Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет

Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври в Брюксел. Българският премиер ще се включи в разговорите на европейските лидери по основните икономически и геополитически въпроси пред Европейския съюз.
В центъра на срещата ще бъдат предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, включително високите цени на енергията. Лидерите ще обсъдят и дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г., както и напредъка по Пътната карта „Една Европа, един пазар“.
Украйна, миграцията и Близкият изток
В дневния ред са включени продължаващата подкрепа за Украйна, свързаните с Русия хибридни атаки в Европа, миграцията, разширяването и реформите в ЕС. Европейският съвет ще разгледа и ситуацията в Близкия изток, включително въпроси, свързани със сигурността на морските маршрути и отражението им върху доставките на енергия, торове и храни.
Радев ще участва и в среща на групата „Приятели на кохезията“ – формат на държави членки, които настояват политиката на сближаване да остане сред основните приоритети на европейския бюджет. Предвидено е българският министър-председател да се включи и в други срещи на държавните и правителствените ръководители.
Безопасността на корабоплаването в Черно море
Очаква се българският премиер да постави пред европейските партньори въпроса за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море. Повод са последните атаки срещу кораби в близост до българските териториални води, за които България настоява за международна подкрепа при изясняване на обстоятелствата.„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви Румен Радев.
По темата премиерът вече е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения, насочени към гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.
Източници: bta.bg, amp.dw.com, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #3
07:23 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 глоги
07:25 15.10.2026
5 РУМЕН
07:27 15.10.2026
6 Ушат глухар
Стига с тая Украйна! На нас, кой ни помага? Само глоби плащаме към ЕС. И тоя ушат каруцарьна аероплан ми се прави на вожд на племето!
07:28 15.10.2026
7 Гз път
07:30 15.10.2026
8 Той
07:32 15.10.2026
9 Павел Пенев
07:35 15.10.2026
10 ЩЕ УМУВАТ
07:39 15.10.2026