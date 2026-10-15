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Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет

Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет

15 Октомври, 2026 07:19 354 10

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  • черно море

Българският премиер ще обсъди в Брюксел конкурентоспособността, бюджета на ЕС, Украйна и сигурността в Черно море

Румен Радев участва в заседанието на Европейския съвет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври в Брюксел. Българският премиер ще се включи в разговорите на европейските лидери по основните икономически и геополитически въпроси пред Европейския съюз.

В центъра на срещата ще бъдат предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, включително високите цени на енергията. Лидерите ще обсъдят и дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г., както и напредъка по Пътната карта „Една Европа, един пазар“.

Украйна, миграцията и Близкият изток

В дневния ред са включени продължаващата подкрепа за Украйна, свързаните с Русия хибридни атаки в Европа, миграцията, разширяването и реформите в ЕС. Европейският съвет ще разгледа и ситуацията в Близкия изток, включително въпроси, свързани със сигурността на морските маршрути и отражението им върху доставките на енергия, торове и храни.

Радев ще участва и в среща на групата „Приятели на кохезията“ – формат на държави членки, които настояват политиката на сближаване да остане сред основните приоритети на европейския бюджет. Предвидено е българският министър-председател да се включи и в други срещи на държавните и правителствените ръководители.

Безопасността на корабоплаването в Черно море

Очаква се българският премиер да постави пред европейските партньори въпроса за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море. Повод са последните атаки срещу кораби в близост до българските териториални води, за които България настоява за международна подкрепа при изясняване на обстоятелствата.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви Румен Радев.

По темата премиерът вече е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения, насочени към гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Източници: bta.bg, amp.dw.com, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    Не на Европейски съвет, а на съвета на ЕсеС❗

    Коментиран от #3

    07:23 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    Румен Радев ЩЕ участва в заседанието на Европейския съвет.

    07:25 15.10.2026

  • 5 РУМЕН

    1 0 Отговор
    Се оказа лъжец

    07:27 15.10.2026

  • 6 Ушат глухар

    0 0 Отговор
    Радев е безгръбначно мекотело! И това не е обида! Това е животински вид. Така ги е създала природата!
    Стига с тая Украйна! На нас, кой ни помага? Само глоби плащаме към ЕС. И тоя ушат каруцарьна аероплан ми се прави на вожд на племето!

    07:28 15.10.2026

  • 7 Гз път

    0 0 Отговор
    Да види!

    07:30 15.10.2026

  • 8 Той

    0 0 Отговор
    и обсъждане ? Хайде , моля по - сериозно ! Дежурните наизустени фрази , кухо самохвалство и поучаване ! Лъжите едно на ръка . Човекът на Кремъл.

    07:32 15.10.2026

  • 9 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Дано им вкара малко ум в тъпите чутури на тези западни изроди.

    07:35 15.10.2026

  • 10 ЩЕ УМУВАТ

    0 0 Отговор
    Как да ни набутат във войната.

    07:39 15.10.2026

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