Дрон с надпис „Шахед“ изплува край Шабла СНИМКИ

Дрон с надпис „Шахед“ е открит на плажната ивица пред зенитния полигон „Шабла“. За находката е подаден сигнал от гражданин, който забелязал безпилотния летателен апарат при разходка по брега.

Кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че се предполага дронът да е изхвърлен от морето. По апарата има надпис „Шахед“, а по предварителни данни той може да носи взривоопасен заряд.

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Снимка: Кметът на Шабла Мариян Жечев

„Върху него има и надпис „Шахед“.

С обозначението „Шахед“ са известни ирански ударни безпилотни апарати, но към момента няма потвърждение на кого принадлежи откритият дрон и откъде е попаднал във водата.

Военните сили са уведомени за случая. Очаква се сапьори да пристигнат по-късно в петък, за да обезвредят апарата. Няма съобщения за пострадали хора при откриването му.

Източници: nova.bg