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Министърът на образованието отказва да даде на прокуратурата доклад за финансови нарушения на свой колега

Министърът на образованието отказва да даде на прокуратурата доклад за финансови нарушения на свой колега

26 Септември, 2026 10:15 611 9

  • проф. георги вълчев-
  • проф. мирослав дачев-
  • натфиз-
  • мон-
  • университети-
  • висше образование

Според проф. Вълчев при одита не са установени достатъчно данни за извършени престъпления по смисъла на Наказателния кодекс

Министърът на образованието отказва да даде на прокуратурата доклад за финансови нарушения на свой колега - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев не само, че не е предоставил на прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) одитния доклад, съставен от Инспектората на ръководеното от него министерство по отношение оповестените вече финансови нарушения в НАТФИЗ, но няма и намерение да го направи. Това стана ясно от отговора му към отправен от депутата от „Демократична България” Павел Попов в рамките на петъчния парламентарен контрол.

Самият одитен доклад разкрива сериозни нарушения на финансовото управление на средствата на Академията, като най-фрапиращите сред тях са изплащане на парични награди на лица, които не са в трудови правоотношения с институцията, парични стимули на служители за дейности, представляващи част от основните им трудови задължения, незаконосъобразно изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа, произтичаща от договора за управление на ректора, сключване на договори с идентичен или сходен предмет, както и договори за ремонти без конкретика относно вида, обема и количеството на изпълнение. Депутатът посочи също липса на определен ред за възлагане на обществени поръчки.

Като „своеобразно върхово постижение“ на ректора проф. Мирослав Дачев Павел Попов определи информацията за организиране на механизъм за възстановяване на 20 процента от платените студентски такси, обвързан с минимален успех на студентите от среден 3. По думите му това води до намаляване на реално заплатените такси под законово установения минимален размер и до намаляване на собствените приходи на висшето училище.

На въпроса защо при наличието на толкова явни нарушения докладът не е предаден от министъра на прокуратурата и АДФИ министърът на образованието и науката проф. Вълчев отговори, че според него при одита не са установени достатъчно данни за извършени престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. Мнението на министъра обаче се опровергава от становището на прокурори, които коментираха, че според изложените данни и констатации в доклада може да се направи обосновано предположение за осъществени съставите на престъпленията по чл. 219, чл. 282 и чл. 283 от Наказателния кодекс – общи длъжностни престъпления и безстопанственост.

Отказът на министър Вълчев да сезира компетентните държавни институции и да омаловажи случващото се в театралната и филмова академия създава обосновано предположение за поставяне на политически чадър над ректора, тъй като двамата доскоро участваха съвместно в злополучното Сдружение на държавните висши училища. По отношение на прекратяването на това участие проф. Вълчев изпадна в положение на несъвместимост със заемания от него пост, като то бе отстранено едва в началото на м. август, извън рамките на всички предвидени в закона срокове. Това сдружение се превърна в предпочитан партньор на министъра, след заемането на поста от негова страна, като новият му председател проф. Дачев представи становище в подкрепа на приетите наскоро изменения на Закона за висшето образование относно начина на формиране на студентските такси, които разпоредби според доклада доскоро е нарушавал.

Именно проф. Мирослав Дачев първи инициира процеса по разпад на съществуващия от 33 години Съвет на ректорите и създаване на паралелна структура – негов двойник. От своя страна министър Вълчев внезапно „откри” юридически проблеми в неговото съществуване, които никой негов предшественик на поста досега не бе констатирал.

Протестите на студентите и преподавателите в НАТФИЗ срещу управлението на проф. Мирослав Дачев и исканията за неговата оставка избухнаха в началото на лятото, като продължават и понастоящем. Ректорът дори не се появи на тържествената церемония по откриване на учебната година и отказва среща с опониращите му представители на академичната общност, които вече издигнаха искания одитния доклад да бъде изпратен незабавно на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хунтата

    7 2 Отговор
    не дава, само взима

    10:18 26.09.2026

  • 2 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Ами как ще иска да предаде доклада,нали и той е замесен и е натопил човката ! Само като му види човек физиономията на тоя и разбира некадърност и корупция ! Кадър на ПБ $ ПАГУБНИ за БЪЛГАРИЯ $

    10:24 26.09.2026

  • 3 Толкова му е културата

    7 1 Отговор
    Сега да го съдят за възпрепятстване на правосъдието!
    Как така няма да предостави документи, изискани официално от прокуратурата?
    И кой е тоя дришняр, които се произнася къде какви данни има и какви нарушения са извършени за наказателна проверка!
    От Радев до помледния министър са едно ОПГ!

    10:27 26.09.2026

  • 4 Ами ,те всички

    3 1 Отговор
    От ПБ са си от едно котило- БКП и си се подържат.

    10:34 26.09.2026

  • 5 Чакай Ти !

    5 1 Отговор
    От Тоя !

    Да Направи !

    Образование !

    10:35 26.09.2026

  • 6 ГЕРБ = ПБ

    3 1 Отговор
    Преоблякъл се Илия пак в тия.

    10:41 26.09.2026

  • 7 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppoпънaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:43 26.09.2026

  • 8 !!!?

    1 1 Отговор
    Гарван гарвана око не вади...така прогреса и в културата се гради !

    10:44 26.09.2026

  • 9 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:46 26.09.2026

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