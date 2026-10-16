Вълчев гарантира: Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление

Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Димитър Тодоров от „Прогресивна България“ за готовността за отоплителния сезон и за използваните горива за отопление в учебните заведения и детски градини на територията на област Силистра.

Тодоров съобщи, че в област Силистра за учебната 2026/2027 година има 41 училища, 22 детски градини и един център за специална образователна подкрепа. Тези общо 64 образователни институции се отопляват с различно отопление и с различни видове горива, поясни депутатът.

Разходите за отопление на образователните институции са пряко зависими от вида на използваното гориво, от площта и техническото състояние на сградния фонд, от климатичните условия и от продължителността на отоплителния сезон, обясни министър Георги Вълчев.

Той отбеляза, че отделните училища и детски градини се различават значително по броя на децата и учениците, по броя на паралелките и по отоплението на съответните сгради.

„Министерството на образованието и науката (МОН), като първостепенен разпоредител с бюджет на част от образователните институции в страната, има такава практика по утвърждаваните през годините формули за разпределение на бюджета, заложено е и за 2026 г. такъв допълнителен компонент - добавка за отопление с течно гориво. По този начин се подпомагат допълнително образователните институции, на които отоплителните инсталации работят с такъв вид гориво. На този етап МОН не е констатирало недостиг на средства за обезпечаване на отоплителния сезон в образователната система, включително и в област Силистра. В случай, че през зимния сезон цените на горивата в страната продължат да нарастват и се установи, че образователните институции изчерпват възможностите си за покриване на разходите за отопление, МОН ще предприеме необходимите действия за предоставяне на допълнителен финансов ресурс, насочен към отоплението. Мога да ви уверя, че нито едно училище в България, не само в област Силистра, няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление“, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарния въпрос на Димитър Тодоров.