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"Не сме активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме.“ 140 полицейски операции преди изборите

"Не сме активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме.“ 140 полицейски операции преди изборите

15 Октомври, 2026 15:27 552 6

  • избори-
  • полицейски операции-
  • активност-
  • любомир николов

„Наблягаме сериозно на проблема с кибератаките. Ще следим много внимателно киберпространството и с дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП правим мониторинг на цялото пространство и ще се стараем да не допусне някоя кибератака най-вече в деня на изборите и деня преди него“, заяви и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

"Не сме активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме.“ 140 полицейски операции преди изборите - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Органите на МВР са взели всички мерки, с които да се обезпечи правото на свободно гласуване на гражданите, както и вотът им да премине законосъобразно. Това съобщи и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов пред журналисти, цитиран от Dariknews.bg. По думите му до момента са проведени 140 операции, като действията на органите на реда са концентрирани основно в ромски махали и на места, които са били обект на внимание и на предходни избори.

В резултат на операциите до момента са образувани две досъдебни производства.
„Работим в няколко аспекта – на първо място срещу купуването на гласове и с моя заповед съм разпоредил превантивни проверки във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове“, каза Николов.
Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. МВР осигурява и безпрепятственото транспортиране на машините за гласуване, бюлетините и изборните книжа до местата, където ще бъдат съхранявани, а впоследствие и до изборните секции.

Сериозно внимание се обръща и на киберсигурността. „Наблягаме сериозно на проблема с кибератаките. Ще следим много внимателно киберпространството и с дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП правим мониторинг на цялото пространство и ще се стараем да не допусне някоя кибератака най-вече в деня на изборите и деня преди него“, заяви и. ф. главен секретар.

По думите му операциите са насочени не само срещу купуването на гласове, но и срещу конвенционалната престъпност и разпространението на наркотици.

„Изборната търговия и лицата, които се занимават с изборни престъпления, за момента са спокойни. Набелязани места и лица има много, ние работим с тях постоянно, създаваме предупредителни протоколи и всички други превантивни дейности, вменени ни в закона на Министерството на вътрешните работи“, посочи Николов.

Той обясни, че към момента МВР има твърде малко данни за изборната търговия, за да може да посочи конкретна цена за купуването на гласове.

„Имаме много малка практика на този момент за изборната търговия, така че не можем да конкретизираме цена за щастие за момента. Нещата са спокойни и се надяваме такива да останат. Повтарям, ако евентуално се наложи да реагираме някъде, на такъв тип престъпление, ще го направим незабавно. Кръгът, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление е много тесен, така че надявам се, пак ви казвам, да останат така, както е тръгнало“, каза той.
Операциите на МВР ще продължат до изборния ден. На въпрос за активността на ведомството спрямо предишното ръководство на МВР на предходните избори, той каза: „Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме.“

По темата за разследването на заплахите към институции, изпращани по имейл, Николов посочи, че работата продължава съвместно с други служби, като в нея е ангажирано и ФБР. „Работим усърдно със съдействието на други служби, ФБР са ангажирани също с този проблем. И в най-скоро време ще получим необходимата информация, с която да стигнем до конкретни заподозрени лица“, каза и. ф. главен секретар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 в кратце

    1 1 Отговор
    Полицията няма как да е активна в Тик-ток.Активна е на терен! Полицаите не са играчки!

    15:30 15.10.2026

  • 2 123456

    3 0 Отговор
    И кво от гова?

    15:30 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    0 2 Отговор
    Кой нормален ще гласува без пари..? Само наивните чукани.

    15:39 15.10.2026

  • 5 квартал стрелбище

    2 0 Отговор
    Полицията не върши никаква работа, само обслужва интересите на управляващите.

    16:09 15.10.2026

  • 6 Операциите вече са 141,

    0 0 Отговор
    141-вата е срещу Всичко е точно.

    16:38 15.10.2026

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