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Без печат на машинните разписки на президентския вот
  Тема: Избори

Без печат на машинните разписки на президентския вот

14 Октомври, 2026 11:01 849 43

  • машинно гласуване-
  • цик-
  • президентски избори-
  • контролни разписки-
  • избори 2026

ЦИК прие указанията за машинното гласуване на 25 октомври. Разписките ще се броят, но официалният резултат ще е този от протокола на машината

Без печат на машинните разписки на президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Без печат върху машинните разписки ще гласуват избирателите на президентските избори на 25 октомври. Това е записано в методическите указания, приети от Централната избирателна комисия с Решение № 343-ПВР от 13 октомври.

Хартията, която машината отпечатва след вота, вече няма статут на бюлетина, а ще бъде контролна разписка. Затова и кутиите в секциите ще бъдат обозначени като „Контролни разписки от машината“.

В указанията е записано: „Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и задължително я пуска в кутията“. След това връща смарткартата, подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Протоколът ще носи официалния резултат

Въпреки че контролните разписки ще бъдат преброявани в края на изборния ден, официалният носител на резултатите от машинното гласуване ще бъде протоколът, разпечатан от устройството. Преброяването на разписките е предвидено като допълнителна проверка и мярка за прозрачност.

Новите правила изключват и повторно гласуване при проблем с отпечатването. Ако машината разпечата непълна или бяла разписка, избирателят няма да може да гласува отново нито на машина, нито с хартиена бюлетина.

Какво става при повреда

При отказ на устройство секционната избирателна комисия ще може да преустанови машинното гласуване и ще трябва да уведоми районната избирателна комисия с протокол. В секциите с две машини преустановяване ще има, ако и двете устройства откажат.

В указанията не е посочен конкретен брой неуспешни опити, след които се преминава към хартиено гласуване. От БНТ съобщиха, че на предходния вот през април от строя са излезли 130 устройства. Към 13 октомври близо 8000 от общо 12 800 машини са били ремонтирани или диагностицирани, а пълният процес се очаква да приключи до 15 октомври.

Източници: cik.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    12 0 Отговор
    Вече може да се гласува и без подпис.

    Коментиран от #3, #16, #33

    11:05 14.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    За Терзиев на машините хиляди гласуваха по два пъти.И мина Ванчето

    11:05 14.10.2026

  • 3 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Тези машини са опасни за националната сигурност.

    11:08 14.10.2026

  • 4 И защо

    17 0 Отговор
    Измама ли сте подготвили?

    Коментиран от #5, #14

    11:08 14.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "И защо":

    Докато другите са до тоалетна или обядват мога да извадя сто разписки и да ги добавя.

    11:12 14.10.2026

  • 6 Анонимен

    9 1 Отговор
    РАДЕВИТЕ ФАЛШИФИКАЦИИ ЗАЩО НЯМА ЗАКОНИ ЗА ТЕЗИ ФАЛШИФИКАТОРИ ВИЖТЕ ДОБРЕ МОДЕЛ ГРАБИТЕЛСКИ ДИКТАТОРСКИ ВИЖТЕ ДОБРЕ СЪД РАЗСЛЕДВАНЕ А КОЛКО МИЛИОНА РАЗДАВАТЕ ЗА КОРУПЦИОННИТЕ МАДУРОВСКИ

    Коментиран от #8

    11:13 14.10.2026

  • 7 Ба баааа

    20 0 Отговор
    Големо ала бала ще е

    11:13 14.10.2026

  • 8 Покер машина

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Напоследък прокуратурата и съдебната система загубиха доста тежест, за разлика от главното Дъ.

    Коментиран от #15

    11:17 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хъхъ

    18 0 Отговор
    Без печат и подпис на член на изборната комисия, разписките лесно могат да се подменят.

    11:25 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хмм

    16 0 Отговор
    В случай на оспорване на изборите пред съд как ще се проверява верността на протокола? Ако разписките нямат печат, те винаги могат да бъдат подменени и нагласени спрямо резултатите, отразени в протокола. Идеята на печатите е, че за всяка секция те са белязани по особен начин и така по-трудно се фалшифицират. С новите правила на практика съдебното оспорване на резултате се обезсмисля, което вероятно е целта. И после - как така избирател ще отида да гласува, а ако не по негова вина разписката излезе бяла или непълна, той губи правото си на глас? Можем ли да предположим, че разписките за неудобния кандидат ще бъде програмирано да излизат бели или непълни? Що за лудост е това? Пълен бойкот на президентските избори. Кандидатите да отидат да си гласуват за себе си.

    11:30 14.10.2026

  • 13 Ахааа

    12 0 Отговор
    8000х. машини ремонтирани..?! Да не са манипулирани....т.е. нагласени кво да печатат накрая?

    11:32 14.10.2026

  • 14 Сакън

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "И защо":

    Как можахте да си го помислите !

    11:34 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коренът на думата машинации

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    е "машина".

    Коментиран от #19

    11:39 14.10.2026

  • 17 Гласуването няма смисъл

    12 1 Отговор
    За глупави ли ни имате ?

    11:40 14.10.2026

  • 18 Мадуро

    11 2 Отговор
    Не гласувайте! Бойкот на машините! Фалшифицират изборите!

    11:40 14.10.2026

  • 19 Както и думата мошенник

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Коренът на думата машинации":

    И тя има корен името Моше.

    11:41 14.10.2026

  • 20 Атина Палада

    10 2 Отговор
    Ние от години разправяхме, че машинките на Мадуро нагласяха изборите както му е удобно на Радев, но до сега поне се спазваше някакво приличие.
    На тези избори виждаме, че Радев действа с двата крака- машинките трябва да гарантират, че Йотова ще стане президентка на всяка цена!

    Но не за това е думата, а за пълното бездействие на т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС по въпроса за фалшифицираните избори с мадуровките. Нищо не направиха, а ППДБ дори АКТИВНО пропагандираха машинките. Тяхна фирма ги менажира и до днес.

    За настоящите избори Боко постигна нов връх на бездействието- направо абдикира, а ГЕРБ само гледат и мигат умно!

    ПЪЛЕН ПРОВАЛ НА ГЕРБ, СДС, ППДБ ДПС!

    Тези четири фалшии партии сдадоха властта на Радев и Йотова!

    Коментиран от #43

    11:44 14.10.2026

  • 21 Някой

    0 0 Отговор
    Гледаш отпечатаното. Просто принтер на място след избор. А помнено е само за сравнение и дори не трябва да се помни кога за кого, че е проследимо как е гласувал, което противоречи на тайноста на вота. После сравняват бройки дали преброеното отговаря на това от машината и ако има голяма разлика, да има разследване.

    11:45 14.10.2026

  • 22 половината гласоподаватели

    5 1 Отговор
    Са от секции в които няма да има машини под триста човека. Тоест половината ще гласуват с хартия и всичко това е без коментар.

    11:45 14.10.2026

  • 23 И Герб така правеха

    6 4 Отговор
    Със законодателни хватки мачкат всичко което мърда.

    11:47 14.10.2026

  • 24 да се разбира ли

    1 2 Отговор
    ,че ще се появят едни чували когато почне броенето?

    Коментиран от #27

    11:48 14.10.2026

  • 25 Виц

    6 2 Отговор
    -Как е положението, Джеймс?
    -Изборен ден, сър.
    -И върви ли вотът, Джеймс?
    -Ниска избирателна активност, сър.
    -Какво искаш да кажеш, Джеймс?
    -Машинното гласуване затруднява покойниците, сър.

    11:48 14.10.2026

  • 26 Дориана

    2 3 Отговор
    Аз за това активно призовавам да се гласува за ОПОЗИЦИЯТА на Радев и Йотова, ама за ИСТИНСКАТА опозиция, а не камуфлажната , като Гюров и другите издънки на БКП.

    Каква опозиция са Гюро- дете на комунисти от Гоце Делчев или Кондьо- дете на милиционери от Гоце Делчев?

    Единствената опозиция са Николай Ненчев и Цвета Кирилова и Костадин Костадинов и Петър Волгин!

    За тях гласувайте, напук на машините ! Напук на фалшификациите..

    Коментиран от #34

    11:50 14.10.2026

  • 27 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "да се разбира ли":

    Чували те бяха скрити за се назначат измамниците от величие и да съборят демократичното правителство

    11:51 14.10.2026

  • 28 мача е свирен

    7 1 Отговор
    Мача е толкова нагло свирен машинно, че отказа дори Бойко Борисов да отиде да гласува. Нали не мислите че е случен "ремонта" за 15 милиона Евро на машините преди вота?

    11:53 14.10.2026

  • 29 Тошко

    2 1 Отговор
    Айде да и честото на Йотова...

    11:53 14.10.2026

  • 30 Ето Кйде Бил !

    2 0 Отговор
    Ключа !

    От Бараката !

    Да готвя Разписките Ли ?

    11:55 14.10.2026

  • 31 Разписките нямат никакво значение

    5 1 Отговор
    Важен е софтуера.
    Тоест сигурни ли сме, че
    бутона за номер Х, е отишъл
    като вот точно за Х, а не е препратен към У?!
    Още повече в началото на 2026 г.
    Илън Мъск в мрежата си писа и описа
    този софтуер на сорос като за избори по поръчка.
    Както се шегува народа:
    "Резултатите са известни, чакат се изборите"

    Коментиран от #32

    11:56 14.10.2026

  • 32 бутоните нямат значение

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Разписките нямат никакво значение":

    когато нищо не записват върху предварително записаните флашки, с които Йотова печели със 117%

    11:59 14.10.2026

  • 33 То май и без ходене..

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    в избирателна секция ще може...Все ще се намери някой там да гласува вместо не отишлите...

    12:00 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 така е

    1 0 Отговор
    Про стотията ще затрие тази държава,

    12:06 14.10.2026

  • 36 Додо

    2 0 Отговор
    Тези избори миришат на пионерско поръчение !

    12:09 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Изборите са забранени в секциите

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Изборите са забранени в секциите":

    с над 300 души.

    12:12 14.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ми то всеки може да си внесе

    4 0 Отговор
    Разписка от вън и да си я пусне. Има такова предположение по принцип.

    12:15 14.10.2026

  • 41 Някой

    2 0 Отговор
    Ама тия дето броят не трябва да имат достъп до данните от машината преди да се подпишат и предадат протокола! Те просто ще препишат!

    12:22 14.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не се възмущавай

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    И не-умното Коце е в кюпа.

    И той си мисли, че с машинките на дявола няма да го излъжат!

    12:27 14.10.2026

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