Прокуратурата трябва да промени посоката си на развитие, а следващият главен прокурор трябва да бъде избран без тясна партийна обвързаност. Това заяви новоизбраният член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет Андрей Янкулов.

Янкулов беше избран от Народното събрание с 203 гласа „за“. Той е бивш министър на правосъдието и заяви, че макар да е номиниран и избран от политиците, ще отстоява независимостта на съдебната власт и няма да допуска политически зависимости.

Промяна не само в ръководството

„Ако тези заявки бъдат спазени, би трябвало да се надяваме на промяна в прокуратурата. През последните години видяхме крайно негативни процеси, довели до сериозна ерозия както на общественото, така и на професионалното доверие“, заяви Янкулов.

Според него възстановяването на доверието изисква не само промени в ръководството на прокуратурата, но и различен подход при упражняването на нейните правомощия. Янкулов постави под въпрос резултатите от последните процедури за избор на главен прокурор и заяви, че при бъдещ кадрови избор трябва да се търси професионална независимост, а не политическа обвързаност.

„Необходима е промяна в посоката на развитие на прокуратурата. Последните избори на главен прокурор не могат да бъдат окачествени като успешни. Трябва да се стигне до избор на хора, които няма да са тясно партийно свързани“, каза той.

Янкулов призова вниманието да не се съсредоточава единствено върху правомощията на главния прокурор. По думите му трябва да бъде анализиран и начинът, по който са организирани и се упражняват правомощията на самата прокуратура.

Предстои избор на Инспекторат към ВСС

„Важно е да не се фокусираме само върху правомощията на главния прокурор. На правомощията на прокуратурата трябва да се обърне огромно внимание. Точно тази власт на институцията ни води до това изкривяване в голяма степен на случващото се в досъдебната фаза на наказателния процес“, коментира новият член на ВСС.

На 20 ноември Народното събрание избра 11 членове на ВСС от парламентарната квота - шестима за съдийската и петима за прокурорската колегия. Андрей Янкулов получи 203 гласа при избора си за прокурорската колегия.

Сред първите задачи на новия пленарен състав Янкулов посочи избора на представляващ ВСС. Според него тази позиция ще има съществено значение за работата на органа.

Предстои и изборът на Инспекторат към ВСС, който също е отговорност на парламента. Янкулов даде положителна оценка на процедурните правила при избора на новия състав на съвета и изрази надежда сходен подход да бъде използван и при следващата процедура.

„Изборът на Инспекторат е отново задача на парламента. Поставиха едно добро начало чрез процедурните правила, по които се случи настоящият избор. Надявам се и в този дух да се премине при избора на членове на Инспектората“, заяви Янкулов.

По думите му истинският тест за готовността за промяна ще бъдат конкретните решения на новия ВСС. Именно кадровият подход и начинът, по който съветът упражнява правомощията си, ще покажат дали има воля за различно развитие на съдебната система.

Източници: novini.bg, 24plovdiv.bg, dnes.bg