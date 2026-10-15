Нинова оспори прогнозата за минимална заплата от 660 евро

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова оспори прогнозата минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. да бъде 660 евро. В позиция, разпространена от Българската телеграфна агенция, тя заяви, че при досегашния механизъм възнаграждението е щяло да достигне около 690 евро.

„Ощетяват всеки работещ за тази сума с 30 евро“, написа Нинова. Тя определи промяната като удар върху около половин милион българи с най-ниски доходи и заяви, че именно тя е била вносител на формулата минималната заплата да бъде 50% от средната работна заплата.

В по-ранна позиция на „Непокорна България“, също публикувана от БТА, е посочено, че при запазване на стария механизъм минималната заплата би била 692 евро. Разликата между двете стойности е свързана с различни разчети, но и в двата случая Нинова сравнява прогнозата от 660 евро с по-високо възнаграждение при предишната формула.

660 евро засега е прогноза

Размерът от 660 евро е записан като прогнозен в указанията на Министерството на финансите по бюджетната процедура. В същите разчети са посочени 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г.

Премиерът Румен Радев заяви, че окончателно решение за минималната работна заплата за 2027 г. все още няма. Пред bTV той посочи, че конкретната сума ще зависи от окончателните параметри на бюджета и от обсъжданията между правителството, работодателите и синдикатите.

В изявление от 14 октомври Радев каза, че в проекта за бюджет е предвидено увеличение на минималната работна заплата, без да посочи окончателната стойност. Правителството представи бюджета като част от мерките за ограничаване на разходите и свиване на дефицита.

Нов механизъм вместо автоматичната формула

Причината за спора е промяна в начина, по който се определя минималното възнаграждение. Народното събрание прие нови правила, които влизат в сила от 1 януари 2027 г. Законът беше приет на 25 септември и обнародван на 28 септември.

Новият механизъм не определя автоматично минималната работна заплата като 50% от средната. При изчислението ще се отчитат покупателната способност и издръжката на живот, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на растеж на възнагражденията и дългосрочната производителност на труда.

Нинова определи решението като антисоциално и отправи критики към разходи за възнаграждения и привилегии на депутати, министри и членове на ръководства на държавни предприятия. Тези оценки и твърдения са част от политическата ѝ позиция.

Окончателният размер на минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определен в рамките на бюджетната процедура.