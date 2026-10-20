Важните новини във ФАКТИ на 20.10.2026 г.

Протест срещу Радев и Йотова събра граждани в София

Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция в София срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. В района беше засилено полицейското присъствие, предаде БТА.

Клековски: Казусът с Ива Михайлова е съдебен, не здравен

Случаят с Ива Михайлова не е здравен, а правен въпрос. Това заяви министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски, който каза, че е постигнал мълчаливо съгласие по темата с българския министър на здравеопазването Катя Ивкова.

Асен Василев: Радев да обяви новата сглобка и да каже защо КС спря част от бюджета

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска премиерът Румен Радев да обясни решението на Конституционния съд за бюджета за 2026 г. и да обяви каква е новата политическа „сглобка“. Повод за изявлението му стана позиция на Радев, че протестите целят създаването на ново управляващо мнозинство.

Млади медици протестираха за заплати и реформа в здравеопазването

Млади лекари и медицински специалисти протестираха пред Министерството на здравеопазването с искания за по-добри условия на труд, по-достойно заплащане и цялостна реформа в здравеопазването. Демонстрацията беше под надслов „Не ви ли е неудобно?“ и беше организирана от Инициативния комитет „Национален протест „Бъдеще в България““.

КС остави в сила Бюджет 2026, но отмени два текста

Конституционният съд остави в сила Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., но отмени две групи разпоредби, приети заедно с него. За противоконституционни са обявени промяната в механизма за определяне на възнагражденията на магистратите и измененията в член 355 от Кодекса на труда.

Хеликоптер откара в София мъж с тежка травма от ъглошлайф

64-годишен мъж от маданското село Лещак е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до столичната болница „Софиямед“ след тежък инцидент с ъглошлайф. При постъпването му в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ е установена частична ампутация на лявата предмишница с увреждане на нервно-съдов сноп и сухожилия.

Радостин Василев би говорил директно с Путин и Зеленски

Като президент на България Радостин Василев би установил незабавен директен контакт с руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски заради атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви лидерът на МЕЧ и кандидат за президент в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Американски P-8A Poseidon патрулира над Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е патрулирал над Черно море, след като е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед. Машината е излетяла от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, а Министерството на отбраната е потвърдило пред NOVA, че полетът е част от засиленото наблюдение в района.

Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“

Все още не е ясно какви са откритите останки на поразения кораб „Челси-3“ – от дронове или от взрива, който е повредил плавателния съд. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че на борда са намерени „определени останки“.

Затвориха училищен стол и цех за закуски

Училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково са затворени заради лоши хигиенни условия. Мерките са резултат от извънредни проверки на храните за деца и ученици, проведени в цялата страна между 14 септември и 14 октомври.

Освободиха посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов

Иван Илиянов Йорданов е освободен от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Обединените арабски емирства. Това става с Указ № 320 на президента Илияна Йотова, издаден на 13 октомври и обнародван в „Държавен вестник“ на 20 октомври.

Радев: Съхранението на енергия е ключът към бъдещето

Съхранението на енергия е ключът към бъдещето, а съвременната енергийна инфраструктура е необходимо условие за икономически растеж и привличане на инвестиции. Това заяви премиерът Румен Радев при първата копка на нов батериен парк в индустриалната зона на Твърдица.

“Алтернатива за Германия” подкрепи Костадинов за президент

“Костадин е велик политик. Той има визия за България, с която визия имах възможност да се запозная по-отблизо при последното ми посещение в България и тя наистина би повела страната към по-добро бъдеще. Той знае, че България не може да бъде опорна точка, не може да бъде новата стена на Вашингтон, изправена срещу Изтока, но е била мост. Костадин ще бъде чудесен партньор за нас, така че хората трябва да му се доверят. Той би внесъл нещо напълно ново в българската политика, от което определено има нужда. Той е един от най-умните политици в Европа. Страхотен човек, желая му пълен успех – целият успех, от който България се нуждае.”, казва Райнер Ротфус депутат от “Алтернатива за Германия” в Германския Бундестаг.