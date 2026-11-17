Ученическите стипендии се планира да бъдат увеличени с около 20% през 2027 г. Минималният им размер в момента е 10,78 евро и не е променян от 2017 г., съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в предаването „Денят започва“ на БНТ.

„Ще направим така, че минималната да се увеличи с по-висок темп от максималната, за да се доближим до малко по-висок размер на минималната подкрепа“, заяви Вълчев. По думите му стипендиите ще продължат да се използват като стимул за учениците, които показват добри резултати и имат желание да се развиват.

5,58 млрд. евро за образование

В проектобюджета за 2027 г. са заложени 5 млрд. 582,8 млн. евро за сектор „Образование“. Предвижда се учителските заплати да се увеличат със 7,5%, но това няма да е достатъчно за достигане на заложеното в управленската програма на „Прогресивна България“ ниво от 125% от средната работна заплата за страната.

Министърът заяви, че тази цел остава ангажимент до края на мандата. Той посочи, че досегашното увеличаване на доходите на педагогическите специалисти е променило профила на студентите, които се ориентират към учителската професия.

Сред останалите разчети са 3,6 млн. евро за извънкласни дейности, включително по програмата „Заедно в изкуствата и спорта“. Предвидено е и увеличение на стипендиите за студентите и докторантите, съответно с около 13% и 5%, ако предложенията бъдат утвърдени.

Подготвя се нов модел за финансиране

Министерството на образованието работи по промяна на принципа „парите следват ученика“. Според Вълчев сегашният модел създава изкривявания в региони с тежки социални и образователни проблеми.

„Изключително важен компонент ще бъде и тяхното оставане в училище. Така преподавателят няма да се страхува да пише отсъствия или да поставя реални оценки“, заяви проф. Георги Вълчев.

Новият принцип трябва да бъде представен за обществено обсъждане до един-два месеца. Той ще отчита не само първоначалния обхват на учениците, но и дали те продължават да посещават училище и придобиват реални знания.

Образователните неравенства остават сред основните проблеми. По данни, представени от министъра, в 44% от общообразователните училища учат деца с нисък социален статус, а при професионалните гимназии делът е 48%.

Промени при учебниците и дисциплината

Министерството продължава да обсъжда идеята за един учебник по всеки предмет. Първоначално тя е насочена към български език и литература, история и география, но в перспектива може да обхване всички дисциплини. Концепцията за новите учебни програми трябва да бъде обявена през 2027 г., а конкурсите за новите учебници са планирани за 2028 г.

До края на месеца се очаква и пакет от мерки за дисциплината в училищата. Сред тях са ограничения за използването на мобилни телефони, с изключения по медицински причини, както и законодателни предложения, свързани със социалните мрежи.

Вълчев заяви, че ще бъде засилен контролът върху регионалните управления на образованието. По случая с професионалната гимназия в село Бояново той посочи, че първо трябва да приключи проверката. Закриването на училището не е желаното решение, но не е изключено, ако не бъде възстановен нормалният учебен процес и учениците не се върнат в клас.