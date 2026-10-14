Без печат на машинните разписки на президентския вот

Без печат върху машинните разписки ще гласуват избирателите на президентските избори на 25 октомври. Това е записано в методическите указания, приети от Централната избирателна комисия с Решение № 343-ПВР от 13 октомври.

Хартията, която машината отпечатва след вота, вече няма статут на бюлетина, а ще бъде контролна разписка. Затова и кутиите в секциите ще бъдат обозначени като „Контролни разписки от машината“.

В указанията е записано: „Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и задължително я пуска в кутията“. След това връща смарткартата, подписва се в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Протоколът ще носи официалния резултат

Въпреки че контролните разписки ще бъдат преброявани в края на изборния ден, официалният носител на резултатите от машинното гласуване ще бъде протоколът, разпечатан от устройството. Преброяването на разписките е предвидено като допълнителна проверка и мярка за прозрачност.

Новите правила изключват и повторно гласуване при проблем с отпечатването. Ако машината разпечата непълна или бяла разписка, избирателят няма да може да гласува отново нито на машина, нито с хартиена бюлетина.

Какво става при повреда

При отказ на устройство секционната избирателна комисия ще може да преустанови машинното гласуване и ще трябва да уведоми районната избирателна комисия с протокол. В секциите с две машини преустановяване ще има, ако и двете устройства откажат.

В указанията не е посочен конкретен брой неуспешни опити, след които се преминава към хартиено гласуване. От БНТ съобщиха, че на предходния вот през април от строя са излезли 130 устройства. Към 13 октомври близо 8000 от общо 12 800 машини са били ремонтирани или диагностицирани, а пълният процес се очаква да приключи до 15 октомври.

Източници: cik.bg, bntnews.bg