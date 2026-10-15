Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет

Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври в Брюксел. Българският премиер ще се включи в разговорите на европейските лидери по основните икономически и геополитически въпроси пред Европейския съюз.

В центъра на срещата ще бъдат предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, включително високите цени на енергията. Лидерите ще обсъдят и дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г., както и напредъка по Пътната карта „Една Европа, един пазар“.

Украйна, миграцията и Близкият изток

В дневния ред са включени продължаващата подкрепа за Украйна, свързаните с Русия хибридни атаки в Европа, миграцията, разширяването и реформите в ЕС. Европейският съвет ще разгледа и ситуацията в Близкия изток, включително въпроси, свързани със сигурността на морските маршрути и отражението им върху доставките на енергия, торове и храни.

Радев ще участва и в среща на групата „Приятели на кохезията“ – формат на държави членки, които настояват политиката на сближаване да остане сред основните приоритети на европейския бюджет. Предвидено е българският министър-председател да се включи и в други срещи на държавните и правителствените ръководители.

Безопасността на корабоплаването в Черно море

Очаква се българският премиер да постави пред европейските партньори въпроса за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море. Повод са последните атаки срещу кораби в близост до българските териториални води, за които България настоява за международна подкрепа при изясняване на обстоятелствата.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви Румен Радев.

По темата премиерът вече е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения, насочени към гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Източници: bta.bg, amp.dw.com, bntnews.bg