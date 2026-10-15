Новини
България »
София »
Нинова оспори прогнозата за минимална заплата от 660 евро
  Тема: Избори

Нинова оспори прогнозата за минимална заплата от 660 евро

15 Октомври, 2026 14:51 423 4

  • корнелия нинова-
  • минимална работна заплата-
  • бюджет 2027-
  • непокорна българия-
  • доходи

Лидерът на „Непокорна България“ твърди, че при старата формула възнаграждението е щяло да достигне около 690 евро. Окончателният размер за 2027 г. все още не е приет

Нинова оспори прогнозата за минимална заплата от 660 евро - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова оспори прогнозата минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. да бъде 660 евро. В позиция, разпространена от Българската телеграфна агенция, тя заяви, че при досегашния механизъм възнаграждението е щяло да достигне около 690 евро.

„Ощетяват всеки работещ за тази сума с 30 евро“, написа Нинова. Тя определи промяната като удар върху около половин милион българи с най-ниски доходи и заяви, че именно тя е била вносител на формулата минималната заплата да бъде 50% от средната работна заплата.

В по-ранна позиция на „Непокорна България“, също публикувана от БТА, е посочено, че при запазване на стария механизъм минималната заплата би била 692 евро. Разликата между двете стойности е свързана с различни разчети, но и в двата случая Нинова сравнява прогнозата от 660 евро с по-високо възнаграждение при предишната формула.

660 евро засега е прогноза

Размерът от 660 евро е записан като прогнозен в указанията на Министерството на финансите по бюджетната процедура. В същите разчети са посочени 680 евро за 2028 г. и 710 евро за 2029 г.

Премиерът Румен Радев заяви, че окончателно решение за минималната работна заплата за 2027 г. все още няма. Пред bTV той посочи, че конкретната сума ще зависи от окончателните параметри на бюджета и от обсъжданията между правителството, работодателите и синдикатите.

В изявление от 14 октомври Радев каза, че в проекта за бюджет е предвидено увеличение на минималната работна заплата, без да посочи окончателната стойност. Правителството представи бюджета като част от мерките за ограничаване на разходите и свиване на дефицита.

Нов механизъм вместо автоматичната формула

Причината за спора е промяна в начина, по който се определя минималното възнаграждение. Народното събрание прие нови правила, които влизат в сила от 1 януари 2027 г. Законът беше приет на 25 септември и обнародван на 28 септември.

Новият механизъм не определя автоматично минималната работна заплата като 50% от средната. При изчислението ще се отчитат покупателната способност и издръжката на живот, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на растеж на възнагражденията и дългосрочната производителност на труда.

Нинова определи решението като антисоциално и отправи критики към разходи за възнаграждения и привилегии на депутати, министри и членове на ръководства на държавни предприятия. Тези оценки и твърдения са част от политическата ѝ позиция.

Окончателният размер на минималната работна заплата за 2027 г. трябва да бъде определен в рамките на бюджетната процедура.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    6 3 Отговор
    Пенсиите трябва да се индексират и те от 1 Януари, защо Мунчо ги индексира чак Юни ?!?

    14:55 15.10.2026

  • 2 Нинов

    4 3 Отговор
    Нинова сън не я хваща, че благодарение на нея Радев стана президент и с подкрепата на много хора стана и Министър-председател. Каквото и да стане - бълва само едно и също.
    То бива злоба, ама чак толкова!

    14:56 15.10.2026

  • 3 От конвейра

    3 0 Отговор
    Стига бре, всяка следваща статия с все по-ниска прогноза за МРЗ. А къде са съседите от Румъния със 790€ МРЗ!!!

    15:01 15.10.2026

  • 4 Стенли

    0 0 Отговор
    Може за много неща , да се , обвинява госпожа Нинова , но тук е абсолютно права , защо защо Радев , се захвана с най ниски платените хора , чрез тях да си оправя дефицита , трябваше да остане стария механизъм поне , за 27 година , като се откачат всички заплати свързани с МРЗ , и от друго ,съм много учуден , добре айде да кажем нова формула , но защо е това шикалкавене горна и долна граница , това да не кръвно налягане 🤯,ом има приета формула и по тази формула се определя 672 евро , МРЗ автоматично става толкова , иначе какъв е смисъла , то иначе същата работа както през Боково време , Боко гледа мъдро в тавана и отсичаше 20 лв (имам предвид тавана на стаята )за тази година , а някоя година дори и 20 нямаше , Радев лъжица ( нарочно го пиша така да не ме изтрият , иначе вой се досещате за истинската дума с която искам да го нарека )и проскубано гълъб уверено вървят по неговия път , имам предвид Боко

    15:09 15.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове