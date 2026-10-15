ВСС избира нов и.ф. главен прокурор, има един кандидат

Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да определи нов временно изпълняващ функциите на главния прокурор. Точката е първа в дневния ред на заседанието, а към момента има един предложен кандидат – заместникът на главния прокурор Магдалена Лазарова-Проданова.

Кандидатурата ѝ е внесена от Прокурорската колегия на ВСС и е приета единодушно с девет гласа „за“. Решението е взето на 7 октомври. Лазарова-Проданова е следващата по старшинство, поради което предложението е отправено към нея. Ако тя даде съгласие, Пленумът ще гласува кандидатурата ѝ.

Министърът поиска избор между повече кандидати

Преди решението на Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов е изпратил писмо, в което настоява за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия шестмесечен срок.

Найденов е поискал да се разшири кръгът на лицата, които отговарят на изискванията, старшинството да не бъде единственият определящ критерий, а кандидатите да бъдат изслушани за намеренията си. Според министъра изборът трябва да бъде видим и прозрачен, за да се възстанови доверието в институцията. Мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври.

Шеста процедура с един кандидат

Това е шестата процедура за определяне на временно изпълняващ ръководител, която провежда настоящият състав на ВСС – независимо дали става дума за главен прокурор или за председател на Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

И при шестте процедури досега водещ критерий е било старшинството и винаги е бил предлаган един кандидат. „Считам, че това е основният и водещ критерий“, е заявил членът на Прокурорската колегия Огнян Дамянов.

Източници: bta.bg