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Теменужка Петкова: Решението на Конституционния съд за Бюджет 2026 на практика отваря „кутията на Пандора"

Теменужка Петкова: Решението на Конституционния съд за Бюджет 2026 на практика отваря „кутията на Пандора"

21 Октомври, 2026 11:42 752 15

  • теменужка петкова-
  • конституционен съд-
  • решение-
  • бюджет 2026-
  • кутията на пандора

„Не съм изненадана от това решение на КС, защото половината от членовете са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нали нямаме илюзии, че ако КС беше обявил целия закон за държавния бюджет за противоконституционен, това означаваше единствено едно нещо – че това правителство трябваше да подаде оставка", заяви бившият финансов министър

Теменужка Петкова: Решението на Конституционния съд за Бюджет 2026 на практика отваря „кутията на Пандора" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението на Конституционния съд (КС) на практика отваря „кутията на Пандора", защото казва, че оттук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит какъвто правителството прецени. Това заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ в кулоарите на парламента, цитирана от Dariknews.bg.

Тя отбеляза, че КС излезе с решение относно исканията както от народни представители, така и от различни други институции за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Петкова посочи, че КС обявява като противоконституционни определени разпоредби, но по отношение на искането за това да бъде обявен като противоконституционен целият Закон за държавния бюджет за 2026 г., поради това, че той грубо нарушава Закона за публичните финанси, оттам и принципа на правовата държава, КС обявява, че Законът за държавния бюджет за 2026 г., внесен от „Прогресивна България", грубо нарушава Закона за публичните финанси, но това нарушение трябва да бъде отстранено на ниво Народно събрание.
По думите ѝ това нарушение, за да бъде отстранено, трябва да бъде внесен Законът за бюджета за 2026 г. от управляващите от „Прогресивна България", които категорично отказват да направят това. „Тоест въпросът е как ще бъде отстранено това нарушение, което КС потвърждава", добави бившият финансов министър.

Петкова подчерта, че на практика, когато годишният закон за държавния бюджет нарушава устройствения закон, какъвто е Законът за публичните финанси, това категорично означава нарушаване на основните принципи в Конституцията, а именно принципът на правовата държава.

„Не съм изненадана от това решение на КС, защото половината от членовете са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нали нямаме илюзии, че ако КС беше обявил целия закон за държавния бюджет за противоконституционен, това означаваше единствено едно нещо – че това правителство трябваше да подаде оставка", заяви тя.
На въпрос относно липсата на кворум, който провали извънредното заседание на парламента, на което трябваше да бъде изнесена информация за т.нар. „Петрички Ескобар", Петкова коментира, че това е въпрос към мнозинството от „Прогресивна България".

„Виждате, че колегите от „Прогресивна България" не желаят да има заседание и публичност", добави тя


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гербаджииката крадлива

    15 1 Отговор
    Защо не е в затвора?

    Коментиран от #3

    11:46 21.10.2026

  • 2 читател

    13 1 Отговор
    Дребна,вредна,опушена фуста,седи си на оная си част,има кой да мисли за доброто на държавата ни.Твоята и песента на банкянския свърши. Вие сте окончателен АУТ от "грижата" ви за България.

    11:47 21.10.2026

  • 3 ПЪТНАТА КАРТА

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гербаджииката крадлива":

    ПЪРВА ДРУЖКА НА ГИНКА ВЪРБАКОВА НЕ СЛУЧАЙНО А СИНЧЕТО С БИЗНЕС ИМАЛИ ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ РАЗРОВЕТЕГО ИМА ЗАЩО ТОГАВА ТРЪТКАТА ЩЕ СПРЕ ДА ГОВОРИ ГЛУПОСТИ.

    11:50 21.10.2026

  • 4 финансист

    12 0 Отговор
    Теменужке, не може нещо да се обявява за противоконституционно когато не е! Особенно това да го направи КС ! А ти беше тази, която миналата година излъга с подправени данни и българите и Европа, но всички вече видяхме какви си ги сътворила и би трябвало да отговаряш за тези лъжи!

    11:55 21.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ЕЙ НАХАЛНА ТАБУРЕТКА!КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕШ В ЗАТВОРА?

    11:57 21.10.2026

  • 6 абе що така

    7 0 Отговор
    от вас гербажии тръгна растежа на цените, със мерака ви за еврозоната, набълбукахте хората с едно към едно лев -евро и резултата е налице, вместо да се скриете в миша дупка, вие пак се опитвате да давате акъл

    11:58 21.10.2026

  • 7 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТАЗИ ОТ КОЕ СЕЛО В СЕВЕРОЗАПАД БЕШЕ?

    11:59 21.10.2026

  • 8 Ако някой разбира от гръцка митология

    3 0 Отговор
    може ли да ми каже дали има и табуретка на Пандора?
    Или дали въоще има някакви табуретки на Олимп?

    12:10 21.10.2026

  • 9 Нормално

    2 1 Отговор
    Все пак конституционният съд се контролира от Румен Радев и олигархията зад него.

    12:11 21.10.2026

  • 10 гошо

    0 0 Отговор
    "Биволицата е женският бивол. Нейното мляко се отличава с много висока масленост (средно около 7,5% при популярната порода Българска мурра)"

    Коментиран от #12

    12:12 21.10.2026

  • 11 Да си ходи на село

    4 0 Отговор
    Сега правят лютениците
    Тя има пари за чушки прескъпи поради нейни стари изяви
    Да си почине че от злоба ще отслабне

    12:13 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Теменужке, мила дружке по лъжи надмина чичо Боко с бюджета в който покри инфлацията за да ни натресеш в еврозоната!

    12:16 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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