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Вигенин: ЕС няма план как да постигне мира в Украйна

Вигенин: ЕС няма план как да постигне мира в Украйна

15 Октомври, 2026 11:08 450

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Евродепутатът коментира европейската сигурност, отношенията с Русия и необходимостта Европа да защитава по-ясно собствените си интереси

Вигенин: ЕС няма план как да постигне мира в Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължаваме да повтаряме едно и също, без да ни е ясно какво следва след това. Досега не съм чул смислен разговор или идея на Европейския съюз как да постигнем мира.“ Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин в подкаста на Явор Дачков - „Гласове“.

Според него след четири години война ЕС трябва да постави въпроса дали досегашният подход води до поставената цел. Вигенин посочи, че дори при обсъжданията в Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент не е получил ясен отговор какъв е планът и какво следва оттук нататък.

„Когато четири години едно нещо не е дало резултат, значи трябва да направиш нещо друго. Ако целта е мир и развитие на Украйна, това, което правим в момента, според мен не води натам“, подчерта той.

Вигенин отбеляза, че Европа има нужда от по-силни отбранителни способности, но въоръжаването само по себе си не гарантира повече сигурност. Според него укрепването на отбранителния потенциал трябва да върви паралелно с политически диалог и търсене на нова архитектура на сигурността.

Каквото и да се случи в Украйна, Русия ще остане. Нашата сигурност в Европа зависи и от отношенията с Русия“, посочи евродепутатът.

По думите му Европейският съюз трудно може да претендира за място на масата за преговори, ако няма собствен план и не желае да разговаря с едната от страните в конфликта. Вигенин смята, че колкото повече се отлагат усилията за преговори, толкова по-неблагоприятна може да бъде позицията на Европа.

Той коментира и възможната роля на България при евентуална промяна на европейския подход. Според него страната ни може да отстоява по-умерена позиция, без да блокира общата европейска политика и без да се поставя в изолация.

„Много деликатен е моментът докъде можеш да стигнеш, без да се самоизолираш, а напротив - да увлечеш и други със себе си и да предизвикаш истински разговор“, заяви Вигенин.

Евродепутатът засегна и по-широкия въпрос за мястото на Европа в променящия се свят. Според него ЕС трябва по-ясно да определя и защитава собствените си интереси, включително в отношенията със САЩ и Китай, вместо да продължава да разчита на стари политически модели.

Вигенин подчерта, че европейските граждани очакват силен Европейски съюз, който може да защитава интересите им, да създава условия за работа и доходи и да има по-голяма тежест в глобалната политика.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


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