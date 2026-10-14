Петър Витанов подкрепи данък върху банковите свръхпечалби

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че лично подкрепя предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите. Мярката е сред обявените параметри на бюджета за следващата година и се очаква да обхване банковия, застрахователния и телекомуникационния сектор, както и търговските вериги. Предложението все още не е обсъждано на ниво парламентарна група.
„Най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес“, заяви Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.
По думите му облагането няма да се прилага върху цялата печалба, а само върху сумата над определен праг. Той трябва да бъде изчислен спрямо средните финансови резултати на съответните компании за предходните пет години.
Витанов свърза предложението и с ръста на печалбите на банките през последните години. Според него таксите за банкови услуги в България са значително по-високи от тези в редица европейски държави.„Таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа – много пъти по-високи. Не може да имате 10 лева за превод“, каза Петър Витанов.
Той посочи, че е ползвал белгийска банка по време на работата си като евродепутат и лично е сравнявал условията. Витанов заяви, че подобен тип облагане вече се прилага в няколко европейски държави и изрази подкрепа за въвеждането му и в България.
Данъчни оценки и доходи
Витанов защити и поетапното актуализиране на данъчните оценки на имотите. Според него оценките не са променяни от около 20 години, докато пазарните цени на жилищата и останалите имоти са се увеличили значително.„Да, няма да е приятно вероятно да са по-високи такси, но в крайна сметка това е много по-справедливо“, посочи депутатът.
Той отхвърли твърденията, че бюджетът ще доведе до замразяване на доходите. По думите му са предвидени увеличения с 5% на възнагражденията в бюджетния сектор, със 7,5% на учителските заплати и с 8% на пенсиите. Обсъждат се още по-високи стипендии, по-големи обезщетения за деца с увреждания и данъчни облекчения за семейства с деца.
Според Витанов правителството цели да свие бюджетния дефицит под 3% и едновременно с това да ограничи новия държавен дълг. Той не посочи конкретна сума за планираното ново финансиране, тъй като окончателните параметри на бюджета все още предстои да бъдат представени.
България ще участва в механизъм срещу дронове
В интервюто Витанов коментира и отбранителни инициативи, свързани с противодействието на дронове. По думите му България не се е включила по-рано заради липса на яснота за финансовите ангажименти, но вече е направила необходимите постъпки.
Той заяви, че годишният разход ще бъде няколко стотин хиляди евро и определи сумата като относително малка спрямо възможностите на бюджета.
Витанов коментира и атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Според него властите не са посочили категорично Русия като извършител след първите инциденти, защото не са разполагали с неоспорими доказателства.„Когато говориш от името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. Затова чакахме неоспоримите доказателства“, заяви той.
По думите му България трябва да работи с Румъния и Турция за гарантиране на безопасни морски маршрути, включително чрез обсъждане на отделни коридори за корабоплаване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
20:54 14.10.2026
2 Бла..бла..бла...., а
Коментиран от #3
20:54 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #22
21:01 14.10.2026
5 Банките трябва да намалят таксите.
21:01 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
21:06 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
21:06 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точни сте колеги
Коментиран от #30
21:10 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
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20 ДрайвингПлежър
Вместо да сложат такси на банките щото те печелят от такси, не от кредити те обират печалбата щото им е удобно... ама тая печалба излиза от джоба на овчиците... и после овчиците нямат пари да купуват и няма потребление, всичко е заем и всичко върви надолу... ама понеже взели от богатите те щели да дадат... ама да дадат само на своите! Малоумието е повсеместно!
21:18 14.10.2026
21 Само да попитам
21:24 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не намалят на Народът
Колко удобно. С какво ще ОБЛЕКЧИТЕ българите? С КАКВО?
Направете нещо за този народ!!!
Спрете инфлация, намалете цени ток, вода, парно, СИ, храни, лекарства, погребения, административни такси, винетки.
Знаете само да увеличавате преки и косвени данъци!
Не се засрамихте, да вдигате МЕСТНИ ДАНЪЦИ,
на единствени жилища! Цяла Испания се вдигна,
заради политици като вас!
Увеличен дефицит, увеличени заеми,
осигуровки, данъци, акцизи, винетки, НУЛА реформи.
Наивниците гласуваха за вас.
21:25 14.10.2026
24 18 април
21:32 14.10.2026
25 Това
До коментар #22 от "Значи":и за Чарлз си се отнася?
21:34 14.10.2026
26 Подлизурска Б
21:50 14.10.2026
27 Хайде стига
Коментиран от #28
21:54 14.10.2026
28 Точно
До коментар #27 от "Хайде стига":Накрая всичко плаща трудовия народ!
21:56 14.10.2026
29 банкеръ
22:04 14.10.2026
30 Анонимен
До коментар #13 от "Точни сте колеги":Йотова е подсигурена от мадуровките на радев вече е назначена радев и Йотова владеят години президенството за лични цели
22:08 14.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТАКА
22:21 14.10.2026
34 ТАКА
22:23 14.10.2026