Петър Витанов подкрепи данък върху банковите свръхпечалби

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че лично подкрепя предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите. Мярката е сред обявените параметри на бюджета за следващата година и се очаква да обхване банковия, застрахователния и телекомуникационния сектор, както и търговските вериги. Предложението все още не е обсъждано на ниво парламентарна група.

„Най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес“, заяви Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му облагането няма да се прилага върху цялата печалба, а само върху сумата над определен праг. Той трябва да бъде изчислен спрямо средните финансови резултати на съответните компании за предходните пет години.

Витанов свърза предложението и с ръста на печалбите на банките през последните години. Според него таксите за банкови услуги в България са значително по-високи от тези в редица европейски държави.

„Таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа – много пъти по-високи. Не може да имате 10 лева за превод“, каза Петър Витанов.

Той посочи, че е ползвал белгийска банка по време на работата си като евродепутат и лично е сравнявал условията. Витанов заяви, че подобен тип облагане вече се прилага в няколко европейски държави и изрази подкрепа за въвеждането му и в България.

Данъчни оценки и доходи

Витанов защити и поетапното актуализиране на данъчните оценки на имотите. Според него оценките не са променяни от около 20 години, докато пазарните цени на жилищата и останалите имоти са се увеличили значително.

„Да, няма да е приятно вероятно да са по-високи такси, но в крайна сметка това е много по-справедливо“, посочи депутатът.

Той отхвърли твърденията, че бюджетът ще доведе до замразяване на доходите. По думите му са предвидени увеличения с 5% на възнагражденията в бюджетния сектор, със 7,5% на учителските заплати и с 8% на пенсиите. Обсъждат се още по-високи стипендии, по-големи обезщетения за деца с увреждания и данъчни облекчения за семейства с деца.

Според Витанов правителството цели да свие бюджетния дефицит под 3% и едновременно с това да ограничи новия държавен дълг. Той не посочи конкретна сума за планираното ново финансиране, тъй като окончателните параметри на бюджета все още предстои да бъдат представени.

България ще участва в механизъм срещу дронове

В интервюто Витанов коментира и отбранителни инициативи, свързани с противодействието на дронове. По думите му България не се е включила по-рано заради липса на яснота за финансовите ангажименти, но вече е направила необходимите постъпки.

Той заяви, че годишният разход ще бъде няколко стотин хиляди евро и определи сумата като относително малка спрямо възможностите на бюджета.

Витанов коментира и атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Според него властите не са посочили категорично Русия като извършител след първите инциденти, защото не са разполагали с неоспорими доказателства.

„Когато говориш от името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. Затова чакахме неоспоримите доказателства“, заяви той.

По думите му България трябва да работи с Румъния и Турция за гарантиране на безопасни морски маршрути, включително чрез обсъждане на отделни коридори за корабоплаване.