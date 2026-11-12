Вълчев защити идеята за един учебник по три предмета

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев защити идеята за по един учебник по български език и литература, история и география. Той коментира предложението на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Идеята беше обявена от министър-председателя Румен Радев на 15 септември. По време на заседанието депутатът Павел Попов от „Демократична България“ попита дали е проучен международният опит при въвеждането на подобен модел.

Окончателните решения предстоят

Вълчев подчерта, че все още няма решение как точно ще бъде организирана системата. По думите му в момента не се създава нов учебник, а такава процедура може да започне след приемането на нови учебни програми и концепции.

Министърът заяви, че предстоят разговори с издателства, академичната общност и учители. Целта е да бъде избран най-подходящият модел, както и да се уточнят механизмите за конкурса и оценяването на учебниците.

„Няма вечен учебник, няма вечни истини, тъй като светът се развива“, каза Георги Вълчев.

Той обясни, че конкурсите трябва да се провеждат периодично, за да може съдържанието да се актуализира с нови източници, теории и интерпретации. Това според него е особено важно при предмети като историята.

Министърът посочи корупционен риск

Вълчев защити предложението и с аргумент, свързан с начина, по който се разпределят средствата за учебници. Според него настоящият модел с няколко одобрени учебника по един предмет и избор на един от тях създава по-голям корупционен риск.

„Ако видите бюджета за следващата година, 70 и няколко милиона да се разпределят без ясни критерии, без ясни правила, за мене създава много по-голям корупционен риск, отколкото една ясна процедура, която действително да даде възможност да се състезават творчески колективи, да се избере най-добрият учебник измежду тях“, заяви министърът.

Вълчев отхвърли интерпретациите, че идеята цели държавата да наложи единствена гледна точка. „Четох какво ли не: че ще се превърна в министерство на истината, че искаме да тотализираме страната. Това е далеч от идеята, която касае единия учебник“, каза той.

Предстои дискусиите да продължат, преди да бъдат взети окончателни решения за предметите, сроковете и начина на избор на учебниците.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg