Бурята отнесе ударения кораб „CHELSEA 3“ на юг

Бурята е откъснала от котвата ударения от дронове търговски кораб „CHELSEA 3“. Плавателният съд, който е без екипаж, се движи на юг и според последните публикувани данни се очаква да навлезе в турския морски сектор.

Корабът беше поразен на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Той плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е собственост на компания, базирана в Украйна. На борда му е имало 15 моряци – седем украинци и осем граждани на Азербайджан.

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Екипажът беше евакуиран при тежки метеорологични условия от граничния полицейски кораб 514 „Бургас“. По данни на Министерството на вътрешните работи операцията е проведена при вълнение над 3 бала. В 04:43 часа всички моряци са били качени на борда на спасителния кораб, а в 07:15 часа са изведени на сушата.

Трима от пострадалите са настанени във Военноморската болница във Варна с термични изгаряния от втора степен. Един от тях е и с лека черепно-мозъчна травма, като няма опасност за живота им. Други петима моряци са прегледани в болница „Св. Анна“ и са освободени.

Корабът е започнал дрейф след отдадената котва

След атаката „CHELSEA 3“ е отдал котва в български води. На 13 октомври вечерта обаче силният вятър и морските течения са го откъснали от котвената стоянка. Съдът е започнал неконтролирано движение в посока юг-югозапад и е изминал над 27 километра по права линия от първоначалната си позиция.

Последната посочена AIS позиция е от 14 октомври в 15:14 часа – 42.590817 градуса северна ширина и 28.196200 градуса източна дължина. Данните са използвани в модел, разработен от екипа на гражданското сдружение „Да запазим Корал“.

Според изчисленията, цитирани от Maritime.bg, корабът се движи преимуществено на юг. Прогнозата сочи, че след 24 часа може да се е отдалечил на около 54 километра от последната отчетена позиция, а след 48 часа – на около 100 километра, с навлизане в турския сектор на Черно море.

Собственикът на кораба Евгени Золтиков заяви след атаката: „Основен приоритет остава безопасността на екипажа.“ Институциите продължават да наблюдават ситуацията с изоставения плавателен съд.

Към последните потвърдени данни няма информация „CHELSEA 3“ да е достигнал брега край Приморско. Публикуваните сведения сочат дрейф на юг в открито море, а не изхвърляне на кораба на българския бряг.

Източници: maritime.bg, trud.bg, bnrnews.bg