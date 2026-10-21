Теменужка Петкова: Решението на Конституционния съд за Бюджет 2026 на практика отваря „кутията на Пандора"

Решението на Конституционния съд (КС) на практика отваря „кутията на Пандора", защото казва, че оттук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит какъвто правителството прецени. Това заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ в кулоарите на парламента, цитирана от Dariknews.bg.

Тя отбеляза, че КС излезе с решение относно исканията както от народни представители, така и от различни други институции за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Петкова посочи, че КС обявява като противоконституционни определени разпоредби, но по отношение на искането за това да бъде обявен като противоконституционен целият Закон за държавния бюджет за 2026 г., поради това, че той грубо нарушава Закона за публичните финанси, оттам и принципа на правовата държава, КС обявява, че Законът за държавния бюджет за 2026 г., внесен от „Прогресивна България", грубо нарушава Закона за публичните финанси, но това нарушение трябва да бъде отстранено на ниво Народно събрание.

По думите ѝ това нарушение, за да бъде отстранено, трябва да бъде внесен Законът за бюджета за 2026 г. от управляващите от „Прогресивна България", които категорично отказват да направят това. „Тоест въпросът е как ще бъде отстранено това нарушение, което КС потвърждава", добави бившият финансов министър.

Петкова подчерта, че на практика, когато годишният закон за държавния бюджет нарушава устройствения закон, какъвто е Законът за публичните финанси, това категорично означава нарушаване на основните принципи в Конституцията, а именно принципът на правовата държава.

„Не съм изненадана от това решение на КС, защото половината от членовете са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нали нямаме илюзии, че ако КС беше обявил целия закон за държавния бюджет за противоконституционен, това означаваше единствено едно нещо – че това правителство трябваше да подаде оставка", заяви тя.

На въпрос относно липсата на кворум, който провали извънредното заседание на парламента, на което трябваше да бъде изнесена информация за т.нар. „Петрички Ескобар", Петкова коментира, че това е въпрос към мнозинството от „Прогресивна България".

„Виждате, че колегите от „Прогресивна България" не желаят да има заседание и публичност", добави тя