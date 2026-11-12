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Вълчев защити идеята за един учебник по три предмета

Вълчев защити идеята за един учебник по три предмета

12 Ноември, 2026 04:40 632 8

  • георги вълчев-
  • учебници-
  • образование-
  • мон-
  • народно събрание

Министърът настоя, че конкурсният избор може да ограничи корупционния риск. Окончателните решения ще бъдат взети след разговори с издателства, учители и академичната общност

Вълчев защити идеята за един учебник по три предмета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев защити идеята за по един учебник по български език и литература, история и география. Той коментира предложението на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Идеята беше обявена от министър-председателя Румен Радев на 15 септември. По време на заседанието депутатът Павел Попов от „Демократична България“ попита дали е проучен международният опит при въвеждането на подобен модел.

Окончателните решения предстоят

Вълчев подчерта, че все още няма решение как точно ще бъде организирана системата. По думите му в момента не се създава нов учебник, а такава процедура може да започне след приемането на нови учебни програми и концепции.

Министърът заяви, че предстоят разговори с издателства, академичната общност и учители. Целта е да бъде избран най-подходящият модел, както и да се уточнят механизмите за конкурса и оценяването на учебниците.

„Няма вечен учебник, няма вечни истини, тъй като светът се развива“, каза Георги Вълчев.

Той обясни, че конкурсите трябва да се провеждат периодично, за да може съдържанието да се актуализира с нови източници, теории и интерпретации. Това според него е особено важно при предмети като историята.

Министърът посочи корупционен риск

Вълчев защити предложението и с аргумент, свързан с начина, по който се разпределят средствата за учебници. Според него настоящият модел с няколко одобрени учебника по един предмет и избор на един от тях създава по-голям корупционен риск.

„Ако видите бюджета за следващата година, 70 и няколко милиона да се разпределят без ясни критерии, без ясни правила, за мене създава много по-голям корупционен риск, отколкото една ясна процедура, която действително да даде възможност да се състезават творчески колективи, да се избере най-добрият учебник измежду тях“, заяви министърът.

Вълчев отхвърли интерпретациите, че идеята цели държавата да наложи единствена гледна точка. „Четох какво ли не: че ще се превърна в министерство на истината, че искаме да тотализираме страната. Това е далеч от идеята, която касае единия учебник“, каза той.

Предстои дискусиите да продължат, преди да бъдат взети окончателни решения за предметите, сроковете и начина на избор на учебниците.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кога децата

    4 7 Отговор
    ще започнат да учат истината за Русия?
    Как е нападала, бомбардирала и обстрелвала, градове и села, как руските войници са крали, изнасилвали и убивали. Как Русия ни е изнесла златото и архивите? Как е унищожила интелигенцията и производителите?
    Как 45 години им подарявахме селскостопанската, животновъдната ни продукции и рудата..Как им им произвеждахме машини и ги снабдявахме с тях за стотинки?

    Коментиран от #3

    04:48 12.11.2026

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор
    Добре е да бъдат обявени предварително Параметрите на въпросния Троен Учебник- Брой страници,Тегло,Цена и т.н. за да се предвиди място в Раничката на Школника.На практика обаче се оказва че тази "Рационализация" ще принуди децата да носят въпросните Предмети почти ежедневно,независимо че в Програмата за деня не присъстват за изучаване.

    05:14 12.11.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "А кога децата":

    Когато на българските се каже честно , че турските ни "партньори са ни държали под иго 500 години , клали са и са изнасилвали , имало е данък родителите да дават дете на османската империя (еничарството) и т.н. И накрая Русия ни е Освободителката , а Западът на Берлинския конгрес е разкъсал ново освободената държава ....Когато се каже как през Втората световна Великобритания и САЩ са сринали 70% от София ...тогава ще имаме честни учебници .❗

    Коментиран от #4, #5

    05:28 12.11.2026

  • 4 Това сме го учили,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    стихотворения сме рецитирали, книги сме чели, филми сме гледали.
    За руските престъпления не сме.

    Коментиран от #8

    05:33 12.11.2026

  • 5 Вчера ти обясних за

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИСТИНАТА":

    Варна, Балчик, Добрич, Русе, Казанлък, стара Загора, десетки села, бомбардирани с 45 500 ТОНА руски бомби.
    17 риски кораба час и половина обтрелват и почти разрушават Варна.
    Руска подводница съзнателно потопява български пасажерски кораб с 850 човека, от които 150 деца.

    05:37 12.11.2026

  • 6 Баба

    0 1 Отговор
    е ходила на училище без учебник и дъска с тебешир!

    Коментиран от #7

    05:55 12.11.2026

  • 7 Тя за туй пляска на Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баба":

    и гласува за него.

    05:55 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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