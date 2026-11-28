Трафикът на товарни кораби към българските пристанища намалява, а корабособственици все по-често се колебаят дали да изпращат товари към Варна и Бургас. Това съобщи Томас Алекса, старши анализатор в британската компания за морска сигурност и управление на риска Ambrey, в интервю за Българското национално радио.

„Като цяло, пътуванията с дестинация румънски и български пристанища намаляха“, заяви Алекса. По думите му въпросите от клиенти дали плаванията до България и Румъния са безопасни вече са ежедневие, докато преди атаките в български и румънски води са били редки.

Атаките променят маршрутите

Според данните на Ambrey между 5 и 28 октомври са регистрирани 10 удара по кораби в морето – осем с безпилотни летателни апарати и два с безпилотни надводни съдове. Компанията ги приписва на Русия. Девет от десетте атакувани кораба в румънски и български води са свързани с украинска търговия, посочва анализът.

В отделна информация, цитирана от БНР, се посочва, че между 6 октомври и 17 ноември седем товарни кораба са били ударени в изключителната икономическа зона на България. Четири от тях са потънали незабавно, а около 30 моряци са в неизвестност. Прибавени към ударите в румънски води, засегнатите кораби за периода достигат 15.

Ambrey отчита общо 696 събития, свързани със сигурността, в западната част на Черно море, като около 537 от тях са били в украински води. Компанията посочва, че променената география на атаките увеличава заплахата за всички плавателни съдове в региона, макар рискът от пряк удар по кораби без връзка с Украйна да е оценяван от минимален до нисък.

Украинският износ търси алтернативи

Натискът върху морските маршрути се засилва след временното спиране на работата на украинските черноморски пристанища. По данни, цитирани от БНР, курсовете към Одеса, Черноморск и Пивденни са намалели от 239 през юни до 16 през август. Част от корабите са се насочили към дунавските пристанища, но те не могат да компенсират загубения капацитет.

На този фон се увеличава трафикът към Балтийско море. Според Алекса Русия има по-големи възможности да пренасочва част от товарите си към Балтика и Далечния изток, докато за останалите черноморски държави алтернативите са по-ограничени.

Няма данни за пълно спиране на работата

Lloyd’s List съобщава, че някои корабособственици оспорват нареждания за посещение на български и румънски пристанища. Това може да доведе до забавени доставки, промяна на маршрутите и по-високи разходи за превоз, но не означава, че всички курсове са отменени.

Важно ограничение е, че Ambrey не е публикувала отделна статистика за броя на посещенията само във Варна и Бургас. Наличните данни описват общата промяна в риска и поведението на корабособствениците в западната част на Черно море, а не измерват самостоятелно спада на пристанищния трафик в България.

Източници: bnrnews.bg, gcaptain.com, lloydslist.com