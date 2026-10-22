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„Прогресивна България“ внася отново промените за стажа
  Тема: Икономика

„Прогресивна България“ внася отново промените за стажа

22 Октомври, 2026 10:42 1 612 14

  • трудов стаж-
  • прогресивна българия-
  • конституционен съд-
  • непълно работно време-
  • кодекс на труда

Конституционният съд отмени спорните текстове заради начина, по който са приети. Управляващите заявиха, че ще ги предложат като отделна законодателна промяна

„Прогресивна България“ внася отново промените за стажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ ще внесе отново промените за изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, след като Конституционният съд отмени приетите текстове. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

„Промяната е част от реформите, планирани от Министерството на труда и социалната политика, и ще бъде внесена отново по надлежния ред“, каза Проданов пред bTV. По думите му съдът не се е произнесъл дали реформата е добра или лоша, нито е отрекъл правото на Народното събрание да промени начина на изчисляване на трудовия стаж.

Какво отмени Конституционният съд

Решението е №17 по конституционно дело №15/2026 и е постановено на 20 октомври. Отменени са разпоредбите, с които календарният принцип за изчисляване на стажа трябваше да бъде заменен с изчисляване според реално отработените часове.

Промяната беше предвидено да започне от 1 януари 2027 г. При стандартен осемчасов работен ден четири часа работа дневно щяха да се зачитат като половин ден трудов стаж. Така една година работа на четиричасов договор щеше да носи шест месеца трудов стаж, а не една година. По-малкият признат стаж щеше да влияе и върху платения годишен отпуск и други права, свързани с трудовия стаж.

Конституционният съд не приема, че парламентът изобщо не може да променя правилата. Според мотивите проблемът е, че трайна промяна в трудовото законодателство е направена чрез преходните и заключителните разпоредби на годишния закон за бюджета. Тъй като новият режим трябваше да действа от 2027 г., съдът приема, че той не е имал пряко отражение върху бюджета за 2026 г.

Досегашният ред остава в сила

След решението за един ден трудов стаж продължава да се признава работата поне за половината от законоустановеното дневно работно време. При осемчасов работен ден служителят на четири часа запазва правото си да трупа по един пълен ден стаж за отработен ден.

Запазва се и основният платен годишен отпуск от минимум 20 работни дни. Няма да влезе в сила и предвиденото намаляване на отпуска за работещите на четири часа, което при новия режим щеше да бъде последица от пропорционалното изчисляване на стажа.

Нов опит през отделен законопроект

Проданов посочи, че след решението управляващите ще трябва да използват друг законодателен път. Най-вероятният момент за повторното внасяне е обсъждането на бюджета за 2027 г., който според него се очаква да бъде внесен в парламента през първата седмица на ноември.

Промяната беше защитавана от управляващите като мярка срещу недекларирания труд и като начин осигурителните и трудовите права да се обвържат по-тясно с реално отработеното време. КНСБ и КТ „Подкрепа“ се обявиха против нея, докато работодателски организации защитиха съответствието ѝ с Конституцията.

Източници: btvnovinite.bg, fakti.bg, economic.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не може Да Налагаш Условия !

    6 7 Отговор
    След като не си създал Условия !

    За да се реализират Те !

    Къде Е Галоша ?

    Радев ?

    10:48 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тия

    8 4 Отговор
    съвсем омазаха наред всичко ! Смрад от всякъде ! И регрес невиждан ....

    10:52 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 14/88

    8 5 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    10:59 22.10.2026

  • 7 слуга на олигархията

    6 3 Отговор
    Проблемът е, че работодателите са некоректни . Те масово си осигуряват работниците на половин работен ден, гражд.договор и т.н. С промените такива хора посмъртно няма да могат да се пенсионират. Включително има натиск за рязането на ТЕЛК пенсии и помощи.

    Коментиран от #9

    11:16 22.10.2026

  • 8 Да връщат пари

    7 4 Отговор
    Даскалите работят на 4 часа и трябваше да имат намален стаж. При изисквани 18 часа на седмица и те по 40 минути.

    11:22 22.10.2026

  • 9 Закон

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "слуга на олигархията":

    Нищо не разбирате. ТРУДОВИЯ и ОСИГУРИТЕЛНИЯ стаж са 2 РАЗЛИЧНИ неща. И по сегашният закон ако се осигураваш на 4 часа 1 година, получаваш осигурителен стаж 6 месеца.ТОВА ИМА ЗНАЧЕНИЕ за достигане на стаж за пенсия.Трудовият стаж има значение САМО за отпуската и времете на обещетение за безработица.Който се осигурява на 4 часа, и в момента му се признава половин осигурителен стаж и пак не може да се пенсионира.

    Коментиран от #10

    11:26 22.10.2026

  • 10 слуга на олигархията

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Закон":

    Така или иначе се ощетяват работниците и от работодателите , и от държавата:
    Решението е №17 по конституционно дело №15/2026 и е постановено на 20 октомври. Отменени са разпоредбите, с които календарният принцип за изчисляване на стажа трябваше да бъде заменен с изчисляване според реално отработените часове.

    Промяната беше предвидено да започне от 1 януари 2027 г. При стандартен осемчасов работен ден четири часа работа дневно щяха да се зачитат като половин ден трудов стаж. Така една година работа на четиричасов договор щеше да носи шест месеца трудов стаж, а не една година. По-малкият признат стаж щеше да влияе и върху платения годишен отпуск и други права, свързани с трудовия стаж.

    Коментиран от #13

    11:39 22.10.2026

  • 11 Просто човек

    5 0 Отговор
    КС не ги приема, те обаче ПАК ще го внесат…Прогресивно ми е!

    11:40 22.10.2026

  • 12 Справедливо

    0 2 Отговор
    Щом е така цялата държава да мине на 4 часов работен ден и пълна отпуска !!!!
    То и сега държавните служители и без това си работят като за 4 часов работен ден... остава и другите да ги последваме!!!!

    11:41 22.10.2026

  • 13 НАЛИ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "слуга на олигархията":

    След като работещите на 4 часа им зачита цяла година, на тези на 8 часа да им изчислява за 2 години !?
    Съдиите не са "математици" , но най много разбират от техните си пари...

    Коментиран от #14

    11:48 22.10.2026

  • 14 слуга на олигархията

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАЛИ":

    Не се прави,че не разбираш! Работодателите масово си осигуряват некоректно работниците!

    11:52 22.10.2026

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