Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има намерение да се кандидатира за главен прокурор. Той направи изявлението пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Нямам такива амбиции и желания да бъда главен прокурор“, заяви Демерджиев.

Изборът на главен прокурор отново е на дневен ред

Коментарът му идва, след като Народното събрание избра 11 представители на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Шестима от тях са в Съдийската колегия, а петима – в Прокурорската колегия.

Обновяването на състава на ВСС поставя отново въпроса за процедурата по избор на нов главен прокурор. В предоставената информация се посочва, че главният прокурор се назначава с указ на президента по предложение на ВСС за седемгодишен мандат без право на повторно избиране.

Демерджиев коментира разследването в Хасково

Вътрешният министър даде оценка и на операцията на Европейската прокуратура в Хасково, проведена на 25 ноември. По искане на европейските прокурори ГДБОП извърши действия по разследване, при което бяха задържани осем души – петима общински съветници и трима представители на частни компании.

„Цялостното разследване го води Европейската прокуратура. Ние в случая изпълняваме разпорежданията и съдействаме, като в пълна степен го правим“, каза Демерджиев.

По случая са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково. Европейската прокуратура поиска постоянен арест за седем от обвиняемите.

Софийският градски съд остави четирима от обвиняемите в ареста и определи мярка „подписка“ за други трима. Осмият обвиняем не се яви в съдебната зала заради заболяване. Всички лица са обвиняеми и вината им може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Разследването обхваща проекти, по които община Хасково е бенефициент, включително строителни дейности и мерки, финансирани с европейски средства. Според данните по делото предполагаемите щети за бюджета на Европейския съюз може да достигнат 70 милиона евро.

Демерджиев подчерта, че действията на българските служби по операцията са извършени под ръководството на Европейската прокуратура, която води разследването и е разпоредила задържанията.

Източници: nova.bg, bntnews.bg