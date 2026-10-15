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Бурята отнесе ударения кораб „CHELSEA 3“ на юг
  Тема: Украйна

Бурята отнесе ударения кораб „CHELSEA 3“ на юг

15 Октомври, 2026 07:43 1 115 15

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  • бяла

Плавателният съд се е откъснал от котвата си и дрейфува без екипаж. Последните данни сочат движение към турския морски сектор

Бурята отнесе ударения кораб „CHELSEA 3“ на юг - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бурята е откъснала от котвата ударения от дронове търговски кораб „CHELSEA 3“. Плавателният съд, който е без екипаж, се движи на юг и според последните публикувани данни се очаква да навлезе в турския морски сектор.

Корабът беше поразен на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Той плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е собственост на компания, базирана в Украйна. На борда му е имало 15 моряци – седем украинци и осем граждани на Азербайджан.

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Екипажът беше евакуиран при тежки метеорологични условия от граничния полицейски кораб 514 „Бургас“. По данни на Министерството на вътрешните работи операцията е проведена при вълнение над 3 бала. В 04:43 часа всички моряци са били качени на борда на спасителния кораб, а в 07:15 часа са изведени на сушата.

Трима от пострадалите са настанени във Военноморската болница във Варна с термични изгаряния от втора степен. Един от тях е и с лека черепно-мозъчна травма, като няма опасност за живота им. Други петима моряци са прегледани в болница „Св. Анна“ и са освободени.

Корабът е започнал дрейф след отдадената котва

След атаката „CHELSEA 3“ е отдал котва в български води. На 13 октомври вечерта обаче силният вятър и морските течения са го откъснали от котвената стоянка. Съдът е започнал неконтролирано движение в посока юг-югозапад и е изминал над 27 километра по права линия от първоначалната си позиция.

Последната посочена AIS позиция е от 14 октомври в 15:14 часа – 42.590817 градуса северна ширина и 28.196200 градуса източна дължина. Данните са използвани в модел, разработен от екипа на гражданското сдружение „Да запазим Корал“.

Според изчисленията, цитирани от Maritime.bg, корабът се движи преимуществено на юг. Прогнозата сочи, че след 24 часа може да се е отдалечил на около 54 километра от последната отчетена позиция, а след 48 часа – на около 100 километра, с навлизане в турския сектор на Черно море.

Собственикът на кораба Евгени Золтиков заяви след атаката: „Основен приоритет остава безопасността на екипажа.“ Институциите продължават да наблюдават ситуацията с изоставения плавателен съд.

Към последните потвърдени данни няма информация „CHELSEA 3“ да е достигнал брега край Приморско. Публикуваните сведения сочат дрейф на юг в открито море, а не изхвърляне на кораба на българския бряг.

Източници: maritime.bg, trud.bg, bnrnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Зависи и от вятъра! Да пратят влекачи и да го закотвят край Нефтеното пристанище.

    07:52 15.10.2026

  • 2 горски

    6 0 Отговор
    Преди време турците ни натресоха едно старо корито,сега май им го връщаме/неволно/...

    07:53 15.10.2026

  • 3 центавос

    4 0 Отговор
    нерма страшно турците ще го избутат в наши води да се харчим

    07:54 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    4 0 Отговор
    Бурята отнесе ударения кораб „CHELSEA 3“ на юг, защото тук идва Еврозима !

    08:09 15.10.2026

  • 11 Черно море е бурно

    6 1 Отговор
    Украйна не трябва да има достъп до морето. Да търгува по западната граница нали са азовци.

    08:12 15.10.2026

  • 12 Хм...

    3 0 Отговор
    Ако може и да поръне, нали? Че да не се налага да търсим следи и да трябва да лъжем кой го е ударил.

    08:19 15.10.2026

  • 13 Нали Тук !

    1 0 Отговор
    Имва Много Специалисти !

    С Големи Заплати !

    Да Си Го Коландрят !

    09:05 15.10.2026

  • 14 иътиу

    0 0 Отговор
    А защо няма екипаж на борда? Явно корабът си плува ?

    09:06 15.10.2026

  • 15 Дърт

    0 0 Отговор
    Не може ли да го издърпаме с влекач? Изоставените кораби не са ли собственост на този, който ги прибере? За един приАтел от маалата питам.

    09:08 15.10.2026

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