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Вълчев гарантира: Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление

Вълчев гарантира: Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление

16 Октомври, 2026 15:51 413 12

  • георги вълчев-
  • отопление-
  • училища

Разходите за отопление на образователните институции са пряко зависими от вида на използваното гориво, от площта и техническото състояние на сградния фонд, от климатичните условия и от продължителността на отоплителния сезон

Вълчев гарантира: Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нито едно училище в България няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Димитър Тодоров от „Прогресивна България“ за готовността за отоплителния сезон и за използваните горива за отопление в учебните заведения и детски градини на територията на област Силистра.

Тодоров съобщи, че в област Силистра за учебната 2026/2027 година има 41 училища, 22 детски градини и един център за специална образователна подкрепа. Тези общо 64 образователни институции се отопляват с различно отопление и с различни видове горива, поясни депутатът.

Разходите за отопление на образователните институции са пряко зависими от вида на използваното гориво, от площта и техническото състояние на сградния фонд, от климатичните условия и от продължителността на отоплителния сезон, обясни министър Георги Вълчев.

Той отбеляза, че отделните училища и детски градини се различават значително по броя на децата и учениците, по броя на паралелките и по отоплението на съответните сгради.

„Министерството на образованието и науката (МОН), като първостепенен разпоредител с бюджет на част от образователните институции в страната, има такава практика по утвърждаваните през годините формули за разпределение на бюджета, заложено е и за 2026 г. такъв допълнителен компонент - добавка за отопление с течно гориво. По този начин се подпомагат допълнително образователните институции, на които отоплителните инсталации работят с такъв вид гориво. На този етап МОН не е констатирало недостиг на средства за обезпечаване на отоплителния сезон в образователната система, включително и в област Силистра. В случай, че през зимния сезон цените на горивата в страната продължат да нарастват и се установи, че образователните институции изчерпват възможностите си за покриване на разходите за отопление, МОН ще предприеме необходимите действия за предоставяне на допълнителен финансов ресурс, насочен към отоплението. Мога да ви уверя, че нито едно училище в България, не само в област Силистра, няма да затвори врати заради липсата на средства за отопление“, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарния въпрос на Димитър Тодоров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Защотото ще има 3 месеца дървена ваканция.

    Коментиран от #4

    15:54 16.10.2026

  • 2 И в какво

    2 1 Отговор
    се състои гаранцията му ?

    15:55 16.10.2026

  • 3 Ни В Клин !

    2 0 Отговор
    Ни В Ръкав !

    16:20 16.10.2026

  • 4 Сега !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дистанционно Обучение !

    Коментиран от #9

    16:22 16.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Училищата са отживелица.Цялото знание на света ти е в джоба в смартфона.

    Коментиран от #11

    16:22 16.10.2026

  • 6 А , лозунги.

    2 0 Отговор
    И самореклама.

    16:22 16.10.2026

  • 7 Тоя ?

    2 0 Отговор
    Какво Си Въобрпазява Сега ?

    Че Някой Му Вярва ?

    16:24 16.10.2026

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    Точно тия Инфантилни изцепки тип "Хвалба" ще изядатГлавата на Управляващите щото Отоплението си е важен фактор,но Училишата могат да бъдат затворе по много и най-разнообразни други причини- Липса на пари за заплати на Учителите,Епидемия,Липса на пари за Основен ремонт на сградата,както и поради ...липса на ученици.

    16:27 16.10.2026

  • 9 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сега !":

    Какво дистанционно обучение ще правиш без ток бре?

    16:36 16.10.2026

  • 10 Не се изхвърляй, се приготви

    1 0 Отговор
    да купуваш кожухчета, че и след средата на декември ще е зима. Няма да ви спаси нито една рундьова мантра!

    16:36 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А бе

    1 0 Отговор
    вземете променете хартията за учебниците,че 5 учебника и тетрадките почти 10 кг.

    16:45 16.10.2026

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