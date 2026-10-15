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Министърът на правосъдието: За нас решенията на Конституционния съд са компас, не са пречка

Министърът на правосъдието: За нас решенията на Конституционния съд са компас, не са пречка

15 Октомври, 2026 11:04 484 3

  • министър на правосъдието-
  • конституционен съд-
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През тези 35 години Конституционният съд не веднъж беше арбитър между властите в моменти на политическо напрежение и конституционни изпитания, решенията му бяха необходимия баланс и гарант за опазване на държавността, каза още министър Найденов.

Министърът на правосъдието: За нас решенията на Конституционния съд са компас, не са пречка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За нас решенията на Конституционния съд са компас, те не са пречка и искам да разсея всички съмнения - ние ще следваме този компас и няма да се отклоняваме от неговата посока, в това усилие се учим от допуснатите грешки преди, не бихме желали да ги повтаряме. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов на Международната конференция в София по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България, предават от БТА. Темата на форума е „Ролята на конституционните съдилища за гарантиране на правовата държава“.

Министърът отбеляза, че Конституционният съд невинаги показва и казва на властта това, което тя иска да чуе, но точно затова той е толкова ценен.

През тези 35 години Конституционният съд не веднъж беше арбитър между властите в моменти на политическо напрежение и конституционни изпитания, решенията му бяха необходимия баланс и гарант за опазване на държавността, каза още министър Найденов. Той добави, че големият залог и предизвикателство пред работата на Конституционния съд продължава да бъде да отстоява принципа, че правото стои над политическата конюнктура.

По думите му конституционното правораздаване е своеобразна трансмисия между Конституцията и механизма за разделението на властите, то гарантира този механизъм. Найденов добави, че Конституционният съд има главна роля по съблюдаване баланса на властите, изключително важна в демократичното общество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    1 2 Отговор
    Най- важното сега за България е сзапочналата най- сетне правосъдна реформа! Скоро ще имаме нов ВСС, нов главен прокурор ( не временна и.ф.), нови висши съдии и нов инспекторат! Това случи ли се реално, ще очакваме справедливост и възмездие! Защото всички назначения в досегашната съдебна система са на Пеевски- Борисов!!!

    11:09 15.10.2026

  • 2 Много

    1 0 Отговор
    тъпо парче! Шеф прогресистътт им е промил мозъците на курсове по кухи речи

    11:49 15.10.2026

  • 3 Корупционен Компас !

    1 0 Отговор
    Така Ли !

    Трябва да Посочи !

    Пътя Към Корупцията !

    Тя Е В Кръвта Им !

    12:08 15.10.2026

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