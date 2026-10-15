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Над 3 млн. лв. рента не е потърсена в Софийска област
  Тема: Икономика

Над 3 млн. лв. рента не е потърсена в Софийска област

15 Октомври, 2026 15:07 675 2

  • рента-
  • земеделска земя-
  • сметна палата-
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  • земеделие

Сметната палата е установила забавяния до над две години и пропуски при изплащането на сумите за земи „бели петна“. Одитът обхваща 2023 и 2024 г

Над 3 млн. лв. рента не е потърсена в Софийска област - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственици и наследници на земеделска земя в Софийска област не са получили рентни плащания за над 3 млн. лв. за две години. Това е установила Сметната палата при одит на Областна дирекция „Земеделие“ – София област за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г.

През 2023 г. ползвателите на земите са внесли 2,26 млн. лв., но на правоимащите са изплатени около 515 хил. лв. През следващата година постъпилите средства са 2,42 млн. лв., а изплатените ренти – 1,07 млн. лв. Разликата остава по специалната сметка за чужди средства на областната дирекция.

Забавянията стигат до повече от две години

Одитният екип е проверил 25 преписки за изплащане на суми. Във всички случаи са установени закъснения спрямо законовия 30-дневен срок. Те са били от над два месеца до повече от две години.

„Установени са системни сериозни закъснения на законови срокове за обработка на документи“, посочва Сметната палата. Сред причините са пропуски при оформянето на преписките, липса на последващ контрол, кадрови и организационни ограничения и недостатъчна автоматизация.

В 14 от проверените 25 случая общинските служби по земеделие не са изпратили до областната дирекция необходимото извлечение от заповед. Това е забавило превеждането на средствата по банков път. Допълнителна трудност е създал фактът, че част от имотите са принадлежали на починали собственици с десетки наследници.

Парите се изплащат след заявление

Става дума основно за имоти, известни като „бели петна“ – земеделски земи, за които няма подадена декларация от собственика и няма регистриран договор за наем или аренда. Те могат да бъдат включени в масиви за обработване, а ползвателите са длъжни да внесат рента.

Областната дирекция не превежда сумите автоматично. Собственикът или наследникът трябва да подаде заявление, за да получи парите. Според Сметната палата „голяма част от правоимащите лица или техните наследници въобще не знаят“, че имотите им са включени в масиви и за тях е внесена рента.

Събраните средства се пазят по специалната сметка в продължение на 10 години. Това означава, че правоимащите могат да ги потърсят в този срок чрез съответната общинска служба по земеделие.

Пропуски и при санкциите

Одитът е установил, че за 32 ползватели, които не са платили дължимите суми за „бели петна“ в законовия срок, не са издадени заповеди за плащане на трикратен размер на рентата. Общата стойност е над 122 хил. лв.

В половината проверени случаи са приемани заявления по остарели образци, а в два случая са изплатени суми без задължителното нотариално заверено пълномощно. Установена е и програмна грешка в софтуера „Ferma WIN“, при която за стопанската 2023–2024 г. имотите „бели петна“ са били отразявани с нулеви площи.

Сметната палата е отчела и неоснователно платени разходи за имоти и сгради на стойност 193 хил. лв. с ДДС. На директора на областната дирекция са дадени 11 препоръки, а на министъра на земеделието и храните – две. Срокът за изпълнението им е осем месеца.

Източници: nova.bg, stolica.bg, paragraf.bg


София / България
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  • 1 Асен

    0 0 Отговор
    Какво е лв.?

    15:31 15.10.2026

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тия пари никога няма да бъдат потърсени защото Собствениците на тия Земи СЛЕДВА ДА ДОКАЖАТ документално че са такива с Нотариален акт.Такъв документ обаче се издава след изработване на Скица на имота,където ясно се упоменават границите на съседните имоти.Накратко:КОГА ще се съберат наследниците на 20-40 декара Земя /в повечето случаи със съмнителна плодородност/ състоящи се от няколко Братя и сестри които обаче са починали и са оставили поне 20 техни наследника,те пък не само че не се познават,а и част от тях са в чужбина неизвестно къде?

    15:59 15.10.2026

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