Доходите в обществения сектор трябва да бъдат увеличени с още 1,2%, за да компенсират инфлацията през годината. Това заяви икономистът Любослав Костов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му необходимият ресурс е малко над 40 млн. евро. Средствата могат да бъдат осигурени при по-високи от заложените приходи в бюджета.

„Доходите в обществения сектор трябва да бъдат увеличени с още 1,2%“, заяви Любослав Костов.

Костов отхвърли тезата, че инфлацията е следствие основно от ръста на заплатите. Според него поскъпването е свързано преди всичко с проблеми във веригите на доставки и шокове в предлагането.

„Доходите растат, за да догонят инфлацията“, посочи икономистът. Той даде пример с увеличението на възнагражденията с 5% в началото на годината при заложена инфлация от 6,2%.

Очаквания за бюджета през 2027 г.

Костов определи заложения брутен вътрешен продукт в бюджета за 2027 г. като подценен. Според него данъчните приходи могат да бъдат с между 400 и 500 млн. евро по-високи от предвиденото.

Това би могло да доведе до по-нисък от планирания дефицит от 3,5%, смята икономистът. Именно по-високите приходи той посочи като възможен източник за допълнителното увеличение на доходите в обществения сектор.

Костов заяви, че подкрепя социалните мерки в бюджета, но критикува промените във формулата за определяне на минималната работна заплата. Според него премахването на досегашния автоматизъм може да доведе до по-бавен ръст на минималното възнаграждение.

Предложение за ваучерите и здравната система

По темата за ваучерите за храна Костов посочи, че недостигът може да е резултат от неравномерно разпределение на квотите между работодателите.

Той предложи при проблем с индивидуалните квоти на отделни компании финансовото министерство да направи вътрешно преразпределение, така че ваучерите да бъдат осигурени до края на годината.

Костов заяви още, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества и да работят на печалба. По думите му е необходима цялостна реформа във финансирането на здравната система, но тя трябва да бъде добре подготвена и обяснена на обществото.

Източници: nova.bg