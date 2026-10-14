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Петър Витанов подкрепи данък върху банковите свръхпечалби
  Тема: Икономика

Петър Витанов подкрепи данък върху банковите свръхпечалби

14 Октомври, 2026 20:51 743 34

  • петър витанов-
  • банкови такси-
  • свръхпечалби-
  • държавен бюджет-
  • данъчни оценки

Предложението предвижда еднократно облагане на печалбата над праг, изчислен спрямо средните резултати за последните пет години

Петър Витанов подкрепи данък върху банковите свръхпечалби - 1
Снимка: bTV
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че лично подкрепя предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите. Мярката е сред обявените параметри на бюджета за следващата година и се очаква да обхване банковия, застрахователния и телекомуникационния сектор, както и търговските вериги. Предложението все още не е обсъждано на ниво парламентарна група.

„Най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес“, заяви Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му облагането няма да се прилага върху цялата печалба, а само върху сумата над определен праг. Той трябва да бъде изчислен спрямо средните финансови резултати на съответните компании за предходните пет години.

Витанов свърза предложението и с ръста на печалбите на банките през последните години. Според него таксите за банкови услуги в България са значително по-високи от тези в редица европейски държави.

„Таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа – много пъти по-високи. Не може да имате 10 лева за превод“, каза Петър Витанов.

Той посочи, че е ползвал белгийска банка по време на работата си като евродепутат и лично е сравнявал условията. Витанов заяви, че подобен тип облагане вече се прилага в няколко европейски държави и изрази подкрепа за въвеждането му и в България.

Данъчни оценки и доходи

Витанов защити и поетапното актуализиране на данъчните оценки на имотите. Според него оценките не са променяни от около 20 години, докато пазарните цени на жилищата и останалите имоти са се увеличили значително.

„Да, няма да е приятно вероятно да са по-високи такси, но в крайна сметка това е много по-справедливо“, посочи депутатът.

Той отхвърли твърденията, че бюджетът ще доведе до замразяване на доходите. По думите му са предвидени увеличения с 5% на възнагражденията в бюджетния сектор, със 7,5% на учителските заплати и с 8% на пенсиите. Обсъждат се още по-високи стипендии, по-големи обезщетения за деца с увреждания и данъчни облекчения за семейства с деца.

Според Витанов правителството цели да свие бюджетния дефицит под 3% и едновременно с това да ограничи новия държавен дълг. Той не посочи конкретна сума за планираното ново финансиране, тъй като окончателните параметри на бюджета все още предстои да бъдат представени.

България ще участва в механизъм срещу дронове

В интервюто Витанов коментира и отбранителни инициативи, свързани с противодействието на дронове. По думите му България не се е включила по-рано заради липса на яснота за финансовите ангажименти, но вече е направила необходимите постъпки.

Той заяви, че годишният разход ще бъде няколко стотин хиляди евро и определи сумата като относително малка спрямо възможностите на бюджета.

Витанов коментира и атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Според него властите не са посочили категорично Русия като извършител след първите инциденти, защото не са разполагали с неоспорими доказателства.

„Когато говориш от името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. Затова чакахме неоспоримите доказателства“, заяви той.

По думите му България трябва да работи с Румъния и Турция за гарантиране на безопасни морски маршрути, включително чрез обсъждане на отделни коридори за корабоплаване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    8 1 Отговор
    Изтеглете си парите от банките или ще останете без тях...! Във Франция теглят масово кеш и поставят системата в неудобно и рисково положение..!

    20:54 14.10.2026

  • 2 Бла..бла..бла...., а

    6 5 Отговор
    двамата Дебели са на свобода, никой за нищо не ги закача и съвсем скоро ще вкарат крадените пари в действие и ще бъдете аут.

    Коментиран от #3

    20:54 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Комунистите винаги грабят чуждият труд.

    Коментиран от #22

    21:01 14.10.2026

  • 5 Банките трябва да намалят таксите.

    11 1 Отговор
    Това тяхното е пладнешки грабеж. Такива такси няма по света.

    21:01 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    2 4 Отговор
    А кои се водят свръх богати.Има ли определение ? . Ами богатите реинвестират парите си в нови автомобили нови апартаменти за да не дават на държавата. Това че някой има акъл и изкарва парите и веднага го режат

    21:06 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    6 4 Отговор
    Пича е милионер и му дреме, ама свръхпечалба на банката ми звучи като увеличаване на всякакви такси и услуги за крайния клиент, тоест Аз

    21:06 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точни сте колеги

    4 4 Отговор
    В които са гласували десетки хиляди е че тренда вече се обръща. На първите 2 места са Андрей Гюров и Радостин Василев. Йотова вчера в Пловдив в залата във втория по големина град в България -Пловдив имаше 68 човека а отвън двойно повече скандираха срещу нея. Предишния ден в Асеновград я посрещнаха 21 човека. Гюров и Радостин Василев пълнят залите в цялата страна ...Интересен балотаж ще бъде

    Коментиран от #30

    21:10 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Пешко е идиот - като всчки останали всъщност! Няма ляво, няма дясно!
    Вместо да сложат такси на банките щото те печелят от такси, не от кредити те обират печалбата щото им е удобно... ама тая печалба излиза от джоба на овчиците... и после овчиците нямат пари да купуват и няма потребление, всичко е заем и всичко върви надолу... ама понеже взели от богатите те щели да дадат... ама да дадат само на своите! Малоумието е повсеместно!

    21:18 14.10.2026

  • 21 Само да попитам

    3 1 Отговор
    Нормално ли е лихвите по депозитите да са отрицателни, да има куп такси, а банките да реализират свръхпечалби?

    21:24 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не намалят на Народът

    1 1 Отговор
    Приходите от Таксите, прибират ги в бУджета.
    Колко удобно. С какво ще ОБЛЕКЧИТЕ българите? С КАКВО?
    Направете нещо за този народ!!!
    Спрете инфлация, намалете цени ток, вода, парно, СИ, храни, лекарства, погребения, административни такси, винетки.
    Знаете само да увеличавате преки и косвени данъци!
    Не се засрамихте, да вдигате МЕСТНИ ДАНЪЦИ,
    на единствени жилища! Цяла Испания се вдигна,
    заради политици като вас!
    Увеличен дефицит, увеличени заеми,
    осигуровки, данъци, акцизи, винетки, НУЛА реформи.
    Наивниците гласуваха за вас.

    21:25 14.10.2026

  • 24 18 април

    4 0 Отговор
    няма да вдигаме данъците!

    21:32 14.10.2026

  • 25 Това

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Значи":

    и за Чарлз си се отнася?

    21:34 14.10.2026

  • 26 Подлизурска Б

    0 0 Отговор
    вече наруши всички предизборни обещания!Не вярвайте на техния кандидат!

    21:50 14.10.2026

  • 27 Хайде стига

    2 0 Отговор
    Като се наложи данък свръх печалба, те ще вдигнат лихвите. И пак хората ще.са потърпевши.

    Коментиран от #28

    21:54 14.10.2026

  • 28 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хайде стига":

    Накрая всичко плаща трудовия народ!

    21:56 14.10.2026

  • 29 банкеръ

    0 0 Отговор
    Да бяха се сетили да дават лихви по депозити както е целия свят .Никъде по света ,няма в момента лихва 0% както е в българските банки .Вземат от вас пари които ви стоят в сметка ,за тях за безплатни пари и ги пращат в ЕЦБ за лихва .Печелят стотици милиони от цялата тази работа .Имали били ликвидност, банките в Германия нямат ли че дават миниму3% по депозит , а има оферти и за 4 %.Сега разбира се първо ще вдигнат лихвите по ипотечните кредити , а понякое време от кумова срама и по съвет на ЕЦБ ще започнат и по депозити да дават .Италия 3.8% Испания 3,2% Франция от 3 до4,5% , навсякъде се плащат лихви за депозити .

    22:04 14.10.2026

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точни сте колеги":

    Йотова е подсигурена от мадуровките на радев вече е назначена радев и Йотова владеят години президенството за лични цели

    22:08 14.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТАКА

    1 0 Отговор
    Много лошо

    22:21 14.10.2026

  • 34 ТАКА

    1 0 Отговор
    Юрист , икономист , финансист, банкер !

    22:23 14.10.2026

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