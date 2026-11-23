Инициативният комитет за въвеждане на електронно гласуване в България и чужбина е изпратил актуализиран одит и покани за работни срещи до държавни институции, съобщи за ФАКТИ председателят му Иванка Иванова. Комитетът настоява за промени в Изборния кодекс, електронно заявление за дистанционен вот и актуализиране на избирателните списъци чрез свързване с националната база данни „Население“.

По предоставената от Иванова информация документите са адресирани до Народното събрание, Министерския съвет, президентството, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия. Посочени са и входящи номера от българските дипломатически представителства в Мадрид и Барселона.

Какво показват официалните данни

ЦИК отчете 1 525 034 гласували на първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г. и 1 902 933 гласували на балотажа на 1 ноември. За избран президент беше обявена Илияна Йотова, а за вицепрезидент – Кирил Вълчев.

Министерският съвет одобри план-сметка от 116,928 милиона евро за провеждането на изборите на 25 октомври. Впоследствие правителството съобщи и за допълнителни разходи от над 10 милиона евро, свързани с машинното гласуване, изборните материали и обработката на данните.

На тази основа комитетът прави собствено изчисление за разходите за физическия модел на гласуване през периода 2021–2026 г. и посочва обща сума от 774,76 милиона евро. В предоставените материали обаче няма единен официален отчет, който да потвърждава тази сума като консолидиран разход за всички посочени избори, машини, ремонти, складове и частични местни избори.

Позоваване на референдума от 2015 г.

Инициативният комитет свързва предложението си с националния референдум за дистанционно електронно гласуване. Той се проведе на 25 октомври 2015 г., а на въпроса са отговорили с „Да“ 1 883 411 граждани. Участието обаче е било под законовия праг, поради което резултатът не е придобил задължителна сила.

В предоставения текст референдумът е описан като допитване, в което близо 1,9 милиона души са подкрепили едновременно дистанционното електронно и мажоритарното гласуване. Официалните данни сочат, че формулираният въпрос през 2015 г. е бил за дистанционното електронно гласуване, а не за мажоритарна избирателна система.

Какво предлага комитетът

Сред предложенията са въвеждане на електронно заявление за гласуване от разстояние, единна система за дигитален вот, многократно прегласуване в изборния ден и оптимизиране на малките секции. Комитетът твърди, че подобен модел би намалил логистичните разходи и би увеличил избирателната активност, но прогнозите за икономии от 117 милиона евро, спестени пътни разходи от 140 милиона евро и ръст на активността над 60 процента са оценки на самата инициатива, а не официално приети държавни разчети.

„Една здрава държава има нужда от стабилно управление, а не от избори на всеки шест месеца за 774,76 милиона евро“, заявява Инициативният комитет.

Иванка Иванова посочва, че планира работни разговори в София между 13 декември 2026 г. и 28 януари 2027 г., като основният прозорец за срещи е 14–18 декември. По думите ѝ целта е да бъде създадена съвместна експертна група с участието на представители на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, ЦИК, Народното събрание, Министерството на външните работи и инициативния комитет.

Към момента потвърдените официални данни показват размера на одобрената план-сметка за президентските избори и резултатите от вота. Останалите финансови оценки, прогнозите за ефекта от електронното гласуване и твърденията за институционална подкрепа следва да бъдат разглеждани като позиции и предложения на инициативния комитет, докато не бъдат подкрепени с решения, официални отчети или законодателни действия.