Без печат на машинните разписки на президентския вот

Без печат върху машинните разписки ще гласуват избирателите на президентските избори на 25 октомври. Това е записано в методическите указания, приети от Централната избирателна комисия с Решение № 343-ПВР от 13 октомври.
Хартията, която машината отпечатва след вота, вече няма статут на бюлетина, а ще бъде контролна разписка. Затова и кутиите в секциите ще бъдат обозначени като „Контролни разписки от машината“.
В указанията е записано: „Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и задължително я пуска в кутията“. След това връща смарткартата, подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение.
Протоколът ще носи официалния резултат
Въпреки че контролните разписки ще бъдат преброявани в края на изборния ден, официалният носител на резултатите от машинното гласуване ще бъде протоколът, разпечатан от устройството. Преброяването на разписките е предвидено като допълнителна проверка и мярка за прозрачност.
Новите правила изключват и повторно гласуване при проблем с отпечатването. Ако машината разпечата непълна или бяла разписка, избирателят няма да може да гласува отново нито на машина, нито с хартиена бюлетина.
Какво става при повреда
При отказ на устройство секционната избирателна комисия ще може да преустанови машинното гласуване и ще трябва да уведоми районната избирателна комисия с протокол. В секциите с две машини преустановяване ще има, ако и двете устройства откажат.
В указанията не е посочен конкретен брой неуспешни опити, след които се преминава към хартиено гласуване. От БНТ съобщиха, че на предходния вот през април от строя са излезли 130 устройства. Към 13 октомври близо 8000 от общо 12 800 машини са били ремонтирани или диагностицирани, а пълният процес се очаква да приключи до 15 октомври.
Източници: cik.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3, #16, #33
11:05 14.10.2026
2 Последния Софиянец
11:05 14.10.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Трол":Тези машини са опасни за националната сигурност.
11:08 14.10.2026
4 И защо
Коментиран от #5, #14
11:08 14.10.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "И защо":Докато другите са до тоалетна или обядват мога да извадя сто разписки и да ги добавя.
11:12 14.10.2026
6 Анонимен
Коментиран от #8
11:13 14.10.2026
7 Ба баааа
11:13 14.10.2026
8 Покер машина
До коментар #6 от "Анонимен":Напоследък прокуратурата и съдебната система загубиха доста тежест, за разлика от главното Дъ.
Коментиран от #15
11:17 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хъхъ
11:25 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хмм
11:30 14.10.2026
13 Ахааа
11:32 14.10.2026
14 Сакън
До коментар #4 от "И защо":Как можахте да си го помислите !
11:34 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коренът на думата машинации
До коментар #1 от "Трол":е "машина".
Коментиран от #19
11:39 14.10.2026
17 Гласуването няма смисъл
11:40 14.10.2026
18 Мадуро
11:40 14.10.2026
19 Както и думата мошенник
До коментар #16 от "Коренът на думата машинации":И тя има корен името Моше.
11:41 14.10.2026
20 Атина Палада
На тези избори виждаме, че Радев действа с двата крака- машинките трябва да гарантират, че Йотова ще стане президентка на всяка цена!
Но не за това е думата, а за пълното бездействие на т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС по въпроса за фалшифицираните избори с мадуровките. Нищо не направиха, а ППДБ дори АКТИВНО пропагандираха машинките. Тяхна фирма ги менажира и до днес.
За настоящите избори Боко постигна нов връх на бездействието- направо абдикира, а ГЕРБ само гледат и мигат умно!
ПЪЛЕН ПРОВАЛ НА ГЕРБ, СДС, ППДБ ДПС!
Тези четири фалшии партии сдадоха властта на Радев и Йотова!
Коментиран от #43
11:44 14.10.2026
21 Някой
11:45 14.10.2026
22 половината гласоподаватели
11:45 14.10.2026
23 И Герб така правеха
11:47 14.10.2026
24 да се разбира ли
Коментиран от #27
11:48 14.10.2026
25 Виц
-Изборен ден, сър.
-И върви ли вотът, Джеймс?
-Ниска избирателна активност, сър.
-Какво искаш да кажеш, Джеймс?
-Машинното гласуване затруднява покойниците, сър.
11:48 14.10.2026
26 Дориана
Каква опозиция са Гюро- дете на комунисти от Гоце Делчев или Кондьо- дете на милиционери от Гоце Делчев?
Единствената опозиция са Николай Ненчев и Цвета Кирилова и Костадин Костадинов и Петър Волгин!
За тях гласувайте, напук на машините ! Напук на фалшификациите..
Коментиран от #34
11:50 14.10.2026
27 Анонимен
До коментар #24 от "да се разбира ли":Чували те бяха скрити за се назначат измамниците от величие и да съборят демократичното правителство
11:51 14.10.2026
28 мача е свирен
11:53 14.10.2026
29 Тошко
11:53 14.10.2026
30 Ето Кйде Бил !
От Бараката !
Да готвя Разписките Ли ?
11:55 14.10.2026
31 Разписките нямат никакво значение
Тоест сигурни ли сме, че
бутона за номер Х, е отишъл
като вот точно за Х, а не е препратен към У?!
Още повече в началото на 2026 г.
Илън Мъск в мрежата си писа и описа
този софтуер на сорос като за избори по поръчка.
Както се шегува народа:
"Резултатите са известни, чакат се изборите"
Коментиран от #32
11:56 14.10.2026
32 бутоните нямат значение
До коментар #31 от "Разписките нямат никакво значение":когато нищо не записват върху предварително записаните флашки, с които Йотова печели със 117%
11:59 14.10.2026
33 То май и без ходене..
До коментар #1 от "Трол":в избирателна секция ще може...Все ще се намери някой там да гласува вместо не отишлите...
12:00 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 така е
12:06 14.10.2026
36 Додо
12:09 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Изборите са забранени в секциите
До коментар #37 от "Изборите са забранени в секциите":с над 300 души.
12:12 14.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ми то всеки може да си внесе
12:15 14.10.2026
41 Някой
12:22 14.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не се възмущавай
До коментар #20 от "Атина Палада":И не-умното Коце е в кюпа.
И той си мисли, че с машинките на дявола няма да го излъжат!
12:27 14.10.2026