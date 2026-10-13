Министър Илин Димитров в Черна гора: България създава ускорен механизъм за инвестиции в туризма

„България работи за създаването на ускорен механизъм за реализация на инвестиционни проекти в туризма, който да обедини отговорните институции и да осигури по-ясен и координиран административен процес за инвеститорите“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров по време на Междурегионалния туристически форум на високо равнище „Европа – Азия”, който се провежда в Подгорица, Черна гора.

В събитието участват министри, представители на международни организации и туристически предприемачи от Европа и Азия. На форума присъства и генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) Шейха Ал Нуаис.

“При днешната глобална несигурност доверието на инвеститорите зависи от ясни правила и дългосрочна посока. С тази цел са и реформите, които сме предприели в България за развитието на туризма и създаването на благоприятна инвестиционна среда“, подчерта министър Димитров.

Той посочи, че България търси активно инвестиции, които създават качествени работни места, иновации и развиват регионите.

Вниманието на международната общност бе насочено към действията за подобряване на транспортната свързаност на България и позиционирането ѝ като модерна конкурентоспособна дестинация, които са приоритетни за Министерството на туризма.

Илин Димитров представи и създадената през септември Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, чиято цел е да повиши качеството в сектора чрез сътрудничество между академичната общност, туристическия бизнес и държавата.

По време на черногорската визита са предвидени и срещи с ръководствата на местни университети като част от плановете за разширяване на мрежата с включване на европейски и международни партньори.

Утре министър Илин Димитров ще се включи в диалога на високо равнище за инвестициите в туризма в условията на глобална несигурност и ще проведе двустранна среща с черногорския си колега Симонида Кордич.