.11.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Само пояснявам

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само питам":

    Със сигурност така смятат за редакцията на този сайт.

    12:48 06.11.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Платен провокатор

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хмм":

    Това е същото, като тези по тату студията. Татуират разни йероглифи на разни езици, ама какво пише и те не знаят. Елена Петрова преди години обясняваше за татуировката и и зписана на санскрит. Само където санскрит не се ползва от 2000 години, ама татуировчика го говори свобдно.

    12:48 06.11.2026

  • 153 А наркомана зеленски

    0 2 Отговор
    какво ползва за убийството на деца?

    12:49 06.11.2026

  • 154 Историк

    2 1 Отговор
    Всички национални предатели путинолизци вече прекалиха с невежеството си и със стремежа си да пазят Русия и да предават България . Иранските дронове Шахед ползва само Русия. Тези наши управници, които са срам и позор за България и пред света чакат надпис сделано от бащицата им Путин, за да произнесат името на агресора Русия ли?

    Коментиран от #157, #167

    12:50 06.11.2026

  • 155 Рун дю

    2 2 Отговор
    Докато не изплува дрон с личната карта, международния паспорт и кръвната група на ушанката която го е изстреляла, нямаме доказателства, че е руски, а и да имаме ще ги покрием.

    12:50 06.11.2026

  • 156 Не питай

    3 0 Отговор
    Как пък е цял.. ? Значи не се забил в накой кораб по чудо... голям късмет сме изкарали...

    12:50 06.11.2026

  • 157 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #154 от "Историк":

    Националните предатели ПП и ДБ, занимаващи се с лъжи срещу Русия и пълнещи форумите с отпадъци да лъжат в полза на унищожението на Украйна, България и Европа, са за съд.

    Коментиран от #168

    12:51 06.11.2026

  • 158 Мирчев

    1 2 Отговор
    Камчия ще я отнемем от руснаците и ще я дадем на турците от ДПС на Пеевски, който е наш съюзник

    12:51 06.11.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Предполагам

    0 1 Отговор

    До коментар #140 от "Извинете ме":

    защото е отпадък и ползван за лъжи срещу България и Русия. Познах ли?

    12:54 06.11.2026

  • 162 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Може и да съм отпадък, но Мирчев ми дава кинти

    12:55 06.11.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Не,няма да ходим никъде

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Запознат":

    Имаме "работа" с такива предателчета на България като теб.Тук на място.

    12:57 06.11.2026

  • 165 Челюсти 3

    0 0 Отговор
    Изхвърлен е от Челси,от ,,експерт"!

    12:58 06.11.2026

  • 166 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Митро Фанов":

    Като тебя раздолбил ?

    12:58 06.11.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Многознайко

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Краси":

    След като всичко знаеш , хайде кажи: Кой го е пратил насам? И дай доказателства - имена на лицето, занятие, дата на раждане, кога го е пратил- дата, час, секунда; откъде го е пратил- точно местоположение на изпращането с кординати; как го е пратил/ изстрелян ли е, писнат ли е да плува свободно до нашите води,или е поставен удобно от някого на плажа край Шабла/, каква е треакторията на полета, ако изобщо е летял - начална и крайна точка, ако е паднал в морето къде и как е стигнал до нашия бряг, ако е донесен и поставен удобно на нашето крайбрежие- кога е станало и от кого?
    Дай отговор на тези и на тези въпроси и още редица свързани с тях, но не само твърдения, а и доказателства. Тогава може да твърдиш със сигурност, че "знаеш кой е пратил дрона"
    Дотогава си просто манипулатор и пропагандатор на недоказани тези. А пъск твърдения без доказателства се нарича "набедяване" и е престъпление по нашия НК!

    13:00 06.11.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 666

    2 1 Отговор
    А имаше ли по него коледна украса както в контейнерите на потъналия кораб

    13:04 06.11.2026

  • 173 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    😁😁😁.И отдолу пише "Made in Iran" и баркод.Ама с такава публика -такива майтапи.

    Коментиран от #174

    13:05 06.11.2026

  • 174 Вярно е

    1 0 Отговор

    До коментар #173 от "Бай той Толстой":

    😂😂😂😂😂

    13:06 06.11.2026

  • 175 Общото между соросоидите

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "универсален отговор":

    и ултралибералите е, че мразят и хулят народа си, винаги са готови да го предадат и да продадат интересите на Родината си, която за тях е само място на раждане. Добре е, че такива индивиди са не повече от 10-11% от от населението на страната и все пак здравия разум на българите надделява да се дистанцира от тези"не-българи" и постепенно да ги изолира.

    13:13 06.11.2026

  • 176 Майора

    2 0 Отговор
    Много е ясно чии е дроба- руски! По силата на военният договор с Иран , Русия ползва дронове “Шахед”!

    13:17 06.11.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

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